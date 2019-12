PINK.RS OTKRIVA KAKO ĆE PREMIJERKA I MINISTRI PROVESTI NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE, ali i šta je predsednik Vučić dobio na poklon od svojih savetnica!

Svi se raduju novogodišnjim praznicima, a iako puno rade i ministre u Vladi Srbije ponose praznična atmosfera. Novinari portala Pink.rs pitali su srpske ministre kako će oni provesti novogodišnje praznike, kao i koja Nova godina im je ostala u najdražem sećanju.

Premijerka Ana Brnabić rekla je da je praznična atmosfera ponese i da voli praznike.

-Nemam naročito prostora da slavim, stalno je gužva i nekako ne stajemo, čini mi se ni za praznike, ali opet to je dan-dva, lepo je s obzirom na to da nam je sada već takav tempo, da nekako nemam ni vikende ili jako retko, i sad, kad imam dva dana slobodno, to mi je kao odmor, prelepo mi je i ponese me ta atmosfera. Ove godine sam i ja u svojoj porodici dobila prinovu, tako da je to njegova prva Nova godina i prvi Božić i presrećna sam, lepo mi je. Imamo dobre rezultate, čini mi se da sam dala sve od sebe za našu zemlju, prelepo mi je kući - pričala je Brnabićeva sa osmehom u jednoj emisiji.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je za portal Pink.rs da će Novu godinu, sada već tradicionalno, dočekati sa našim najstarijim sugrađanima.

-Tačno u ponoć biću u Domu Bežanijska kosa. Ovom prilikom pozivam i medije da nam se pridruže u novogodišnjoj noći - rekao je Đorđević.

- U najlepšem sećanju ostale su mi prve Nove godine koje sam proveo sa mojim sinom – Nova 2000. godina i mojom ćerkom - Nova 2003. Vezanost prema deci i porodici nasledio sam od svojih roditelja. Deca su mi najvažnija stvar i uživam u svakom trenutku koje provodim sa njima - istakao je Đorđević.

Ministarska bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović rekla je za Pink.rs da će Novu godinu proslaviti u krugu porodice, a posebno je raduje, kako ističe, što će biti sa unucima.

-Svaki novogodišnji praznik bio je na neki način autentičan, uz mnogo radosti i ljubavi, praćen odrastanjem najpre mog sina, a kasnije i unuka - dodaje Đukić Dejanović.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da će Novu godinu provesti kod kuće sa suprugom i sinom.

-Najlepši doček bio je onaj iz Nove 2001. godine, jer sam nekoliko meseci pre toga upoznao svoju sadašnju suprugu - prisetio se Mirović za Pink.rs.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da će praznike provesti u Beogradu sa porodicom.

-Iskoristiću ih za predah od posla i zahtevnih putovanja - dodala je ona.

Ministar spoljnih posolva Ivica Dačić za Pink.rs rekao je da će, za razliku od prethodnih godina, Novu godinu dočekati u krugu svojih najmilijih.

- Prvenstveno, želim da se zahvalim svim građanima naše zemlje što su dali punu podršku ovoj Vladi za nastavak razvojnog puta Srbije. Nakon dinamične, ali uspešne 2019. godine koju su pratili izazovi uspeli smo da se izborimo sa problemima koji su dolazili. Uveren sam da ćemo istim intezitetom da nastavimo ovu dobru etapu našeg napretka i da ćemo i u sledećoj godini moći da kažemo da idemo u dobrom pravcu. Naravno, sav trud koji svako od nas ulaže kako bi zaštitio državne i nacionalne interese naše zemlje i našeg naroda, nas primorava da budemo dosta odsutni od kuće i samim tim naše porodice podnose najveću žrtvu. Nakon dužeg niza godina, zbog prirode posla koji obavljam, konačno ću imati priliku da praznike provedem u krugu svojih najmilijih. Mnogo je rezulata iz našeg dugogodišenjg delovanja nastalo, no ne smemo ni zaboraviti koliko je porodica, kao takva, čovekovo najveće uporište! Radujem se vremenu sa njima, kao i sledećem novom random danu kako bi nastavili ono šta smo započeli - rekao je Dačić.

Kaže da najlepša sećanja vezana za Novu godinu ga vezuju za detinjstvo i porodicu.

- Najlepša sećanja vezujem za svoje detinjstvo, za miris porodičnog doma, osmeh majke i zdravice moga oca! Znate, potičem iz veoma siromašne porodice koju nisu krasile bogate trpeze, ali je tradicija I poštovanje doma bila osnova svega. Sve praznikeprovedene kraj supruge, dece i najmilijih beležim kao najveći blagoslov i najlepše uspomene. Te tako, ne bih mogao da izdvojim da je bilo koji od mnogo proživljenih sa njima bio manje ili više vredan. Baš svaki koji su obeležili meni najbliži - ostaće duboko utemeljen - rekao je ministar Dačić.