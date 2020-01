Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u "Novom jutru" na TV Pink, istakao da Srbija vodi svoju politiku koja se ne kreira ni u jednom gradu na kugli zemaljskoj, već je kreira njen narod. Ističe i da su napadi i pritisci upravo iz tog razloga jaki. Dodaje i da će odluka o odlasku u CG za Badnji dan biti doneta u roku od 24 ili 36 sati, te da mu je želja da bude sa svojim narodom kada mu je teško.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u "Novom jutru" rekao da će u narednih 24 ili 36 sati biti doneta odluka o tome da li će ići u Crnu Goru.

- To je moja želja, da budem sa našim narodom. Predsednik sam da bih rešavao probleme i da bih bio sa našim narodom kada mu je teško. Badnji dan i Božić najradosniji su praznici, vreme za praštanje i mirenje i vreme kada treba da pokažemo jedinstvo. Ne želim da provociram, već samo da kažem da mi je drago što sam sa našim narodom - kaže predsednik za Pink.

Ističe da nema razlike između Srbina gde god da je, te da je suština da živimo u različitim državamo, da treba da ih poštujemo, ali da pripadamo istom rodu i da moramo pokazati jedinstvo.

- Idealno je vreme da to pokažemo. Iznenađen sam histeričnom kampanjom pojedinih medija u regionu zbog najave mog dolaska. Očekivao sam to donekle od domaćih medija - kaže Vučić. Dodaje da našem narodu nikada nije bilo lako ni u Gračanici, ni u Zagrebu, ali da je njegov posao da pokaže vrstu odgovornosti i jedinstva.

Ističe da godinama sluša od pojedinaca kako je kabadahija, izdajnik, čovek koji ne želi da se izvinjava...

- Nismo dozvolili da nam bude stavljen genocidni žig na čelo, kada sam doživeo linč u Srebrenici. Ni tada nisam dozvolio da spustim glavu, nisam se plašio kamenica, ni udaraca nogama, rukama, flašama, jer kada ste predsednik Srbije nemate pravo da pokazujete tu vrstu straha - rekao je Vučić. Podseća da je obišao mnogo mesta, gotovo sve opštine na KiM na kojima žive Srbi, pokušao je da ode u Metohiju, ali mu nisu dali, i podseća da je išao svuda gde je naš narod ugrožen, a kako bi mu pomogao.

U svom tom periodu, kako kaže, neki su govorili da je izdajnik, jer nisu mogli da razumeju da mogu da izgube izbore. Mislili su da je reč o svetskoj zaveri, govorili su da je Vučić imao zapadnu podršku kako bi predao Kosovo.

- Šta da predam, kada ste vi sve predali, postavili punktove na KiM i zatvorili južnu srpsku pokrajinu. Dogodilo se to da su u prethodnih 7 godina zemlje povlačile nezavisnost Kosovo, a kada ih pitate gde je tu izdaja, oni ne znaju da odgovore i kažu "ne znamo, ali biće izdaje". Pomažemo Republiku Srpsku više nego ikada i to u ekonomskom smislu. Iz Crne Gore lideri kažu da pomažemo srpske institucije, a ne tražimo ni da nas hvale, ni mene da vole. Želimo samo da pomognemo našem narodu. Ipak, opet sam bio izdajnik - kaže Vučić.

Predsednik kaže da se osam godina bori za svoj narod, a da je u Hrvatskoj on i dalje glavna tema u političkim duelima.

- Treba razmišljati zašto je to tako - kaže predsednik. Srbija je, kaže, danas jača nego ranije.

- Vređaju me u Hrvatskoj, a jedan kandidat posebno. Razumem zašto je to tako: jer ih je Srbija 2015. porazila na diplomatskom planu i Srbija mnogo brže napreduje od Hrvatske. Hrvatska je bila ispred nas stotinama godina, tako je bilo i kroz istoriju. Danas, polako ali sigurno, stižemo Hrvatsku. Razumem Hrvatsku u psihološkom smislu, razumem tu vrstu frustracija, ali izgleda da sam mnogo bolji nego što sam sam mislio kada me toliko uzimaju u usta i sipaju po meni drvlje i kamenje - kaže Vučić za Pink.

Onima koji tako govore o njemu, on ne želi da odgovara na isti način, već, kako kaže, želi saradnju i duplo veći rast, što bi značilo da će Srbija da pristiže Hrvatsku.

- Vidim da ni u režimu, a ni neki drugi, nisu srećni zbog toga - kaže Vučić.

