Vučić: Želim mir i stabilnost, ali i poštovanje našeg naroda! Srpski narod je jedinstven, on je tvrd orah i žilav je kada želi da očuva svoje!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, nakon prijema dece srpske nacionalnosti iz Hrvatske, čestitao je Božićne praznike patrijarhu srpskom Irineju, svim vernicima Srpske crkve, posebno narodu i episkopima u Crnoj Gori, kao i episkopima u zemlji i širom sveta.

-Želim svima da najradosniji hrišćanski praznik provedu u zdravlju i veselju sa svojim porodicama i želim vam dobru i uspešnu novu godinu u kojoj očekujem još veći ekonomski rast - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše pobedu Milanovića, kao i da prokomentariše to što je Milanović svojevremeno rekao da je Srbija "šaka jada".

- Danas je Badnji dan, sutra je Božić i ne priliči da izgovaram teške reči. Kao pristojan čovek, kada budu zvanični rezultati poslaćemo telegram u kojem će pisati da čestitamo na izboru, tako rade pristojni ljudi – kazao je Vučić i dodao da će reagovati na uvrede ćutanjem i većim radom.

Vučić je istakao da se naslušao svakakvih čuda i da tu slegne ramenima i gura napred.

- Hrvatskoj želim svako dobro, a Srbiji da želim duplo veći rast nego što ga Hrvatska ima - naglasio je Vučić.

On je rekao da ne zna kako će se situacija u Crnoj Gori zbog stupanja na snagu Zakona o slobodi veroispovesti završiti, ali istakao da se nada miru i poručio da je spreman da razgovara sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem kada on bude spreman za to.

- Ja želim mir, stabilnost, a želim poštovanje našeg naroda - rekao je Vučić govoreći o stanju u Crnoj Gori.

-Ima otvoren poziv da dođe u Srbiju - poručio je Vučić.

Najavio je da će Srbija sa Crnom Gorom gledati da gradi dobre odnose, ali i da nema sumnje da će ukazivati na muke i probleme sa kojima se suočava naš narod.

Vučić je na konferenciji za novinare u vili Mir, odgovarajući na konstataciju da se situacija u Crnoj Gori se ne smiruje, da Zakon o slobodi veroispovesti u sredu stupa na snagu, I pitanje šta je savetovao političke lidere Srba, da li se čuo sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem, I kakav razvoj očekuje, ukazao da crnogorske vlasti situaciju I zakon tumače kao isključivo unutrašnje pitanje.

-Nisam se čuo sa Đukanovićem, a uvek sam spreman da razgovaram o svemu. Kada god bude želeo da razgovara sa mnom spreman sam. Koliko znam nije trenutno u regionu. Ima otvoren poziv da dođe u posetu Srbiji. Oni tumače to kao isključivo unutrašnje pitanje. Video sam zestoke napade na mene i politiku Srbije, koja je bila dobronamerna. Iz Đukanovićevog DPS-a i svih njihovih medija - objasnio je on.

Rekao je da, ako se pogleda kako je sve organizovano nekoliko dana, onda će se sve dobro razumeti.

-Ono što bih voleo da neko razume je koliko je nezadovljstvo našeg naroda, ali i drugih ljudi u Crnoj Gori. Ako će da reaguju dobro, ako ne u redu. Nisam savetovao ništa političke lidere. Moje je da ih saslušam, da čujem šta oni misle, šta ima meni da kažu. Mogu da im iznesem svoj nešto širi pogled na situciju, bez ikakvih saveta. Odavno sam naučio da ne savetujem nikog - rekao je Vučić.

Preneo je da se jutros čuo sa Miloradom Pupovcem, želeći da čuje šta on misli o izborima u Hrvatskoj.



- Rekao sam mu šta mislim o svemu, i kako mislim da che se odvijati srpsko-hrvatski odnosi. Nisam ga savetovao. Rekao bih da svi oni mene posavetuju kakva ih muka muči, a moje je da vidim kako Srbija može da pomogne - podvukao je on.

Vučić je naglasio da ima pitanje za koje niko nema odgovor i da će ga postavljati stalno međunarodnoj zajednici.

- Kako je moguće da 28 odsto Srba u Crnoj Gori nema ništa? - upitao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara Vučić je rekao da je od 2006. godine Crna Gora nezavisna država na koju Srbija ne može da utiče.

- Mi nemamo pravo da se mešamo u politička pitanja u Crnoj Gori - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje kakav će sada biti odnos Hrvatske prema Srbiji i šta očekuje, Vučić je rekao da ne očekuje ništa.

- Nisam uplašen za evropski put Srbije. Srbija se nalazi na evropskom putu i ne menjamo svoju politku. Ne plašim se Hrvatske. Mi ćemo da rastemo dvostruko brže, a njima želimo sve najbolje i želimo dobre odnose sa njima. Jesam li uplašen njihovim uvredama? Nisam - rekao je Vučić.

Govoreći o stanju na Kosmetu, rekao je da je srpski narod jedinstven i on je tvrd orah i žilav je kada želi da očuva svoje.