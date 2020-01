Milovanović za Pink: Vučić vodi računa o Srbima u kojoj god zemlji oni živeli (VIDEO)

Direktor "Srpskog telegrafa" Saša Milovanović istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi računa o svim Srbima gde god da oni žive.

-Vidite kako se odgovorno ponaša Aleksandar Vučić, on meri svaki milimetar, čak će se najaviti ako dolazi u Crnu Goru, iako je to privatna poseta– istakao je Milovanović zaPink.

Kako je naglasio, razni lideri su dolazili u našu zemlju 50, 60, 70 puta, jer se uSrbiji leče, provode, kupuju nekretnine.

-Od toga su dva puta bili u posetama zvaničnim, a 68 puta u privatnim posetama,jesu li se nekome najavljivali? Nisu – rekao je Milovanović.

On je dodao da će se predsenik Vučić najaviti ukoliko bude odlazio u Crnu Goru iukazao na to koliko on brine o svom narodu.

-Predsednik vodi računa o svakom svom potezu, baš zbog toga što su nam nametnuli to nepravedno breme da smo mi u svakoj prilici krivi, da svako glumi žrtvu uodnosu prema Srbiji – kaže Milovanović.

-Sve je to počelo kada je Srbija postala jaka, kada je postala lider u regionu, kadaje Srbija počela da povećava plate, penzije, otvara fabrike, dolaze stranci, dase razvija, da gradi. Investicije ne završavaju u okolnim zemljama već u Srbijii naravno da te neće voleti – napomenuo je Milovanović.