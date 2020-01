VUČIