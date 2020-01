Vratili smo Srbiju na međunarodno finansijsko tržište, prvi smo u Evropi po privrednom rastu u trećem kvartalu, "Fajnenšl tajms" nas je proglasio za svetske lidere u privlačenju stranih direktnih investicija - rekao je ministar finansija Siniša Mali sumirajući za Pink.rs 2019. godinu. On je podsetio na sve uspehe Vlade Srbije i najavio brojne planove za 2020. godinu.

Šta je ono na šta ste najponosniji u 2019. godini?

Na kraju svake godine, volim da sebi zacrtam profesionalne i lične ciljeve. Sada, kada podvučem crtu, i više sam nego zadovoljan. Profesionalno mi je veoma važno što smo vratili Srbiju na međunarodno finansijsko tržište, gde smo postigli istorijski najniže kamatne stope. Nedavno nas je dočekala i lepa vest da smo prvi u Evropi po prvirednom rastu u trećem kvartalu, a "Fajnenšl tajms" nas je prolasio za svetske lidere u privlačenju stranih direktnih investicija.

Uspeli smo da povećamo plate i penzije, kao i minimalnu cenu rada, i da napravimo odgovoran i razvojni budžet za 2020. godinu. Sa druge strane, kada je reč o ličnim ciljevima, želeo sam da istrčim 42 km na maratonu u Berlinu, i da položim prvi deo ispita za upravljanje alternativnim investicijama. Uspeo sam i u jednom i u drugom, i sada smišljam neke nove zadatke za sebe. Tu su naravno i neke želje koje se tiču moje dece, ali to bih zadržao za sebe.

Koliko najavljenog je ostvareno, a šta je ono gde još ima prostora za pomake?

Pošto sam već govorio o brojkama, sada bih se osvrnuo i na konkretne projekte. Započeli smo izgradnju Moravskog koridora, završili smo Koridor 10, rekonstrušemo železničke pruge, prepoznajemo i druge pravce ulaganja, pre svega u inovacije, a imaćemo i program izgradnje stanova za mlade. To govori o ozbiljnosti našeg rada i opredeljenosti za razvoj. U 2020. godini bavićemo se javnim ulaganjima u lokalnim samoupravama. Već smo od njih dobili informacije o stanju vodovodne i kanalizacione mreže u tim gradovima, imamo jasan plan aktivnosti i radićemo dosta na poboljšanju te komunalne infrastrukture.

Sve smo bliže i investicionom rejtingu, koji očekujemo u toku 2020. godine, što bi bio prvi put da je naša zemlja dobila takav rejting. Prepoznali smo da je za poslovni ambijent potrebno dalje raditi na poreskom rasterećenju rada, ali naravno i stvaranju uslova za ostanak mladih i zapošljavanje. Što se tiče onog što smo najavili i ostvarili, mislim da građani svakodnevno u to mogu da se uvere.

Šta građani mogu da očekuju kada je reč o platama i penzijama? Da li je Ministarstvo finansija napravilo projekciju prosečne plate za 2020. godinu.

Kao što sam već ranije najavljivao, već u mesecu decembru 2019. prosečna zarada u Srbiji premašiće 500 evra. Pogledajte na primer koliko su povećane plate u poslednjih nekoliko godina. U sektoru zdravstva, medicinski tehničari će u 2020. imati prosečnu platu veću za 37,9 odsto u odnosu na period pre fiskalne konsolidacije, a u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja zaposleni će u 2020. godini imati prosečnu platu veću za 29,7 odsto u odnosu na 2014. godinu. Ja znam da je i to mnogima malo, kao i da ima puno ljudi koji primaju manje od toga. Ali, priznajte, bilo je nezamislivo pre samo dve ili tri godine, pomenuti taj iznos u kontekstu prosečnih zarada.

Uskoro će Republički zavod za statistiku izaći sa podacima o prosečnim zaradama, te ćemo moći da analiziramo i te podatke. Ja se svakako nadam dobrim vestima. Da se ne zavaravamo i da me pogrešno ne shvate vaši čitaoci, standard ne podrazumeva samo materijalnu komponentu. Standard podrazumeva i funkcionisanje sistema, na primer da - završite ono zbog čega ste došli u opštinu ili Poresku upravu, da na vreme dobijete pregled lekara ili da ne čekate dugo na granici kao drugorazredni građanin sveta. I te servise ćemo konstantno da unapređujemo.

Što se tiče penzija, one će se za 1,7 miliona građana usklađivati dva puta godišnje, po "švajcarskoj formuli" a to znači 50 odsto primanja prema stopi inflacije i 50 odsto prema rastu zarada. Mislimo da je to fer model, koji je pokazao svoju opravdanost i u drugim državama. Za penzionere se čini i dosta drugih stvari kako bi dostojanstveno dočekali starost. Ne zanemarujemo ni njihove kulturne potrebe i razne lokalne samouprave organizuju aktivnosti u tom smeru.

Predstavljen je Nacionalni-investicioni plan. Koji su najvažniji projekti u njegovom okviru i čemu će biti posvećeno najviše pažnje?

Veoma sam ponosan na sveobuhvatni plan "Srbija 2025", na kome smo uporno i mnogo radili. Uključeni su i važni svi - od projektanata, do gradonačelnika, ministara, premijerke, do predsednika, čija se vizija pretvorila u stvarnost. Uspeli smo da sistematizujemo plan investicionih aktivnosti i da napravimo mehanizme za konstantno praćenje fazne realizacije.

Građani treba da znaju da je do detalja isplanirano na šta će biti potrošen svaki njihov dinar. Putevi, mostovi, tuneli, železnice, lokalna komunalna infrastruktura, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, ali i programi za podršku mladima i drugim grupama stanovništva.... sve je to stalo tu, na parčetu tog "moćnog" papira koji je zaloga svih nas za bolje sutra.

