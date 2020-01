Borio sam se za Vojvodinu i bio posvećen i podređen ciljevima koje smo pred sebe postavili i koje smo praktično u potpunosti realizovali kroz program Pokrajinske vlade. I to se ne odnosi samo na 2019. godinu, nego na ceo period od izbora aktuelne Pokrajinske vlade sredinom 2016. do danas, rekao je na početku razgovora za Pink.rs Igor Mirović, predsednik Vlade AP Vojvodina.

- Zalaganje za Vojvodinu se za svakog ko je na čelu Pokrajinske vlade podrazumeva, ali ne na način na koji su se za Vojvodinu „zalagali“ oni koji su ranije bili na tom mestu i, umesto da podstaknu i obezbede njen prosperitet, svoju nesposobnost da to učine prikrivali sukobljavajući je sa svima i sa svakim. Neukusno bi, naravno, bilo da ja sam ocenjujem sopstveni rad na mestu predsednika Pokrajinske vlade, to treba da učini i učiniće najšira, ne samo politička javnost.

Koji projekat je, prema Vašem mišljenju, obeležio tekuću godinu? Na šta ste posebno ponosni u 2019. godini?

- Ima ih zaista mnogo, ali ako bi trebalo neki da izdvojim to bi možda mogao da bude završetak nove zgrade Radio-televizije Vojvodine u koju smo, zajedno sa Vladom Republike Srbije, uložili 3,2 milijarde i koju smo, kako smo i obećali, završili u ovoj godini. Tu je, međutim, i prva faza zgrade Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, završetak Ipsilon kraka kod Subotice i niz drugih velikih i izuzetno važnih projekata. Ipak, ispred i iznad svega toga mogla bi da se stavi i činjenica da je u mandatu ove Pokrajinske vlade stopa nezaposlenosti sa zatečenih više od 15 procenata pala na 8 odsto u ovoj godini, odnosno da je broj nezaposlenih ljudi u Vojvodini u međuvremenu smanjen za 60.000! Ili da je, u istom periodu, izvoz vojvođanskih preduzeća sa 4,3 milijarde povećan na 5,6 milijardi evra što, uz ostale takođe veoma povoljne pokazatelje, svedoči i oporavku naše ekonomije, a to je svakako najvažnije.

Šta očekujete od naredne godine? Koji projekat smatrate da će je obeležiti i na šta ćete se najviše fokusirati?

- Najpre želim da naglasim da Vojvodina u 2020. godinu ulazi sa budžetom od 77,3 milijarde dinara, što je za čak 19,5 milijardi više od budžeta koji smo nasledili od prethodne pokrajinske administracije! To, istovremeno, govori o evidentnom ekonomskog prosperitetu i omogućava nam da mnogo više ulažemo u svim oblastima društvenog života i u svim delovima pokrajine. Ipak, ako nešto kada je o narednoj godini reč treba posebno da se izdvoji, onda bi to mogla da bude izgradnja Kamenice 3, dodatnih deset hiljada kvadratnih metara infrastrukture, sa centrom za pozitronsku emisionu tomografiju, za šta je planirano 1,8 milijardi dinara. Inače, u prethodne tri godine i revitalizaciju nažalost potpuno devastiranog zdravstvenog sistema u pokrajini uložili smo više od 6,2 milijardi dinara i pozitivne efekte tog ulaganja naši ljudi i te kako osećaju.

Kakav je Vaš stav po pitanju Kosova i Metohije? Gde Vi vidite rešenje ovog problema?

- Izdvojeno iz realnog političkog, odnosno geopolitičkog konteksta, Kosovo i Metohija je za svakog od nas najdublja i najplemenitija emocija, koren našeg korena i, naravno, integralni deo naše zemlje. U realnom geopolitičkom kontekstu, ono je predmet različitih interesa, brutalnom i još uvek moćnom silom stvorene realnosti, pritisaka na naše ljude koji tamo žive, političkih igara različitih aktera i različitih interesa. Ne vidim ni jedan drugi put da se sve to reši osim dijaloga na kojem rukovodstvo Srbije dosledno insistira, ali dijaloga bez ucena i pritisaka sa bilo čije strane.

Kako komentarišete odluku dela opozicije da bojkotuje izbore? Šta smatrate da je razlog ovakve njihove odluke?

- Kao izraz nemoći tog dela opozicije - a reč je, da podsetim, o ljudima koji su, u najgorim godinama za Srbiju, najduže bili na vlasti - da ozbiljnim programom, odnosno jasno definisanom politikom koja nudi odgovore na sva relevantna državna i društvena pitanja, ubede birače da glasaju za njih. Ma čime drugim i ma koliko bučno da ih obrazlažu, razlozi za bojkot se, dakle, ipak svode samo na strah od izvesnog izbornog fijaska. Ali sve je to uzalud: kao što bi izlazak na izbore za njih bio debakl, debakl će biti i bojkot. Srbija danas, na sreću, nije Srbija pljačkaških privatizacija, masovnog zatvaranja fabrika i radnih mesta i sveukupnog propadanja iz njihovog vremena, ovo je Srbija rada, posvećenosti i prosperiteta i to ljudi u našoj zemlji veoma dobro znaju.

Koliko je važna saradnja Republičke i Pokrajinske vlade? Postoji li prostor da se ista unapredi?

- Ta saradnja je od izuzetne važnosti i ona je danas na visokom nivou. Podsetiću samo da sam, kada je u leto 2016. godine formirana aktuelna Pokrajinska vlada, političku stabilnost označio kao conditio sine qua non, dakle kao uslov bez kojeg se ne može, za bilo kakav napredak odnosno prosperitet Vojvodine. A to je, praktično, značilo stavljanje tačke na konstantne sukobe sa Vladom Republike Srbije, bez izuzetka indukovane iz redova pokrajinske administracije, čak i onda kada je na vlasti i u pokrajini i republici bila ista politička opcija!? Na to smo definitivno stavili tačku i to se pokazalo kao izuzetno važno i izuzetno dobro. Pre svega u udruživanju sredstava i kapaciteta na zajedničkim projektima o kojima sam već govorio, ali i u otvaranju jasne perspektive da se putem razvoja nastavi i u vremenu koje dolazi. Ovakvom politikom koju sam provodio Vojvodina je dobila i više novca i više konkretnih poslova.

Kako biste ocenili generalno stanje u Vojvodini? Koliko je drugačije sada, u odnosu na prethodne godine, pre svega kada je reč o ekonomskom napretku i stabilnosti?

- U trenutku kada smo mi preuzeli odgovornost za vođenje i funkcionisanje pokrajine, ona je bila u jednoj izuzetno teškoj i, imajući u vidu potencijale sa kojima raspolaže, gotovo nemogućoj poziciji: stopa nezaposlenosti je, kako sam već rekao, bila ogromna, osamnaest njenih opština ispod prosečnog stepena razvijenosti u Republici, političke opcije koje su bile na vlasti sukobljene i između sebe, i sa Vladom Srbije... Vojvodina danas je, kao što sam već rekao, ekonomski prosperitetna, politički stabilna, potpuno usredsređena i na sopstveni razvoj, ali i na važnost uloge tog razvoja za prosperitet cele naše zemlje. Ta uloga, da budem sasvim jasan, znači definitivno vraćanje Vojvodina na mesto koje joj, po svim resursima pripada – mesto pokretača i generatora razvoja cele Srbije.

Povratak u Logos Koji su Vaši lični planovi za 2020. godinu? Možemo li očekivati novu zbirku pesama? - U pripremi je moja treća zbirka pesama. Izabrao sam naslov zbirke Povratak u Logos. Naslov bi trebalo da Vam kaže kuda ću i kako dalje u novom vremenu. Ili u bezvremenu.

Autor: Irena Petrović