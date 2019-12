Vučić: Bahatost je srednje ime mnogima na vlasti

Jačanje ekonomije nakon teških reformi dovelo je do toga da ojača i pozicija Srbije na međunarodnom planu, a uspeli smo da prevaziđemo brojne bezbednosne izazove i krize i sačuvamo mir, istakao je predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić.

To su tri najveća uspeha koja navodi u intervuu za novogodišnji trobroj "Blica" ističući da Srbija više nije ničiji patrljak, sama donosi odluke i pozicija joj je snažnija. Kada su u pitanju pregovori sa Prištinom, kaže da je u pitanju težak posao i da nije optimista što se tiče nastavka dijaloga.

Dodaje da nije u pitanju samo da se sačeka formiranje vlade u Prištini.

- Ono što je postojalo kao mogućnost slomili su svi jer su interesi velikih sila bili važniji od interesa malih balkanskih naroda- rekao je Vučić.

Na pitanje šta je podrazumevala ta ideja, kaže da su to drugačije utvrđene granice od onoga kako velike sile to zamišljaju.

- Oni su to slomili, istovremeno su imali žestoku podršku iz Beograda i Prištine i sad kada ih pitate šta je resenje ne znaju da kažu. Niko ništa ni ne predlaže. Za nas je ključna stvar da sačuvamo mir i sve ćemo uraditi - poručio je Vučić.

Navodi da nikad nije video Aljbina Kurtija i da nije fasciniran njegovim marksističkim pristupom.

- U svakom slučaju bih i što se ekonomije tiče bio protiv svega što taj čovek govori, a da ne pričam o odnosima Srba i Albanaca - rekao je Vučić.

Upitan hoće li se kandidvati na sledećim predsednickim izborima, kaže da ako bi danas donosio odluku njegov odgovor bi bio ne i veruje da će tako i ostati. Vučić kaže i da nije zadovoljan činjenicom da je mnogim funkcionerima iz svih partija bahatost srednje ime.

- Neki su ušli u vlast iz ličnih interesa i to me je razočaralo - ističe predsednik dodajući i da sem nekoliko ljudi koji su brzi i energični svi drugi nisu razumeli da nam je misija da obezbedimo bolji život za sve građane.

Upitan da li će na predstojeće izbore izaći dovoljan broj stranaka da bi bili legitimni, on napominje da legitmnost ne pokazuje broj stranaka nego broj ljudi koji zele da uzmu učešće.

- Uveren sam da će izbori biit legitimni - kaže Vučić i dodaje da očekuje da izlaznost bude veća od 50 odsto i da se bojkot dela opozicije neće na to odraziti.

On kaže da će će za SNS izbori biti teški, a laki samo za gubitnike ili za one koji ne učestvuju. Na konstataciju da ostaje mrlja zbog neučestvovanja SzS, on kaže da ta mrlja ne ostaje na njemu, već na njima, ali i da bi voleo da svi izađu, jer bi tako mogli da izmere podršku koju imaju. Napominje da Đilas, Šolak i Mišković kontrolišu znatan deo medija i tako prave sliku kao da oni imaju 50 odsto.

Na pitanje da li nam je društvo podeljeno, smatra da nije.

- Podeljeno je ako imate 50 prema 50 odsto, a nije ako imate 53 prema 10 - rekao je i objasnio da malo ljudi koji glasaju za Đilasa i da poznaje ljude koji glasaju za neke druge partije i da sa njima ima vrlo korektne odnose.

Na konstataciju da je loša energija i napetost u društvu, smatra da je odgovran taj deo opozicije.Upitan o poslednjim istraživanjima i rejtingu stranke koja godinama ima iznad 50 odsto, kaže da ga više zanimaju drugi podaci.

- Preterivanje u kampanji koju su vodili protiv mene i SNS je dovelo do toga da vratimo jedan deo pozitivnih i smanjimo jedan deo negativnih poena. Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj ljudi misle da ide u dobrom pravcu i u pravu su. To je za taj deo opozicije ključni problem. Naš plafon je mnogo viši nego njihov ,jer ljudi poštuju rad -naveo je on.

Upitan da li kada opozicija izađe sa nekom aferom a priori to odbaci ili ipak proveri, kaze da su mnogo puta lagali, ali da je vazno imati ozbiljan odnos prema svakoj iznetoj informaciji.

