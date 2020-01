BRATSKI POZDRAV VUČIĆA I PUTINA U TURSKOJ - Pogledajte kako izgleda susret predsednika Srbije i predsednika Rusije (FOTO)

View this post on Instagram

"Puštanje u rad deonice "Turskog toka" je od ogromnog značaja za energetsku bezbednost i efikasnost snabdevanja našeg stanovništva, ali i industrije. Zato sam srećan što sam danas, uz susret sa predsednicima Turske i RF, Erdoganom i Putinom, imao priliku da razgovaram i sa @boyko.borissov. Mnogo zavisi od toga kada će Bugarska da završi svoj deo." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na poziv predsednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana, boravi u Istanbulu, gde prisustvuje svečanosti povodom puštanja u rad deonice gasovoda Turski tok.