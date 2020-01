Đukanović: Čitam i ne verujem! Ovima što poganim jezikom izmišljaju neka Bog oprosti!

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović reagovao je na, prema njegovim rečima, sramno saopštenje Saveza za Srbiju u kojem se tvrdi da postoji dogovor između Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića oko donošenja skandaloznog zakona. Đukanović navodi da se na takve neistine i unošenje razdora među Srbima ne sme ćutati.

Njegovu reakciju koju je objavio na svom fejsbuk profilu prenosimo u celosti:

"Čitam i ne verujem svojim očima šta čitam. Drznuše se neki ljudi koji sebe nazvaše nekakvim Savezom za Srbiju da napišu danas jedno saopštenje na nivou kominikea čuvene Kominterne u kome bezočno izmišljaju kako postoji dogovor između Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića oko donošenja sramnog zakona kojim se legalizuje otimačina imovine Srpske Pravoslavne Crkve.

Saopštenje su napisali posle jučerašnje konferencije za štampu na kojoj je Vučić istinito rekao šta je imao gospodi u Podgorici koji su krenuli đonom na Srbiju, srpski narod i Srpsku Pravoslavnu Crkvu. Ni po jada što pišu ovi ljudi, kojima ni vreme božićnog posta ne znači ništa pa i pred Božić čine greh tako što izmišljaju i bez ikakvih dokaza seju seme razdora među Srbima. Ipak, pamtimo koliko do juče da su napadali Vučića zašto ne reaguje oštrije prema Milu Đukanoviću.

Sada kada je reagovao, odjednom ni to ne valja, pa se to zapravo dogovorio sa Milom Đukanovićem. Znaju li ti ljudi šta pišu i šta im je uopšte stav? Imaju li makar malo obraza kada čine ovakvo nepočinstvo kojim dele srpski narod u ovako teškim momentima? Uzgred, pa u njihovo vreme ta ista Crna Gora je otišla od Srbije, a da se oni kao predstavnici vlasti nisu ni pomakli da to spreče. Većina njih je bila na ključnim pozicijama u Demokratskoj stranci i to u trenucima kada je Demokratska stranka imala ugovor o sestrinskoj saradnji sa Demokratskom partijom socijalsta Crne Gore.

Neki od njih su više brinuli kako da kumovima obezbede svadbu u "Splendidu", pa su zajedno sa Roćenom govorili kroz zafrkavanje kako su "jebali majku Srbiji i Crnoj Gori". Istini za volju, ta zafrkancija se pretvorila u javu, oni su to zaista i uradili. Ipak, odakle njima danas pravo da bilo kome šta prigovore? Šta danas rade kada je našem narodu toliko teško , osim što kroz ovakva bedna saopštenja sluđuju i dele narod?

U pamet se braćo Srbi pred Božić. Ovima što poganim jezikom izmišljaju neka Bog oprosti, ali ujedno neka im pruži makar malo pameti da ako veće neće da pomognu, a ono makar da ne odmažu. Budimo složni, budimo jedinstveni i svakako pomolimo se Bogu i za zdravlje ovih sitnih politikanata. I oni su naša braća."