Kada je reč o spornom zakonu u CG, Vučić kaže da za njega postoji srpska crkva.

- Ne stidim se da kažem da postoji SPC, a mnogi bi da to "Srpska" izbrišu. Zato moje najveće poštovanje ide patrijarhu Irineju. Njemu sam izneo ideju, pružio mi je blagoslov i bio je srećan jer mislim na jedinstvo srpskog naroda. Što se tiče najave o poseti, ovo nije ni zvanična, ni radna poseta. Za privatne posete nemamo potrebu da se najavljujemo, međutim, ako budem išao, najaviću se, reći ću koje su mi namere i koliko ću ostati. Ne mislite valjda da se članovi vlade CG najavljuju svaki put kad dolaze u BG? Bili su barem 50-60 puta! Iskomplikovalo se kako bi se nešto jednostavno prikazalo kao problem - kaže Vučić.

"Đilasu i Đorđeviću pao poslednji bastion laži"

Vučić kaže, u odgovor na kampanju pojedinih medija povodom njegovih odnosa sa SPC i moguće posete Srbima u Crnoj Gori, da je "histerija tako velika i snašna", jer Draganu Đilasu i njegovom kumu Mlađi Đorđeviću pada poslednji bastion laži.

- Pada im u vodu da je Vučić izdajnik srpskog naroda, posebno u Crnoj Gori - kaže Vučić.

- Sada im nije lako i zato histerična nervoza preko medija koje su ovde osnovali i skupo plaćaju i vode najprljaviju kampanju protiv mog odlaska u Crnu Goru - naveo je predsednik.

Dodaje da Đilasu u drugim članovima SzS nije stalo do srpskog naroda u Crnoj Gori , već im je stalo da se vrate na vlast, kako bi mogli da pljačkaju narod.

Dodaje da im nije smetao kada je išao u crkvu u Zagrebu i u blizini Prištine, ali da sada smeta kada namerava da ode u Crnu Goru.

- Zamislite da morate da objašnjavate i kažete da predsednik Srbije nije dobrodošao u crkvu, a nisam smetao kada sam išao u crkvu u Zagrebu, u Prištinu, a danas ne mogu da odem u Gračanicu, jer sam imao dovoljno hrabrosti da kažem da je Račak nameštaljka - kaže Vučić. Dodaje da niko nije bio spreman da to otvoreno kaže, a on je rekao kako bi zaštitio srpskog domaćina - rekao je.

Niko od njih, ističe, nije bio spreman da tako nešto ponovi i kaže ono što je on bio spreman da kaže ne bi li zaštitio srpskog domaćina, dobrog čiveka Ivana Todosijevića iz Zvečana, koji je to rekao i dobio kaznu zatvora dve godine.

Kaže i da bi mnogi da izbrišu "srpska" iz naziva Srpske pravoslavne crkve, ali da on to neće.

On je naglasio da posebno poštuje patrijarha Irineja i da je od njega tražio blagoslov da ide u Crnu Goru i da sa Srbima provede Badnje veče.

- Bio sam kod patrijarha izneo mu ideju, i on mi je dao blagoslov bio srećan što mislim na srpski narod u terškom trenutku. Onda smo tek rekli da postoji mogućnost mog odlaska u Crnu Goru - rekao je Vučić.

Kaže da neće da utiče na razjedinjavanje naroda.

- Neću da govorim protiv Amfilohija, ma šta on govorio o meni. Meni je posao da budem uz svoj narod - kaže Vučić.

Pokušaj stigmatizacije Srbije u regionu, kako kaže, pokušaj da se Srbija okrivi za sve - nadao se da će on proći.

- Podržavali smo crnogorsku državnost posle njene nezavisnosti, a danas je naše da pokazujemo poštovanje. Nisam srećan kada su odnosi ovakvi, jer samo snagom jedinstva možemo da pobedimo. Mi smo braća i moraćemo da živimo zajedno uvek - kaže Vučić.

Kada je reč o tome da se šalje poruka "gde su Srbi - tu su incidenti", predsednik kaže da to nije lepa i nije dobra slika. Podseća na svađu u RS oko NATO zastavica.

