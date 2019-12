VUČIĆ u obilasku "Fruških termi": Želimo da privučemo što više gostiju iz inostranstva i da pokažemo ljudima koliko je ovde lepo i da i oni dođu!

Predsednik Vučić obišao je zajedno sa zaposlenima hotelsko-turistički kompleks "Fruške terme" u Vrdniku.

Predsednik Vučić je rekao kako je ovo naš najveći hotelsko-turistički kompleks i da veoma lepo izgleda.

- Mnogo sam srećan što je ovo u Srbiji. Samo devet i po kilometara imamo od Iriške petlje. Tih 9,5 kilometara ćemo da uradimo kako bi ljudi iz Beograda dolazili ovde - rekao je Vučić i dodao kako je uveren da će više ljudi dolaziti ovde.

Kako je Vučić rekao očekuje da privučemo i turiste iz regiona, a ne samo turiste iz Srbije.

- Želimo da privučemo što više gostiju iz inostranstva i da pokažemo ljudima koliko je ovde lepo i da i oni dođu - rekao je Vučić.

Kako je Vučić rekao, da ga je neko doveo ovde a da to on nije znao, on ne bi, kako kaže, verovao da je ovo u Srbiji.

- Verujem da će ovi ljudi obaviti još poduhvata. Turizam je jedna od novih turističkih grana u koji ulažemo novac. Želimo da sačuvamo najveći deo naših gostiju - rekao je Vučić, i dodao da će veliki novac ulagati i u pristaništa i plaže.

Kako je rekao, ova investicija je izuzetno bitna i važna.

- Investitor je uložio 28 miliona evra i to je jedna od najvećih turističkih investicija - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, uložiće još novca i uradiće put od vrdničko-iriške petlje kako bi i saobraćaj mogao dobro da se odvija.

Kako kaže, fantastična je lokacija.

- Mnogo uspeha vam želim, hvala vam što ste ovde i želim vam da budete još uspešniji. Želim ovom veličanstvenom domu da procveta - rekao je Vučić.

- Zamislite 28 miliona evra je uloženo u veliki hotelski kompleks. To je zaslužilo podršku države i dobilo je podršku države - kazao je Vučić i dodao kako će se ovde izgraditi najveći akvapark u Srbiji.

Kako je Vučić rekao bazeni u ovom kompleksu prohromski koji osiguravaju, lakši su za održavanje i manje štetni za ljude. Vučić je rekao kako je oduševljen hotelom i njegovim sadržajem, te da ovakvog nečega nema nigde u Srbiji.

- Turizam je jedna od novih industrijskih grana u koje Srbija ulaže novac, što će biti izraženo i u investicionom planu "Srbija 2025"- izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je prilikom obilaska hotela "Fruške terme" na Fruškoj gori rekao da Srbija želi da sačuva najveći deo gostiju, posebno platežno snažnijih, te istakao da je važno da se naprave i nove turističke destinacije u zemlji.

- Ulagaće se novac u pristaništa, marine i plaže na Dunavu, zatim u Braničevski okrug, jer je siromašniji i manje naseljen, kao i u Vojvodinu i na sever Srbije. Država će podržati i domaće investitore koji budu investirali u nove turističke kapacitete - kazao je predsednik Vučić.

On se osvrnuo na to da ovaj kompleks spada u drugu vrstu turizma. Predsednik je dodao da se on nada da će vlasnici pronaći određenu sredinju cenu koju ljudi mogu da prihvate i plate. Vučić je rekao kako je ovaj kompleks bolji nego sve što smo mogli da vidimo u Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Italiji, i da je ponosan na Srbiju što ovo ima.