PALMA: Napadi na Dačića od strane dela opozicije dokaz su da je taj deo opozicije zapravo opozicija Srbiji i srpskom narodu

Jučerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i današnje izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića su za najvišu ocenu ne samo srpske, nego i međunarodne javnosti, izjavio je lider JS.

Današnji napadi na ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića, od strane dela opozicije u Srbiji, još su jedan dokaz da je taj deo opozicije zapravo opozicija Srbiji i srpskom narodu, izjavio je predsednik Skupštine grada Jagodine i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Zoran Lutovac, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori, od 2008. do 2013. godine, ni tada, a ni danas, nije zasupao niti zastupa interese države Srbije, u kojoj prima lični dohodak i čiji pasoš poseduje. On i ostatak ostataka dela opozicije u Srbiji su danas politička pešadija Mila Đukanovića u Srbiji - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Jučerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i današnje izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića su za najvišu ocenu ne samo srpske, nego i međunarodne javnosti. To su izjave koje ne diraju tuđe, ali štite svoj narod. Tako se ponašaju patriote i mudri državnici. Lutovac i ostali nisu našli za shodno da kritikuju Mila Đukanovića i njegov antisrpski zakon o slobodi veroispovesti, koji prevedeno na srpski znači otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, koja je stvorila državu Crnu Goru. Nije država Crna Gora stvorila Srpsku pravoslavnu crkvu nego obratno i to zna i Papa u Vatikanu i Rimokatolička crkva i Vaseljenska Patrijaršija i Ruska pravoslavna crkva. Samo to nije jasno Milu Đukanoviću, Zoranu Lutovcu i sličnima. Ta Đukanovićeva politička pešadija u Srbiji hoće da bojkotuje izbore u svojoj državi, a odgovaraju im Đukanovićevi izborni uslovi. Što ne pitaju vlast u Podgorici zašto nisu raspisali referendum o priznavanju takozvanog nezavisnog Kosova i oko ulaska Crne Gore u NATO. Ni jedan ni drugi referendum ne bi dobili pozitivnu ocenu građana Crne Gore, a pogotovo ne bi prošao ovaj nakaradni zakon, koji je izazvao proteste građana Crne Gore. Gospodo iz dela opozicije u Srbiji, ne otima država Srbija nikome ništa, niti dira u bilo koju religiju i njihovu imovinu, niti se meša u unutrašnje stvari bilo koje države. Da vas informišem, taj neljudski i necivilizacijski zakon nije donela Skupštine Srbije, nego Skupština Crne Gore i problem nije u Beogradu, nego u Podgorici, a vi napadate svoju državu. Sram vas bilo! - poručio je Marković.