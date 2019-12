Srpska pravoslavna crkva je jedina kanonski priznata crkva, a postoje i druge koje su nevladine organizacije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za crnogorski portal IN4S, te istakao, povodom zakona o slobodi veroispovesti, koji će, verovatno, sutra usvojiti Skupština Crne Gore, da nama ostaje da vidimo kako i na koji način da glasom i razuma i poštovanja prema drugačijem mišljenju, sačuvamo mir uopšte i mir unutar našeg naroda, vernika SPC.

Predsednik je za taj portal rekao da je za Srbiju SPC jedina kanonski priznata i da to nikad nije dovođeno u pitanje, dok su ostale poput NVO, te da o tome postoje različita viđenja Crne Gore i Srbije, ali da je siguran da ćemo umeti da sačuvamo mir i stabilnost.

Osvrnuvši se na razgovor sa predsednikom Crne Gore, Milom Đukanovićem, koga je, kako kaže, upoznao sa stanovištem Srbije po pitanju Zakona o slobodi veroispovesti, Vučić je rekao da ti stavovi nisu ni blizu istovetnih, naprotiv.

"Imamo različita politička viđenja, i o tome sam, koliko je moguće a da ne povredite domicilnu zemlju, razgovarao i sa predsednikom Đukanovićem u Tirani i Draču. Rekao sam da su naša gledišta drugačija, različita po pitanju Zakona o verskim slobodama, zamolio za neka objašnjenja. On je izneo svoje stavove, ja sam izneo svoje, oni nisu ni blizu istovetnih, naprotiv", jasan je predsednik Srbije.

Istakao je da se te stvari događaju u Crnoj Gori a mi, kazao je, svoju zabrinutost pokazujemo zbog srpskog naroda i zbog srpske crkve, i gledamo da to uradimo na jedan pažljiv način, da niko se ne oseti povređenim, uvređenim, a da istovremeno ukažemo i zamolimo za nešto veću pažnju.

Da zamolimo, kazao je, da se možda to još jedanput razmotri, da se još jedanput vidi, jer mu se, dodao je, čini da bi svima bilo lakše kada takvih normi ne bi bilo.

"Ali, naravno, vlast u Crnoj Gori, pretpostavljam, razmišlja drugačije, ići će na usvajanje tog zakona. Nama ostaje da vidimo kako i na koji način da glasom i razuma i poštovanja i prema drugačijem mišljenju sačuvamo mir i sačuvamo mir unutar našeg naroda, unutar ljudi koji su vernici Srpske pravoslavne crkve", kazao je Vučić.

Što se tiče stava Srbije, ne mešajući se, kaže, u odnose sekularne države prema crkvi, treba da se zna koja je crkva kanonska. Postoje, istakao je, druge crkve koje su nevladine organizacije, političke organizacije.... Na opasku da je ta njegova izjava interpretirana na različite načine, Vučić ističe da mu se čini da je ceo kontekst bio jasan.

"Dakle, ja sam govorio o nečemu što je postojalo i pre nezavisnosti Crne Gore iz 2006. godine, a to je pokušaj formiranja, dakle, kanonski nepriznate crkve kao nevladine organizacije u skladu sa crnogorskim zakonima i podžakonskim aktima koje je predvodio Miraš Dedeić, i koji je vlast crnogorska uvek gurala, dakle, u poslednjih dvadeset i više godina. To nema veze sa tim, potpuno je jasno da mi poznajemo samo jednu kanonsku crkvu, to je Srpska pravoslavna crkva i da to nikada nije dovođeno u pitanje", kazao je Vučić.

Ističe da je računao da ljudi razumeju ceo kontekst i neka je kaže i sam bio nedovoljno precizan, nije mu teško da to prihvatm.

"Ono što je potpuno jasno, dakle, da za nas postoji i ne samo za nas, već, rekao bih, u pravoslavnom svetu, Srpska pravoslavna crkva kao crkva kanonski priznata, a sve ostalo to postoji pod nekim drugim političkim aktima koji nemaju veze sa kanonskim pravilima. Istovremeno, ceo naš narod, ceo srpski narod u Crnoj Gori, sve što se zbiva je prihvatio kao neku vrstu ugrožavanja njegovih elementarnih prava i iz tog ugla nama, naravno, nije svejedno i daćemo sve što možemo da pomognemo svom narodu, da pomognemo srpskom narodu u Crnoj Gori, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se oseća, da bude svoja na svome", kaže predsednik.

Ali, dodao je, da i ne preterujemo u tome i da ne budemo neko ko će da izaziva bilo kakve ili dodatne sukobe sa crnogorskim režimom.

"Mislim da je to, čini mi se, svakome jasno", istakao je.

Izrazivši žaljenje zbog uvredljivih izjava mitropolita crnogorskog Amfilohija, Vučić kaže da je primetio da su one došle bez ikakvog razloga, pošto je uveren da mitropolit nije ni gledao i nije ni razumeo kontekst njegove izjave.

"Ozbiljan čovek bi rekao 'dostavite mi, da vidim šta je predsednik srpske države rekao'. Hvala mu na tome, nije mu to ni prvi a ni poslednji put da me je uvredio. Vređao me i oko Kosova, iako je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost u vreme onih koje je on podržavao, a ne u moje vreme. A danas je sedamnaest zemalja povuklo priznanje Kosova, nema novih koji priznaju nezavisnost Kosova. Samo tek toliko o rezultatima", rekao je Vučić.

Podsetio je da je Crna Gora proglasila kosovsku nezavisnost u vreme kada su neki drugi bili na vlasti.

"A mnoge ljude nisam čuo da su digli glas. A ja sam i tada bio glasan, i danas govorim o krivici srpskog državnog vrha, koji nije umeo na pametan način da se postavi po tom pitanju. Ali, ja neću ni na jednu uvredu da odgovaram uvredama. Svi ljudi u Crnoj Gori znaju moj stav o Srpskoj crkvi i znaju moj stav o Mirašu Dedeiću i o njegovim naslednicima i o svima drugima. Tako da po tom pitanju nijednu tešku reč neću da kažem", kazao je.

Samo, zarad istine, važno je, ukazao je Vučić, njegov posao je da gleda da pomogne srpskom narodu koliko je moguće, ne ugrožavajući odnose Srbije sa crnogorskom državom.

" To je ono što radim to je ono što ću da radim. A vladiki i mitropolitu Amfilohiju hvala, kao i uvek. Ja volim što je prema meni najoštriji, čini mi se da to neretko ne govori loše o meni, ili ne svakako samo o meni. Hvala još jednom, ja nijednu tešku reč o njemu neću da kažem, posebno ne u ovom trenutku", poručio je predsednik Srbije.