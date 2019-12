"Ponosni smo na svoju decu, ali je teško kada vidite da ih napadaju - EMOTIVNA ISPOVEST VUČIĆEVIH RODITELJA!

Roditelji predsednika Srbije Aleksandra Vučića govorili su o njegovom odrastanju, ali i o onome što ih najviše boli.

Majka Angelina emotivno je rekla da je ponosna na svoje sinove Aleksandra i Andreja, ali da joj je teško kada ih napadaju, podebno kada joj diraju unuke.

- Molim se za decu. Nemam ja drugih mogućnosti. Kad god je neki skup upalim kandilo, molim se bogu da sve sve dobro završi - rekla je ona.

Dodaje da se moli kada je predsednik na sastancima sa raznim delegacijama, naročito sa Albancima.

- Od dana kad sam rodila Aleksandra i Andreja, ponosna sam na njih, ali teško je izdržati kada vidite kako ih napadaju. posebno je bolno kada diraju unuke, Aleksandrovu decu. Kako mi je, znam kada padne noć i kada se isplačem, upola glasa i sa suzama u očima - ispričala je Angelina Vučić.

Na pitanje da li joj je najstrašnije kada meta postane Milica, Angelina odgovara:

- Kada napadaju Milicu, kada vidim šta rade... Plačem, ne mogu protiv toga. Ona je mlada devojka, kao i Anastasija Andrejeva, imaju društvene mreže... Nisu njih dve od one dece koja stalno gledaju u telefon. Želela bih ja to da sakrijem, da ne čita te stvari, ali ne vredi, ipak vidi. Duša me boli. Samo ja znam kako mi je kada ostanem sama. Mogu da lupaju gadosti koliko god hoće, ali smeta i boli kada mi decu diraju.

- Ali i ovo što pripisuju Andreju, kupio je "Franš", kupio je ovo, ono. Centralna meta je Aleksandar. Znaju da su njih dvojica bliski, zato to i rade - dodaje Anđelko.

Na pitanje da su i njih optuživali za sve i svašta, između ostalog, i za to da Anđelko kadrira u BIA, Vučićev otac kaže:

- Na sve to mogu da kažem samo jedno: neka su ta deca živa i zdrava.

- Znam da je teško, ali znam da Aleksandra čeka teška borba kako bi državi bilo bolje. Po prirodi sam optimista, ali ja kao majka sve gledam kroz prizmu svog deteta. Da on bude dobro, da je živ i zdrav - dodaje Angelina.

Na pitanje da Vučić često govori da je pesimista, njegovi roditelji kažu:

- Neka govori da nije, ali radom sve pokazuje i sve postiže. Kako nije optimista? Molim vas, ovo što je predstavio da će raditi do 2025. Pa da nije optimistai da ne veruje da će sve to ostvariti, ne bi ni predstavljao taj program. Znači, ostvariće ga! Znate, kao mali, imao je problem u školi jer je bio ispred svoje generacije. Moram da pomenem njegovog razrednog starešinu Bosanku Stamenković. Ta učiteljica je imala razumevanja za njega, videla je da je napredan, puštala ga je sa časova jer je sve što su deca tada učila on je prevazišao. Govorila mu je: Izađi u dvorište, nemoj ići preko pasarele, uzmi neku knjigu i čitaj" - rekla je Angelina.

Na pitanje šta je predsednika Aleksandra Vučića u tom periodu interesovalo, njegovi roditelji kažu:

- Istorija i književnost, ma čitao je sve što nađe, uopšte nije bio probirljiv kada je bilo u pitanju čitanje - rekao je Anđelko.

- Mene je bog pogledao, deca su mi bila dobri đaci, i Aleksandar i Andrej. Ali išli su na utakmice. Imali smo probleme sa neopravdanim izostancima kada dođu utakmice, ali kada treba da se uči, sve zaborave, sve padne u vodu. Znate, kad nastavnici otvore dnevnik, ja nisam znala šta su dvojke i trojke. Sve same četvorke i petice kod obojice - rekla je Angelina.