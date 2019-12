Tomić za Pink: Srbija se nazali u zoni izraženih interesa Istoka i Zapada!

Sjedinjene Američke Države pojačavaju svoje prisustvo na mnogim sferama i defanzive u kojoj su bili zbog pogrešnih poteza prethodnih administracija, dok se ruski uticaj na ovim prostorima intezivirao nakon administracije Bila Klintona, rekao je profesor bezbednosti na američkom univerzitetu u Emiratima Duško Tomić, gostujuću na TV Pink.

Tomić je naglasio kako se Srbija nazali u zoni izraženih interesa Istoka i Zapada u emisiji Pravac, autora i voditelja Aleksandra Vasića.

- Taj izraženi odnos nije rezultat novog vremena. Dugi niz godinja se prepliću ti interesi ovde, oko nas. Što se tiče Trampa, ovo je elektivna godina za Donalda Trampa, i u mnogo čemu situacija koja se tiče pregovora između Srbije i Prištine ne može u većoj meri da utiče na ono što će se dešavati u Sjedinjenim Američkim Državama. Demokrate su pokrenule taj proces impičmenta, odnosno opoziva Donalda Trampa - rekao je Tomić.

Kako je on rekao, realan pokazatelj toga šta će se desiti u SAD biće posledica onoga što će razni lobiji koji vladaju u SAD uraditi.

- Sjedinjene Američke Države su uvek protkane interesima raznih lobi grupacija i lobi grupa. Zavisno od toga koja lobi grupa se bude nadjačala u celoj ovoj priči, ona će i odrediti budući kurs SAD - ukazao je on.

Prema njegovim rečima, mnoge stvari ukazuju na to da će Donald Tramp dobiti novi četvorogodišnji mandar predsendika SAD.

- Sjedinjene Američke Države pojačavaju svoje prisustvo na mnogim sferama i defanzive u kojoj su bili zbog pogrešnih poteza prethodnih administracija. Oni polako počinju da neutrališu sve te neke svoje neuralgične tačke koje je proizvela administracija, prvenstveno Klintona, potom Obamina administracija, greške koje je napravio potpredsednik Keri i njihova Državna sekretarka za inostrane poslove Hilari Klinton - ukazao je Tomić.

On se osvrnuo i na to da su Rusi uvek prisutni na ovim prostorima, kao i da se njihov uticaj na ovim prostorima intezivirao nakon administracije Bila Klintona.

- Više nego prisutno je da je Ruska Federacija posle 2006. godine, posle tih takozvanih bezbednosnih hibridnih operacija koje su sproveli na polju jačanja svoje gasne ekonomske politike, ojačala svoje pozicije i svoju ulogu. Posebno su ojačali svoje pozicije i na prostoru bivše Jugoslavije - objasnio je Tomić.

Tomić je naveo kako su diskutabilne tvrdnje da Rusija ne želi da se pronađe rešenje za pitanje južne srpske pokranije.

- To su bazični ruski interesi, gde su oni zemlja hartlenda, mi smo zemlja rimlenda, odnosno kopnena zemlja. Oni jednostavno preko nas baždare puls ostalih evropskih zemalja kako će se šta odnositi na koji način. Onog trenutka kada Rusi ojačaju eksponencijalno će rasti njihova moć - kazao je Tomić.

Kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države, Tomić objašnjava kako atmosfera u medijima pokazuje da su one izgubile svoju moć, ali objašnjava da to nimalo nije tačno.

- To je trenutno najjača ekonomska sila na svetu. To je ekonomija koja je dobra i koja ima i te kako dobre rezultate. Njima se približava treća država sa kojom mi imamo izuzetne odnose, a to je Kina, i ona je za njih glavni takmac na svetskoj sceni - zaključio je Tomić.