Najavljene su promene u poreskoj politici. Šta one podrazumevaju i na koji način će uticati na rast privrede i otvaranje novih radnih mesta?

Promene u poreskoj politici usmerene su uglavnom ka rasterećenju privrede i građana. Obveznicima se pružaju brojni poreski podsticaiji radi stimulisanja privrednog rasta, ulaganja kapitala ali i ravnomernije raspodele nacionalnog dohotka. Set poreskih zakona koji smo nedavno usvojili pomoći će rastu privrede i otvaranju novih radnih mesta.

Porez na zarade smanjujemo sa 62 na 61 odsto kako bi podstakli novo zapošljavanje i povećanje plata. Trošak za državu je 13,1 milijardi, dakle mi se na neki način odričemo tih prihoda kako bi više ostalo privredi, upravo da bi oni povećavali plate, zapošljavali nove ljude i investirali više. Predvideli smo i poreske podsticaje za novo zapošljavanje, čime se stimulišu poslodavci. Tako je za zarade isplaćene od 1. januara 2020, do 31. decembra 2020. godine, predviđena je olakšica u visini od 70 odsto poreza na zarade i 100 odsto doprinosa za PiO; do 31. decembra 2021. godine olakšica je u visini od 65 odsto poreza na zarade i 95 odsto doprinosa za PiO i do 31. decembra 2022. godine olakšica je u visini od 60 odsto poreza na zarade i 85 odsto doprinosa za PiO.

Olakšice u vidu smanjenja osnovice poreza i doprinosa, u visini od 70 odsto, odnose se na novonastanjena lica, odnosno povratnike iz inostranstva, koji ovim dobijaju stimulaciju da ostanu u našoj zemlji. Važna izmena je i da se kod privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost, ostvaruje podsticaj u vidu oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa na zarade osnivača, koji su zaposleni u takvom privrednom društvu, do iznosa zarade do 150.000 dinara.

Zašto ste upravo Vi jedna od glavnih meta napada dela opozicije? Da li napadima na Vas pokušavaju da narodu u drugi plan stave pozitivne ekonomske rezultate?

Potpuno ste u pravu, i to ne samo sada, neko od trenutka kada sam ušao u politiku i postao gradonačelnik Beorada. Verovatno su od starta videli da nisam klasičan političar, s obzirom na to da sam imao zavidnu i profesionalnu i akademsku karijeru, pa su možda "preventivno delovali".

Neka im je na čast. Ne možeš biti opozicija rezultatima. To je besmisleno i smešno. Na njihovu mržnju – mi odgovaramo novim auto-putevima, povećanjem plata i penzija. To je jedini način na koji znamo da se borimo.

Šta je ono što će Vlada uraditi u 2020. godini da bi sprečila odliv radne snage?

Najpre želim da napomenem da to nije samo problem Srbije. Na primer, i Hrvati imaju slične izazove. Liberalizacija viznog režima, nepostojanje granica u protoku radne snage i kapitala, dovelo je do odliva radne snage. Svet je danas globalno selo.

Podaci Evropskog statističkog zavoda koji je analizirao migracije u 2018. obelodanio da je prošle godine 228.000 radnika sa Zapadnog Balkana promenilo mesto boravka. Međutim, ima mnogo uspešnih modela koje su primenile zemlje u okruženju, od osmišavanja raznih programa za mlade, do pronatalnih mera koje podstiču rađanje. Negativni priraštaj stanovništva i svet zasnovan na individualizmu, uzima svoj danak. Mi detaljno sve pratimo i mislim da ćemo naredne godine osmisliti dodatne proaktivne mere kojima ćemo pokušati da zaustavimo ovaj trend.

Mislim da je poboljšavanje radnog zakonodavstva u Srbiji jedna od tih stvari na spisku. Poreske olakšice su takođe tu kao "vetar u leđa" za nova zapošljavanja. Ako je nekada komparativna prednost Srbije bila jeftina radna snaga to više nije. Mi imamo sve više na znanju i inovativnosti zasnovanu radnu snagu – koja dobija adekvatnu nadoknadu za svoj trud. U IT-u je plata već odavno premašila 1000 evra. Međutim, slična situacija je i sa variocima, električarima ili molerima čiji se fizički rad sve više poštuje i ceni.

Neko će reći da je to zbog njihovog odlaska u inostranstvo. Delimično. U eri tehnologije i veštačke intelegencije, serijsku proizvodnju će zamenjivati roboti, ali tehniku majstorije povezivanja žica na sijalici će znati da uradi samo čovek. I to će biti vrednovano. Treba, dakle razmišljati i o tome kada se planiraju strategije obrazovanja budućih generacija. Mnoga zanimanja će zamreti i tu nema povratka.

Agencija "Standard & Poor's" povećala je kreditni rejting Srbije. Koliki je to uspeh i šta znači za Srbiju i njene građane

Srbija će se još bolje pozicionirati na svetskom finansijskom tržištu, i brže će stići do investicionog rejtinga. Povećanje kreditnog rejtinga važna je vest za sve građane Srbije, ali i za preduzeća i privredu uopšte.

Ovo za sve građane znači niže kamatne stope i bolje uslove finansiranja preduzeća. To je najbolja potvrda da se smanjuje rizik zemlje, a to je ono što banke procenjuju prilikom određivanja visine kamatnih stopa. Dugoročno posmatrajući, koristi koje ćemo kao država ostvariti su višestruki, jer sve ovo podstiče preduzeća da više investiraju, proizvode, šire kapacitete, zapošljavaju ljude, a sve to vodi ka još većem privrednom rastu.

Autor: I. P.