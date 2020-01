VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PATRIJARHOM: Neću ići u Crnu Goru na Badnji dan - Čuvaću sprsko jedinstvo svuda gde Srbi žive

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da na Badnji dan, ipak, ne ode među Srbe na sever Crne Gore, a tu odluku saopštio je na vanrednoj konferenciji za medije, posle susreta sa patrijarhom Irinejom, ističući da nije želeo da daje alibi crnogorskom režimu da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak te zemlje.

Predsednik Vučić je istakao da nije želeo da ide u državnu posetu Crnoj Gori da to ne bi bilo povezano sa režimom Mila Đukanovića.

- Da sam otišao u državnu posetu rekli bi da sam došao da podržim režim Mila Đukanovića kada je našem narodu teško. Hteo sam da odem da sa našim narodom naložim badnjak. A, moje pitanje za vas je, pošto znate da sam rekao istinu da sam samo hteo da posetim naš narod u Crnoj Gori, kako su uspeli da smisle da time urušavam Crnu Goru - upitao je Vučić.

Vučić je rekao da nije očekivao da će njegova nameravana poseta jednom hramu na severu Crne Gore izazvati tamošnje vlasti da pozovu NATO, ali da je to dobro jer, kako navodi, to je pokazalo kakav bes crnogorske vlasti pokazuju prema Srbiji.

Vučić je pozvao građane Srbije da uvek na dostojanstven način izražavaju svoj politički sud, uz poštovanje prema drugim državama i Crnoj Gori, kao i uz poštovanje Srba u Crnoj Gori, i drugih građana te zemlje, koji su, kako je rekao, takođe srpski prijatelji i braća.

- Čuvaću sprsko jedinstvo i u Crnoj Gori i svuda gde Srbi žive i neću dozvoliti da srpski narod bude vreća za udaranje - naglasio je Vučić i dodao da sada crnogorske vlasti imaju priliku da "sravne" sa zemljom božične litije i pobune.

Vučić je nakon jutrošnjeg sastanka sa patrijarhom SPC Irinejem rekao da je sa patrijarhom razgovarao o svim važnim pitanjima.

- Razgovarali smo o svim pitanjima koja su važna za našu zemlju. Posebno smo razmatrali situaciju u regionu - kazao je Vučić i dodao da je sa patrijarhom razgovarao i o ekonomskom stanju naše zemlje kao i o tome koliko je važno da se završi Hram Svetog Save.

- Najviše smo razgovarali o spornom Zakonu o slobodi veroispovesti koji je donet u Crnoj Gori. Postoji mnogo onih koji će nam govoriti kako to nije samo upereno na srpski narod. Moramo da čuvamo opstanak našeg naroda u Crnoj Gori i da na žestoku kampanju odgovorimo posvećenim radom da očuvamo snagu srpskog korpusa u Crnoj Gori, a da ne ugrožavamo same građane Crne Gore. Čitava strategija se svodi na to da bude mnogo manje Srba u Crmoj Gori, u skladu sa tim želim da ukažem na sledeće činjenice - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da u Crnoj Gori živi više od 28 odsto Srba i da je namera dela režima u Podgorici očigledna da taj posto bude niži.

- Zarad građana Srbije koji to ne znaju u Crnoj Gori po zvaničnom popisu živi 28,73 odsto Srba i nepunih 45 odsto Crnogoraca - rekao je Vučić dodajući da je namera očigledna i to dela režima u Podgorici da 2021. taj procenat Srba bude dramatično niži.

Vučić je osudio izjavu premijera Crne Gore Duška Markovića i istakao da je hiljade policajaca čuvalo njihovu ambasadu u Srbiji.

