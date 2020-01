Miloradović za Pink o nabavci dronova: Ovo je ogorman iskorak jer Vojska Srbije dobija sposobnosti koje ranije nije imala! (VIDEO)

Nenad Miloradović, pomoćnikom ministra odbrane za materijalne resurse rekao je, gostujući na TV Pink, kako je Kina na polju proizvodnje dronova pokazala značajan napredak u poslednjih 10 godina.

- Ono što je očigledno i što vidimo iz dešavanja na glavnim konfliktnim zonama, gde stvari dostižu kritične tačke, jeste da upotreba borbenih bespilotnih letelica dobija na sve većem značaju. Takođe, što se tiče planiranja glavnih igrača na Zapadu kod tehnloški najrazvijenijih zemalja, u narednom periodu se predviđa dalji dramatičan razvoj raznih vrsta borbenih robotizovanih platformi - rekao je Miloradović za Pink.

Kako je on objasnio, očekuje se značajno povećanje broja bespilotnih letelica u odnosu na one sa pilotima, jer one na savremenom bojištu onemogućajavu ljidske gubitke.

- Sa ovim projektom Vojska Srbije inicijalno ulazi u eru sposobnosti za takvu vrstu ratovanja. Sasvim je sigurno da borbene bespilotne letelice imaju sve veću ulogu u ovim procesima. Vojska Srbije i Minisarstvo odbrane za materijalne resurse se trude da idu u korak sa takvim razvojem događaja i da povećavaju svoje sposobnosti - kazao je on.

On je ukazao da Vojska Srbije već neko izvesno vreme koristi bespilotne letelice izviđačkog karaktera.

- Ovo je jedan veoma značajan iskorak. Ogorman je iskorak jer time Vojska Srbije dobija sporobnosti koje ranije nije imala. Vrlo je veliki skok. Radi se o letelicama CH-92A, koje su kineske proizvodnje. Mi smo u istraživanju tržišta radi određivanja partnera sa kojim ćemo dalje ići u takvu vrstu razvoja, što sistema odbrane, što odbramabene industrije izabrali tog partnera iz više razloga - rekao je Miloradović i dodao kako je ta kompanija odabrana jer je postigla ogromne rezultate na ovom polju industrije.