- Neki razlog je postojao. U CG je postojao takođe razlog za incidente, jer ovaj zakon menja prošlost i budućnost. Dakle, postojao je i te kako razlog za verbalan sukob. U Srbiji nije postojao nijedan razlog. Znate li šta je tačno bilo na dnevnom redu? Niko to nije znao! Došla su dvojica ekstremista kojima je to naredio Đilas i Đorđević, naredili su incidente kako bi se nanela šteta Srbiji. To svaki čovek u Srbiji oseća, ali naša reakcija nije bila takva da ih uhapsimo i na to sam ponosan. Nisam kao neke zemlje koje bi ih držale u zatvoru po godinu dana da su upali u Javni servis. Zamislite upad u BBC ili samo pokušaj! Zamislite fizički napad na novinarke televizije! - rekao je Vučić.

"Marković iznosi neistine, nikog nismo ugrozili, oni jesu"

Vučić je izjavio da je zgrada ambasade Crne Gore tokom jučerašnjeg protesta bila zaštićena i da crnogorski premijer Duško Marković iznosi notorne neistine o tom događaju, kao i kada kaže da je ugrožena nezavisnost Crne Gore.

Vučić je poručio i da Crna Gora ne mora da štiti nezavisnost, jer to niko ne ugrožava, ali i da ne može da uzima srpske svetinje.

- Mi da vam ugrožavamo nezavisnost nećemo, da ratujemo nećemo, da se sukobljavamo sa vama nećemo. Nemojte da lažete svoj narod da vam je ugrožena nezavisnost, vi ste ti koji ste ugrozili svetinje koje nisu vaše, koje ne pripadaju ni MUP ni vladi Crne Gore, nego narodu i srpskoj crkvi - rekao je Vučić.

Vučić je to rekao reagujući na tvit premijera Crne Gore, koji je napisao da se sinoć u Beogradu dogodio "još jedan necivilizacijski atak na Ambasadu CG i CG zastavu", da je zaprepašćujući odnos vlasti Srbije i da je Crna Gora pred još jednim izazovom odbrane nezavisnosti i slobode.

- Kako je bila ugrožena kada smo šitili ambasadu, što zna i njihov ambasador? To sa zastavom nije nešto za pohvalu i čime možemo da se dičimo, ali kako to da nije bila zaštićena ambasada? Crnogorski premijer govori notrone neistine, ali nemojte da govorimo koliko i šta su radili srpskom narodu i šta rade svakog dana - rekao je Vučić.

Istakao je da je reakcija Markovića preterana i primetio da je ideja crnogorskog premijera možda bila da pred izbore koji slede ujedini crnogorske stranke i da prikažu kao svog jedinog neprijatelja Srbiju.

- Nisu jedanput tako na izborima pobeđivali, a ja mislim da je to neodgovorno - primetio je.

On je naveo da tokom jučerašnjeg protesta navijača Crvene zvezde ispred ambasade u Knez Mihailovoj ulici niko nije pokušao da uđe u zgradu ambasade.

- Oni znaju koliko je snaga bilo spremno da sačuva tu zgradu i osoblje - rekao je Vučić.

Naveo je da je sada Crnoj Gori jedini način da izigravaju žrtve, jer je svima jasno šta su uradili sa Zakonom o slobodi veroispovesti.

- Srbija neće napasti, Srbija želi da ima najbolje odnose sa Crnom Gorom, bratskom Crnom Gorom, jedino što hoćemo je da imamo veće plate - rekao je Vučić.

Dodao je i pre nekoliko godina Crna Gora imala 150 evra veće prosečne plate nego Srbija, ali da ih danas nemaju.

"Slučaj Jovanjica važan kako bi ljudi u Srbiji razumeli funkcionisanje fabrike laži"

Predsednik Srbije poručio je, u vezi afere Jovanjica, da će se videti "ko je šta i zbog čega zataškavao".

On je na pisanje medija da su delovi policije navodno protiv njega i njegovog brata nameštali aferu Jovanjica, u jutarnjem programu TV Pink, naglasio da je potpuno jasno da on, njegov brat, niti bilo ko iz porodice Vučić nije bio u kontaktu sa akterom te afere (Predragom Koluvijom).

- Ko je šta i zbog čega zataškavao, to ćemo da vidimo. Moraće veštačenje poziva telefonom da se završi jedanput. Ne telefonski pregled, već veštačenje - istakao je on.

Vučić je naglasio da će i on morati da bude pozvan po više krivičnih prijava, ali da ni njega, ni njegovog brata, niko nije pozvao do sada. Kazao je da su obojica spremna da idu na poligraf.

- Taj slučaj je užasno važan da bi ljudi u Srbiji mogli da razumeju kako fabrike laži funkcionišu. Da vide kako možete da izmislite nešto i hiljadu puta ponovite laž, da ona, po Gebelsoviom principu, postane istina - dodao je on.

