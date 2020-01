Vesić: Gora politička klima nego 90-ih, kriv Đilas

Srbija danas ima goru političku kulturu nego devedesetih godina, kada je bilo sasvim normalno da ljudi iz različitih stranaka budu prijatelji, izjavio je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić, istakavši da je za takvo stanje kriv isključivo lider opozicionog Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Đilas.

-On je u u politiku uveo borbu na život i smrt i princip da po svaku cenu mora da se dođe na vlast. On nikada nije lepio plakate u partiji, nije išao na sastanke i mitinge, on misli da je sve to biznis i da sve može da kupi. Ne razume šta je stranka i zašto je važna - rekao je Vesić u intervjuu za "Večernje novosti".

On je rekao i da mu podela na tzv. prvu i tzv. drugu Srbiju nikada nije bila jasna, jer, kako je istakao, "postoji samo jedna Srbija", a političari ili imaju podršku, ili je nemaju.

-Ono što zovu drugom Srbijom zapravo je lažna elita koja je veliko zlo. Naučili su na sinekure, da kreiraju javno mnjenje i tendencije u društvu. Ljuti su na Vučića zato što su to izgubili. A ako se neko usudi da kaže nešto dobro za Vučića - doživi harangu. Tako su prošli i Miki Manojlović, i Željko Joksimović, Goran Bregović, Zdravko Čolić - rekao je Vesić.

On je istakao da je predsednik Aleksandar Vučić time što podie spomenik ubijenom premijeru Zoranuu Djinđiću dao najveći doprinos poboljšanju političke kulture u Srbiji i pokazao da treba poštovati političke protivnike.Na pitanje da li Vučić može da reši pitanje Kosova i Metohije i da li mu je to pitanje kamen oko vrata, Vesić je rekao da može, jer ima preko 50 odsto podrške i veliki ugled u svetu.

-To je kamen o vratu Srbije. Vučić je kao predsednik države preuzeo na sebe da to reši. Dok je (bivši predsedniik Boris) Tadić od toga bežao. Možemo da se sporimo oko toga kakvo rešenje treba da bude, ali to je problem koji traje više od sto godina, a Srba je sve manje na KiM. Prvi put smo u prilici da taj problem rešavamo - rekao je Vesić.

On je, povodom položaja Srba u Crnoj Gori, rekao da predsednik Vučić vodi modernu nacionalnu politiku Srbije, čiji je deo zaštita srpskog naroda koji živi u drugim zemljama regiona.

-Ova politika ne bi bila moguća da predsednik Vučić ne uživa veliki ugled u međunarodnoj zajednici, da pozicija Srbije u svetu nije ponovo snažna, da nismo ekonomski i vojno jaki. Poštujemo sve susede, ali Srbi nisu više vreća za udaranje i moraju se poštovati prava našeg naroda onako kako mi poštujemo druge - rekao je Vesić.

U intervjuu za "Novosti", Vesić je istakao i da je Vučić najkompletniji političar kojeg je Srbija imala u novijoj istoriji.

-Situacija u kojoj je preuzeo Srbiju bila je katastrofalna, počeo je iz debelog minusa. Uredio je finansije, napravio odlične spoljno-političke kontakte, gradi infrastrukturu i stvara uslove da ljudi ostanu u zemlji. Po tome će Vučić ući u istoriju - rekao je Vesić.

On je dodao i da će Vučić imati snage da se "izbori sa svojim baronima" u stranci.

-Imaće, zato što on radi 15 sati dnevno i ne štedi sebe. Radi stvari koje nisu popularne. Ja predajem na našoj Akademiji mladih lidera i govorim im da nijedan političar nije postao veliki na lakim temama. Vučić je izabrao najteše teme - KiM i finansijsku konsolidaciju. Zato je Vučić veliki političar, rekao je Vesić.

Na pitanje da li će možda posle izbora preći u vladu, Vesić, koji je zamenik gradonačelnika Beograda, rekao da voli Beograd i da sebe viditom mestu.

-Posvećen sam ovom poslu. Kada sam sedeo s Vučićem, koji me je pozvao da se vratim u politiku, ja sam ga zamolio da radim konkretan posao... Volim ovaj posao jer su rezultati vidljivi. Želim da nešto ostavim iza sebe, i znam da je to i Vučićev motiv. Ali ne mislim da se politikom bavim dugo - zaključio je Vesić.