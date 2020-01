Mandić za Pink: Na uvrede iz Crne Gore Vučić nije odgovarao uvredama (VIDEO)

Kampanja protiv Aleksandra Vučića dugo je vođena u Crnoj Gori i u tome je prednjačio crnogorski režim, a predsednik Srbije ni na jednu uvredu koja je dolazila iz Crne Gore nije odgovorio uvredom, kaže Andrija Mandić, jedan od lidera crnogorskog Demokratskog fronta povodom negativnih kometara u Crnoj Gori na najavu dolaska predsednika Srbije na sever Crne Gore na Badnje veče.

-Dugo se vodi kampanja protiv predsednika Vučića i mogu reći, što se tiče medija uCrnoj Gori, on je dugo prisutan kao žrtva, a da nije uzvraćano, niti sa njegoveadrese, niti od ljudi bliskih njemu. Ovaj najnoviji napad na njega naišao je na plodno tlo - istakao je Mandić za Pink.

On se zahvalio u ime srpskog naroda u Crnoj Gori, svima onima koji su prethodnihdana, od Banja Luke do Kumanova, od Subotice do Kosovske Mitrovice, podržali borbu u Crnoj Gori, podržali sve koji su bili hapšeni, koji smo se u parlamentu trudili da objasnimo da nije dobro da Crna Gora zapadne u ovakvu krizu.

-Samo onaj ko nije želeo da da dobro vidi, i ko nije želeo da uradi nešto dobro zasvoju zemlju i svoj narod, mogao je da se opredeli one večeri da gotovo nasiljem izglasa zakon za koji se zna da je uperen protiv srpskog naroda i SPC. Udarac koji se zadaje sa takvim zakonom koji ima naziv Zakon o slobodi veroispovesti, u suštini je zakon protiv SPC, je itekako opasan – ocenjuje on.

-Godinama smo se trudili da zainteresujemo naše sunardonike da povedu računa i iskažu solidarnsot sa Srbima u Crnoj Gori, imamo masovnu podršku – dodaje Mandić.

Kako kaže, ovo što se dešava u Crnoj Gori je „naša stvar u Crnoj Gori“ i nije nikoiz Srbije poslanike Demokratskog fronta one večeri ubeđivao da se suprotstave jednom naopakom zakonu, već da je to bila njihova odluka, jer oni samostalnovode politiku.

Ističe da se narod osetio ugroženim i u ovom trenutku u Crnoj Gori na desetine hiljada ljudi je na ulicama.

-Nemamo proteste samo u jednom gradu, već i u Pljevljima, Bjelom Polju, Kotoru, Baru...u svim sredinama gde imate srpski i verujući narod – rekao je on i dodao da je posebno važno to što u tim litijama i molebanima učestvuju ljudi koji su glasali za DPS, za one poslanike iz DPS-a koji su glasali za ovaj zakon.

Kako kaže, da ne bi došlo do zabune, taj zakon nije nešto što je neoborivo inepromenljivo.