- Međutim, ako neko izađe i ubeđuje me da je Babić vozio auto kada se dogodila saobraćajna nesreća ja jedino mogu da vam kazem 100 puta da ne govorite istinu a 101. put ću reći da s tim ljudima nesto nije u redu - istakao je Vucić i dodao da su besmislene priče da su u montaži izgubljena dva minuta snimka i upitao da li je moguće da predsednik Srbije slaze u vezi s nečim tako ozbiljnim.

Upitan da li će Sinisa Mali platiti političku cenu zbog doktora, i da više neće biti ministar, Vučić kaze da političcka cena nije samo u nameštenju već i u odnosu građana prema vama.

- Verujem u njegovo znanje, ali moraće da radi i da ponovo dokazuje svoje znanje, a to nije mala cena - kaže Vučić.

Povodom afere Jovanjica kaze da je država pronasla sta je rađeno protivzakonito i uhapsila sve koji tu rade. Navodi da je jedan deo informacija bio tačan i da su u sve zaista bili umešani pojedinci iz MUP-a i BiA čak i iz vojnih struktura koje su izdavale lažne legitimacije. Ali ističe da su slagali sve što se odnosi na njegovu porodicu i njegovog brata i dodaje da će uvek pitati zašto lažu.

Upitan kako niko nije znao za tako veliku plantazu, kaze da je to zato sto je mala razlika između marihuane i industrijske konoplje.

U vezi sa Krušikom, i kakvo je angažovanje oca Nebojše Stefanovića u GiM-u, Vučić kaže: "Dobro zaposlen je, da li je Krušik oštećen ili bilo ko".

On smatra i da je to pitanje za sukob interesa, a da je podignuto na nivo kao da je reč o pljački, a to nije tačno.

- Oni su time unistili Krušik i trebaće nam godine vraćanja snage i energije da bi Krušik stao na noge. A ko će to da radi, pa mi, ni Đilas, ni Marinika, ni Jeremić, nego ja - konstatuje Vučić.

Ponavlja i da Aleksandar Obradović nije uzbunjivač, jer postoji procedura kako se to radi i prijavljujje, a to nisu, kako kaže, ni N1, ni Majić, Georgijev i bugarska novinarka.

- Neko je hteo da isfabrikuje aferu da bi se Krusik razorio što se vidi i po posledicama. Deset dana posle objavljivanja tog teksta isti minobacački program ide iz bugarskih fabrika u Emirate umesto da ide iz Srbije - dodaje on i pita kako će da se plaćaju radnici.

Povodom najboljih ocena koje od međunarodnih institucija dobija za rezultate u ekonomiji, kaže da su na vlasti da bi ljudi živeli bolje, ali smatra da treba dići brže i da je zato izašao sa investicionim planom.

- Plan Srbija 2025 je najambiciozniji plan. To je budućnost i potpuno drugačija zemlja - ukazuje Vučić dodajući i da izgradnja puteva vodi do boljeg standarda građana.

Povodom najave da će plata biti 900 evra, kaže da je srećan sto ima plan i da se on mora izvršiti. Kaže i da su socijalisti bili korektni partneri, ali da je rano da govori o tome da i bi ih zamenio sa drugim partnerom. Ukazuje da je SNS uradio istorijski važne stvari.

- Srbija bi u ekonomskom smislu nestala da nismo sproveli reforme 2014. a SNS je imao hrabrosti da to uradi. Moram da kažem da su svi partneri bili u tom trenutku uz nas, ma koliko tada bilo teško. Nemam nikakvih dilema da, da postoji mogućnost da koaliciju formiraju svi zajedno protiv SNS, da bi to uradili u roku od 15 minuta. Zato je važno da SNS napravi što bolji rezultat - rekao je Vučić i dodao da neće da kritikuje njih više nego ljude uz SNS, odnosno da će se prvo pozabaviti ljudima iz svoje partije.

Upitan hoće li Ana Brnabić ostati premijerka, nije želeo da govori o tome.

- Najvažnije je da realizujemo program. U odličnim smo odnosima poštujem njenu energiju, trud i rad - istakao je Vučić.

Kaže i da će biti velikih promena u vladi ako pobede i ne zato što su svi radili loše.

- Mnogi su radili dobro, ali neki su osam godina ministri, retki su ti koji posle osam godina zaslužuju da budu tu i dalje - napominje Vučić. Za "mali Šengen" kaže da je to velika politička ideja na koju je ponosan.