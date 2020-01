Dejan Miletić: Važno je da Srbija i dalje jača ekonomski, da naši građani osećaju benefite dobrog rada države u svakom segmentu (VIDEO)

Spočitavati Srbiji bilo šta ili deliti bilo kakve demokratske packe, kako bi to nazvali, kao oni nas edukuju, to više ne pije vodu, rekao je Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

Prema Miletićevim rečima, važno je da Srbija i dalje jača ekonomski. Važno je da naši građani osećaju benefite dobrog rada države u svakom segmentu.

-Tu je jačanje institucija, jačanje vladavine prava je za nas važno, a ne da nas interesuje šta Kantrimen ili bilo ko drugi misli. Interesuje me da li naš čovek živi bolje, slobodnije, kvalitetnije... To je ono što je primarno i što će biti i u ovoj godini važno - smatra Miletić.

Miletić dodaj da ćemo mi kao zemlja napredovati samo onda ako svako radi svoj posao.

- Ne možemo svi sve da znamo. Ono što je važno taj penzioner koji se odricao celog života, zaslužuje dostojanstven život. zaslužuje da živi kao svaki normalan čovek, da od 1. do 1. ne razmišlja da li će imati da jede, da lui će imati da pokrije troškove, da da svom unuku... To su osnovni minimumi. Tome mora da se teži, a ako toga nemamo džaba nam je sve. To je važno da radimo na tome - dodaje Miletić.

Istoričar Predrag J. Marković osvrnuvši se na istorijske neistine, rekao je da ako računamo borce nijedan narod nije dao veći broj boraca antifašista od Srba.

- U odnosu na broj stanovnika, Srbi su Srbi su najveći antifašisti, a ako računate na ukupne cifre naravno tu su Rusi i ostali sovjetski narodi - rekao je Marković.

Miletić je, osvrnuvši se na predstojeće izbore u Srbiji, rekao je da opozicija treba da izađe na izbore i da će se urazumiti i učestvovati na njima.

Istoričar Nemanja Starović je uveren da će izbori koji nas čekaju proteći na jedan uobičajen način i da ćemo uspeti da očuvamno visok stepen društvene stabilnosti.

- Kada govorimo o rezultatima izbora, naravno da su oni važni u smislu nekakve podele, koliko će koja stranka dobiti procenata, kako će se to preslikati na brooj mandata. Ali mislim da ne postoji potencijal z abilo kakvu, ili suštinsku promenu magistralnog političkog pravca. To sve baziram na rezultatima istraživanja javnog mnjenja i svih ostalih sondaža koje pratimo - rekao je Starović.