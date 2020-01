POTVRDA DOBRIH ODNOSA DVEJU ZEMALJA - Kineski mediji preneli vest o poseti ministra Đorđevića Kini (FOTO)

View this post on Instagram

Кинески медији пренели о посети министра Ђорђевића Кини Кинески медијии и портали пренели су данас о посети министра Зорана Ђорђевића Кини,као и о сусрету са два министра, министра за борачка питања Народне Републике Кине као и министром за социјална питања са којим је потписао споразум о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине у Пекингу Како се наводи на кинеским порталима, посета министра Ђорђевића Народној Републици Кини од изузетног је значаја за унапређење односа наше две земље. „Потписивање Споразума о социјалној сигурности са Кином и други споразуми који су у припреми омогућени је пре свега захваљујући добрим пријатељским односима Србије и Кине, а највише председника Александра Вучића и Си Ђинпинга. Недавна посета нашег председника Кини а и најављена посета у априлу додатно унапређују већ постојеће добре односе наше две земље, а потписивање споразума су резултат обостране жеље за интензивирањем сарадње у области социјалне сигурности и другим областима. Чврсто верујемо да ћемо овим споразумом о социјалној сигурности помоћи остваривање свих права наших грађана који живе и раде у Кини, а исто тако и њиховим грађанима који су у Србији", истакао је министар Ђорђевић.