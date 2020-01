VUČIĆ sa mališanima iz Hrvatske koja su stigla na proslavu Božića: Čuvajte ćirilicu! Treba da je čuvate i koristite podjednako kao i latinicu

View this post on Instagram

"Mnogo sam srećan što vas vidim i naša kultura, naše pismo, naš jezik, pripadnost istom narodu mora da bude ono što nas povezuje i u ljubavi i u pogledu na budućnost. Molim vas da budete vredni, da učite dobro, da slušate svoje roditelje, da se radujete životu i da uvek gledate kako možete da pomognete svojim komšijama i prijateljima." - Predsednik Vučić sa decom koja su došla iz Republike Hrvatske na proslavu Božića.