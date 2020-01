Skupština Srbije je u 2019. godini veoma dinamično radila, a to potvrđuje činjenica da smo doneli 180 zakona u svim oblastima života i 60 drugih akata. Uspešnu godinu zaokružili smo donošenjem budžeta za 2020. godinu, koji najbolje oslikava da je Srbija danas finansijski stabilna zemlja, koja ima značajan ekonomski rast, rekla je u razgovoru za Pink.rs predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković.

- Usvojili smo budžet koji odgovara potrebama naših građana, koji je razvojni, podstiče rast investicija i zapošljavanje, i omogućava bolji standard građana kroz povećanje plata i penzija. Važno je da kroz povećanje plata i penzija građani osete boljitak.

- Takođe, budžet smo doneli u zakonskom roku, razmatrali smo ga kao jedinu tačku bez spajanja sa drugim zakonima. Poslanici su imali dvostruko više vremena za raspravu, kako bi suštinski mogli svaki njegov deo da razmotre i predstave građanima. Takođe, u celini smo unapredili i rad Narodne skupštine polazeći, između ostalog, i od preporuka Evropske komisije. Parlament više ne donosi zakone po hitnom postupku, osim u retkim slučajevima kada je reč o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i okolnostima u skladu sa Poslovnikom o radu parlamenta. Razmotrili sve izveštaje nezavisnih tela i jasno pokazali da Narodna skupština podržava i poštuje rad nezavisnih tela i njihovu ulogu u našem društvu.

Na koje ste poteze i odluke Skupštine Srbije iz 2019. najponosniji?

- Zasednje Interparlamentarne unije, najstarije i najveće međunarodne parlamentarne orgnizacije, koje smo organizovali u oktobru u Beogradu, je svakako najznačajniji događaj u ovoj godini za naš Parlament, a od velike važnosti je i za čitavu zemlju. O značaju ovog događaju najbolje govore činjenice da su učestvovale delegacije iz 149 država, 77 predsednika parlamenata i više od 2.500 učesnika. To je veliko priznanje za našu zemlju. Ovo zasedanje, koje je u Beogradu održano posle punih 56 godina, pokazalo je sve veću ulogu i značaj parlamentarne diplomatije u složenim vremenima i potrebu parlamenata širom sveta da razvijaju i jačaju saradnju. Doneli smo Beogradsku deklaraciju kojom smo pozvali na očuvanje međunarodnog prava i poštovanja Povelje Ujedinjenih nacija. Istovremeno, tri stotine zvaničnih bilateralnih susreta u okviru zasedanja IPU najbolje pokazuje da je danas, i pored brojnih izazova, moguće graditi svet dijaloga i kompromisa.

Koji su planovi za narednu godinu?

- Nastavićemo da donošenjem dobrih zakona radimo na unapređenju svih oblasti kako bismo poboljšali svaki segment života naših građana. Na nama je da nastavimo taj posao do kraja ovog mandata. Čeka nas izborna godina i građani će moći da biraju između politike stabilnosti i ekonomskog razvoja Srpske napredne stranke i, sa druge strane, politike nasilja i plasiranja izmišljenih afera. Danas je Srbija potpuno drugačija od one 2012. godine, koja je bila na ivici bankrota. Sada imamo kontinuiran ekonomski razvoj, najmanju nezaposlenost, najintenzivniju izgradnju autoputeva, sve je to rezultat politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i rada Vlade Republike Srbije, na čelu sa Anom Brnabić. I uspesi Srbije su prepoznati svuda u svetu i u brojnim razgovorima koje vodim uvek čujem pohvale o predsedniku Srbije i onome što smo postigli zahvaljujući njegovoj viziji i politici. Upravo plan za budućnost "Srbija 2025“, najbolje pokazuje ozbiljnost i odgovornost politike predsednika Vučića. Narodna skupština će dati svoj doprinos i podržati realizacijiju ovog projekta vrednog skoro 14 milijardi evra, koji će ubrzati rast privrede i učiniti našu zemlju mnogo boljim mestom za život. Mi želimo da mladi ostanu u Srbiji i zato će posebna pažnja biti posvećena mladima.

Kako komentarišete sveukupno ponašanje Saveza za Srbiju, upade u medijske kuće, pokušaje upada u Parlament, težnju da se mediji kontrolišu i uređuju, pozive na linč, pretnje i slično? Da li je napredak politike koju vodi predsednik Vučić razlog njihovog nezadovoljstva i nervoze? - Kao što sam rekla, postoji suštinska razlika između politike razvoja koju vodi Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić i politike Saveza za Srbiju koji se služi nasiljem na ulicama Beograda, blokadama i upadima u medijske kuće, pokušajem upada u Parlament zloupotrebom nacionalnih simbola kao što je zastava Srbije. Videli ste i fašistički napad Saveza za Srbiju, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića u sali Skupštine Srbije kada su unapred smišljenim incidentom pokazali kako bi izgledao rad Skupštine i Srbija kada bi oni sa ljotićevskim manirima uspeli da pobede i dođu na vlast. Niko ih nije sprečavao da se sa svoje funkcije poslanika obrate i sa govornice, ali oni to nisu želeli. Oni su želeli da naprave haos. Svim što su uradili, direktno su odmogli Srbima u Crnoj Gori.

Očekujete li da se opozicija naredne godine vrati u poslaničke klupe i šta postižu odlukom da ne učestvuju u skupštinskoj raspravi?

- Zbog istine je važno da kažem da samo 35 od 250 narodnih poslanika bojkotuje rad Skupštine Srbije. Podsetiću da je taj manji deo opozicije, koji i dalje ne dolazi u plenarnu salu, ali uzima platu, tražio da se unaprede procedure koje su oni sami kreirali. Potom su tražili dijalog, pa onda nisu želeli da u njemu učestvuju. Teško je razumeti zapravo šta je njihova politika. Zaista mislim da smo tokom međustranačkog dijaloga, koji smo vodili uz posredovanje Evropskog parlamenta, imali priliku da vodimo otvoren razgovor o svim pitanjima i zahvalila sam svim političkim strankama koje su učestvovale i doprinele svojim predlozima za unapređenje izbornog procesa. Doneli smo niz mera za poboljšanje izbornog ambijenta. Verujem da sve ono što smo do sada uradili, kao i što smo definisali da završimo u kratkom roku pred nama će doprineti da suštinski unapredimo izborni ambijent.

Očekujete li da Savez za Srbiju promeni svoj stav i ipak izađe na izbore naredne godine? Šta je razlog njihovog plana da ih bojkotuju?

- Teško mi je da razumem tu njihovu politiku da ne žele da čuju šta građani misle o njima i njihovom političkom programu. Izbori ne mogu da se odlažu u nedogled kako bi neki članovi opozicije očigledno želeli, već moraju da se održe u okvirima ustavnih rokova. Zaista smo kroz međustranački dijalog uz posredovanje EP, u razgovoru sa delom opozicije koji je želeo da razgovara, ostvarili napredak po pitanju izbornih uslova - usvojili smo izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o javnim preduzećima, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o sprečavanju korupcije, koji jasno definišu odvajanje funkcionerske i političke funkcije, kao i propisivanje prekršaja za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji suprotno zakonu. Unapredili smo rad RIK-a, birački spisak, prvi put formirali Nadzorni odbor, izabrali nedostajuće članove REM-a. SNS se ne plaši izborne volje građana Srbije, svesna je svojih rezultata i onoga što smo uradili u prethodnom periodu. Ne mogu da govorim u ime onih koji očigledno možda i zaziru od volje građana.