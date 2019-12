Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanosti povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka, odnosno obilaznice oko Subotice, rekao da su Ipsilon krak Koridora 10 pominjale prethodne vlasti, ali da ga oni nikada nisu otvorili.

Vučić izjavio da nikada nije do kraja razumeo šta je Ipsilon krak, dok nije sa Ištvanom Pastorom razgovarao o tome.

- Čuo sam da su ga bivše vlasti pominjale, ali nikada ga nisu otvorili. I ono što su uradili morali smo ponovo mi da radimo. Srećan sam što sam danas u Subotici, ovo je velika stvar za ljude koji žive u gradu, jer neće morati više da trpe onolike kamione. Ovo znači i za budžet Subotice jer neće morati da se popravlja asfalt – kazao je predsednik Vučić i istakao da narodi Srbije i Mađarske treba da budu još bliži.

Predsedik Vučić je najavio i nove investiicje u ovom delu Srbije.

- Očekujem da ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu Sombor – Kula i da spojimo sve sa severnim delom Srbije. Bezdan – Bački breg će takođe biti urađeno. Sam sam učestvovao u otvaranju pet fabrika u Subotici. Nećemo imati problme sa nezaposlenošću ovde. Molim vas da poslušate sutra naš plan za narednih pet godina – rekao je Vučić.

Vučić je prilikom obilaska Y kraka istakao važnost ove saobraćajnice koja je dužine 11 kilometara.

- Ovo će rasteretiti ljude iz Subotice i bolje nas povezati sa Mađarskom - kazao je Vučić i istakao da su Mađari veliki prijatelji naše zemlje.

Predsednik Vučić je rekao da želi da poveže centar Srbije i istok i ukazao da izgradnjom puteva naša zemlja privlači investitore.

Pomoći ćemo našem narodu i crkvi u Crnoj Gori ne rušeći mostove sa susedima

Predsednik Vučić izrazio je zabrinutost zbog situacije u Crnoj Gori i nadu da će srpske svetinje biti sačuvane.

- Mogu da izrazim našu zabrinutost i nadu da će svetinje naše crkve biti sačuvane, a mi ćemo, u sladu sa diplomatskim mogućnostima, striktno vodeći računa o našim pravima i obavezama, ne urušavajući prava jedne druge zemlje, da pokušamo da pomognemo našem narodu i crkvi - rekao je Vučić u Subotici odgovarajući na pitanja novinara.

Vučić je kazao da će se pomoći znanjem i stručnošću naših pravnika, kao i na sve moguće druge načine.

- Verujem i nadam se, pre svega, da će se uzavrela atmosfera prevesti u mirnije tokove, da naše svetinje neće biti ugrožene i da ćemo moći da se posvetimo rešavanju drugih problema u regionu - naglasio je Vučić i dodao:

Pomoći ćemo našem narodu ne rušeći mostove sa našim susedima.

Plate u Srbiji nikada nisu bile veće

Odgovarajući na pitanje o izjavi lidera SzS Dragana Đilasa Vučić je rekao da Srbija nikada nije imala veće plate nego sada.

- Plate lekara su između 77.000 i 97.000, a to je za 35 odsto više nego za vreme Đilasa. Za to su potrebne godine da se to postigne. Ako ljudi žele da se za šest meseci vrate u to „slavno vreme“ imaju pravo da izaberu, ali nisam siguran. Mi nismo imali više plate u savremenoj istoriji – kazao je Vučić i dodao da su ljudi mnogo odgovorniji od pojedinih političkih predstavnika.

Pisanje lista Danas, koji se poziva se na stručnjake, gde se navodi da najavljene investicije nisu realne, predsednik Vučić komentariše da ovakve spekulacije nisu prvi put, ali da ih je vlast od sada, kaže, uvek demantovala.

- Uvek su govorili da je nerealno. Pričali su i za Beograd na vodi da je moja Fantazmagorija. Pogledajte kako to danas izgleda. Govorili su i za autoputeve kroz Grdelicu, za Miloša Velikog, za plate veće od 500 evra, koje su mnogo više od 340 koje su bile u njihovo vreme – kazao je Vučić.

Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosmeta

Predsednik Vučić je odgovarajući na pitanja novinara o izjavi predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića rekao da je važno poštovati integritet Srbije.

- Komšić je rekao da je Kosovo nezavisno, a to ne sme da se radi u BiH jer zvanično nisu priznali nezavisnost Kosova. Reč nisam rekao. Onaj ko ćuti i neće da vređa ne radi to zato što oseća slabost, već zato što želi dobre odnose sa svima. Moramo da živimo sa svima. Uveren sam da je važno da poštuju integritet Srbije – kazao je Vučić.

U narednih deset dana ću se sastati sa svim ljudima iz namenske industrije

Vučić je odgovarajući na pitanja novinarima rekao da je velika šteta učinjena valjevskom "Krušiku" i da će morati da se "ponovo bore i da ga podižu i guraju stvari napred".

- Našoj namenskoj industriji naneli su veliku štetu. Imaću sastake sa predstavnicima namenskh i industrija. Cilj je i da zaštitimo 11.000 radnika koji su u tim namenskim industrijama – rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

PASTOR: Ovom obilaznicom Subotica dobija na privlačnoj snazi

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor kazao je da se danas ostvaruje višedecenijski san.

- Pre trideset godina rodila se ideja pravljenja obilaznice oko Subotice. U prvih 26 godina radile su se pripremne radnje, više se govorilo nego radilo – kazao je Pastor naglasivši da je tek pre četiri godine počelo aktivno da se radi na realizaciji ovog projekta.

- Dali smo sve da uradimo što je u našoj nadležnosti. Ovo je permanentna bitka za stvaranje budućnosti, a za to je važan poslovni ambijent na čelu sa Vladom – dodao je.

- Subotica dobija na privlačnoj snazi jer se brzim putem može doći do autoputa – rekao je Pastor i najavio nove investicije i projekte.

OBLAZNICA OKO SUBOTICE

Danas se otvara ceo Ipsilon krak Koridora 10 u dužini od 24 kilometra, pošto je završena izgradnja poslednje deonice duge 12 kilometra od graničnog prelaza Kelebija do kružne raskrsnice sa Somborskim putem.

U završetak izgradnje Ipsilon kraka, na koji se čeka još od devedesetih godina, uloženo je oko 2,8 milijarde dinara.

Ipsilon krak je obilaznica oko Subotice koja povezuje granični prelaz Kelebija sa autoputem Horgoš-Novi Sad.

Radovi na poslednjoj deonici počeli su u aprilu 2019. godine, a ukupna vrednost tih radova je 1,73 miliona dinara.