- Premijer Marković je izjavio povodom neuspelog pokušaja paljenja jedne zastave da je to zaprepašćuijući odnos Srbije prema Crnoj Gori, pa ga pitam je li to zaprepašćujuće što smo hiljadu policajaca doveli da čuva ambasadu? Nije li zaprepašćujuće to što se sa pojedincima dogovarate da se izbaci naša trobojka? Nije li zaprepašćujuće to što nema ni jednog Srbina na nekom važnom mestu i to što niste pitali narod da li priznaje nezavisno Kosovo. Nije li zapprepašćujuće to što ste slali zvanične delegacije na proslavu Oluje u Kninu? Na sve to smo ćutali i mirno reagovali, a onda ste se drznuli da nam držite pridike, iako smo uradili sve po bečkoj konvenciji da zaštitimo vašu ambasadu. I nijedan čovek nije hteo da upadne tamo - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da Srbija nema veze sa protestima i dešavanjima u Crnoj Gori.

- Ništa nigde nismo organizovali, samo smo gledali šta je to što se dešava srpskom narodu, a naterali ste ih da kažu kako to organizuje Beograd. Vidim da ste se žalili NATO-u zbog zastave, isto ono što smo mi osudili. Mi Crnu Goru doživljavamo kao bratsku zemlju, a vi nas NATO-u prijavljujete, da nećete da nas bombardujete - kazao je Vučić.

Vučić je dodao i da se srpski jezik u Crnoj Gori ne uči, a da se uči da je Sveti Sava mačem i ognjem pokorio Crnu Goru.

- Zamolio sam patrijarha Irineja da mi da blagoslov da odem u Crnu Goru da budem uz svoj narod. Kad god je bilo najteže srpskom narodu, išao sam. Patrijarh Irinej blagoslobio je moju posetu. Hoću da se zahvalim desetinama hiljada ljudi i predsednicima opština i Demokratskom frontu i svim srpskim političkim partijama. Ja sam mislio da je to uobičajena, normalna stvar. A onda sam shvatio da to nije po volji crnogorskom režimu. Oni su počeli na razne načine preko agenata, pripadnika različitih političkih strana da puštaju u medije kako će to da izazove krvoproliće, nemire, haos. Pitao sam se da li je moguće ljudi da jedna moja poseta privatna može to da izazove. Odlučio sam da ne odem u Crnu Goru, a planirao sam u Pljevlju da odem - naglasio je Vučić i dodao:

Istovremeno krenula je histerična kampanja laži iz međunarodne zajednice. Rekli su da dolivam ulje na vatru. Čime, time što bih otišao na liturgiju? Doneo sam odluku kako bi se izbegli sukobi. Ne zato što se ja plašim sukoba, nego zato što neću da otežam položaj našem narodu u Crnoj Gori i u Srbiji.

Vučić je rekao da je odlučio da ne ide u Crnu Goru jer ne želi nekom da pruži priliku da optužuje Srbiju.

Vučić: Nikada nikakve dogovore s Milom nisam imao Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa Milom Đukanovićem nikada nikakve dogovore nije imao, ni po jednom pitanju, a pogotovo ne po nacionalnom pitanju, i dodao da o tome misle potpuno različito. Vučić je komentarišući navode nekih u Beogradu koji kažu da se "Vučić dogovarao sa Milom" rekao da se uvek sazna istina o lažima koje izgovaraju ti što to tvrde i dodao da im te laži uvek padnu u vodi. - Poštujem Mila kao predsednika Crne Gore, naše je da razgovaramo o normalnim odnosima Srbije i Crne Gore. Sve drugo nikada nikakve dogovore nismo imali ni po jednom pitanju, a pogotovo ne po nacionalnom pitanju o čemu mislimo potpuno različito. Lažovi jedni, bedni - poručio je Vučić. Kaže da ni ovog puta predstavnici opozicije nisu mogli da stanu uz svoj narod već su čak falsifikovali saopštenje episkopskog saveta. Vučić je rekao da je to radio kum Dragana Đilasa i dodao: - Uvek im je bilo važno da budu protiv svog naroda, po svaku cenu, ne bi li neki sitan poen stekli".

- Doneo sam tu odluku jer sam siguran da bi bilo izazivanja sukoba i ne zato što se plašim već zato što bi to neki iskoristili da naude srpskom narodu. Neću da idem, ne dam vam priliku da optužujete Srbiju i kažete bilo šta. Podržavaćemo naš narod i sve institucije srpskog naroda deset puta više nego do sad i ne možete nam ništa. Sve ćemo to javno da radimo i srpsko ćirilično pismo i ako bude trebalo da organizujemo nastavu na srpskom jeziku - kazao je Vučić.

Povodom primedbi zašto ne ide na Kosovo Vučić je rekao sledeće:

- Što se primedbi tiče, da sam išao na Božić u Gračanicu, nikakav problem ne bih imao, ali neće da mi daju, hapsili bi me, jer sam rekao istinu o Račku. Uvek će Srbija da bude kriva, oni u Hrvatskoj hoće nepostojeću Srbiju, Srbiju u tragovima, a ne jaku i snažnu. Zašto sam im kriv u Crnoj Gori? Zato što sem Marka Bastaća nema ih na velikim i važnim funkcijama u Beogradu, a ne zbog nacionalne pripadnosti, već iz profesionalnih razloga. Na udaru sam svima jer čitaju izveštaje MMF-a i svetske banke – rekao je Vučić.

Poruka Srbima u Crnoj Gori: Jedan smo narod Moja ključna poruka našem narodu u Crnoj Gori je da smo mi jedinstven narod i nećemo nikome dozvoliti da nam uništi ni prošlost, ni budućnost, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Niti da nam satru ognjišta mirno niti na bilo koji drugi načcin. Borićemo se istinom, ne oružjem, ne lažima kojima se oni služe, samo istinom. Želećemo razgovore sa njima, jer oni su naša braća, ali moraće i oni da poštuju svoju braću - poručio je Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da su lagali oni koji su rekli da je vladika Amfilohije odbio susret s njim, te istakao da on nikada to nije ni tražio.

Vučić je rekao da je povodom posete Crnoj Gori na Badnji dan sve dogovorio sa vladikom Atanasijem Rakitom, da je nameravao da ide u Pljevlja, ali da nikada nije tražio susret sa Amfilohijem.

- Smisao i cilj im je kako da naude Srbiji, tako da naude meni, ne bi se li oni vratili na vlasti - rekao je Vučić.

Kako je kazao, neka svi rade svoj posao, a on neće da napadne nijednog sveštenika u Crnoj Gori, bez obzira na to što misle o njemu.

- Što se tiče srpske zastave, naša zastava nigde nije zabranjena, smemo da je nosimo u SAD, Francuskoj, Nemačkoj i niko ne može to da nam zabrani ni u Crnoj Gori, ni u Srbiji - naglasio je Vučić, povodom hapšenja Milana Božovića u Crnoj Gori samo zato što je nosio srpsku zastavu.

Vučić je istakao da njemu u krštenici piše da je srpske nacionalnosti i dodaje: "Ne mislim da sam zbog toga bolji od bilo koga drugog, ali se zna čija je crkva i kom narodu pripada".

Predsednik Vučić kaže da ga ne zanima šta mu zamera deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju, po pitanju događaja u Crnoj Gori, jer su oni, prema njegovim rečima, u stanju da sve zloupotrebe i izmisle kako bi naštetili Srbiji.

Vučić se odgovarajući na pitanje novinara osvrnuo na ideološki profil SzS i rekao da to nije nacionalna opozicija.

- To je antinacionalna, lopovska opozicija. Oni nemaju ništa drugo, osim da unište srpske interse i da gledaju šta mogu da opljačkaju. I ne zanima me šta oni govore, osim što su uvek, i u svakom trenutku, u stanju da sve zloupotrebe i izmisle kako bi Srbiji naštetili - rekao je Vučić.

Kako je rekao - drugi deo te iste partije, Sergej Trifunović, uvek je na istom "fonu" sa američkom ambasadom u Crnoj Gori i na nekim drugim mestima.

- Tako da je to je sve u redu. Uvek mogu prvo da pročitam saopštenje američke ambasade u Crnoj Gori ili u Prištini, i onda mogu da razumem stav Sergeja Trifunovića, ako je pri sebi. U druga pitanja da ne ulazim - dodao je Vučić.