- Oni znaju da govore neistine, pa čak i taj prevarant iz Trstenika zna da je izneo neistine. Nadležni organi će znati da otkriju i isteraju istinu na videlo - uveren je on.

Vučić je povodom izjave Miroslava Aleksića, rekao da on treba da kaže koji su pripadnici MUP i BIA to uradili i da sam zna da je izneo delimičnu istinu.

- Namerno sam se uhvatio za tu potpunu laž i pokazao ljudima kako fabrikuju afere i izmišljaju ih. Ko je sve i šta radio, ko je imao profit od Jovanjice siguran sam da će nadležni organi umeti da pokažu - rekao je on.

Vučić je rekao da svako odgovara tek kada počini neko krivično delo i da svakako ne može da odgovara unapred.

- Ako sutra pregazite na putu nekoga, onda ćete odgovarati - dodao je Vučić.

Kaže da se pitao kako nije posetio firmu Jovanjica tokom kampanje "Budućnost Srbije" pošto je to, po dostupnim podacima, jedna od najboljih firmi u oblasti proizvodnje organske hrane, ali onog sekunda kada su nadležni organi otkrili da vlasnik radi nešto drugo odmah su reagovali.

Ta lažna afera bila im je, kaže, potrebna kada je počela da se prazni pričao oko Krušika.

Ističe da je se u toj priči radi o lažnom uzbunjivaču, bar po zakonima naše zemlje, a možda ne po zakonima zemalja kojima se Aleksandar Obradović obraćao.

- Obradović kaže da su primali u Krušiku ljude bez konkursa, samo je zaboravio da kaže da je on sam primljen bez konkursa, pošto ga je mama zaposlila. Takođe, zaobravio je da kaže da mu je i devojka primljena bez konkursa i to u Beogradu - kazao je Vučić.

Skupu cenu ćemo platiti za razaranje naše namenske industrije i već je plaćamo, dodao je Vučić i kazao da sada treba uložiti u vraćanje ugleda našim namenskim preduzećima.

Samo sedam dana pošto su tu aferu pokrenuli uz viku, mi smo izgubili veliki posao, pošto je Bugarska prodala grante Ujedinjenim Arapskim Emiratima iste kao naše.

"Mini Šengen izuzetno važan za Srbiju"

Mini Šengen je od izuzetne važnosti za Srbiju, za naše privrednike, ljude i slobodan protok, rekao je Vučić. Ističe da je moguće da, u godinama koje dolaze, bude uređeno mnogo toga, da se dođe do bržeg protoka ljudi, roba, a ako i ne uspe - ostaće upamćen u istoriji kao pokušaj da se za naš narod uradi nešto dobro.

Ističe da ima vrstu bojazni oko penzija, pa će, što se njih tiče, morati da se radi "brže i jače".

Kada je reč o izjavi Dragana Šutanovca da, ako plata dostigne 500 evra, treba glasati za SNS, Vučić kaže da to danas niko neće da prizna. Podseća da su mnogi govorili o "Vučićevim maketama", a da danas imamo Beograd na vodi, mostove, vijadukte...

- Izgradili smo u Beogradu dva fantastična mosta, govorili su "ko će to da kupi" za Beograd na vodi, a danas baš mnogo Srba kupuje stanove ovde, ali i stranci - kaže predsednik.

Kaže da bi mnogi hteli da vode srpsku politiku, ali da je suština napada u tome što Srbija vodi svoju, a ne tuđu politiku, o kojoj se ne odlučuje ni na jednom mestu na kugli zemaljskoj, već o njoj odlučuje isključivo narod.

- Izuzetno sam ponosan jer skupštinski dnevni red ne šaljemo ambasadama, mada za to plaćamo veliku cenu - kaže Vučić.

"Ubistvo iranskog generala unosi neizvesnost u budućnost sveta"

Vučić izjavio je da ubistvo visoko rangiranog iranskog generala Kasima Sulejmanija u američkom napadu u Iraku unosi mnogo neizvesnosti u budućnost sveta.

Vučić je, upitan da prokomentariše događaj koji je od jutros glavna vest u svetu, rekao da ne bi o tome govorio ulazeći u sve što se dogodilo, ali da može da kaže da to unosi mnogo neizvesnosti u budućnost sveta.

- To je sve što imam da kažem - rekao je predsednik. Inače, SAD su jutros u vazdušnom napadu u Iraku ubile general-majora Kasema Sulejmanija, komandanta elitne jedinice Iranske revolucionarne garde, a Iran je najavio odmazdu.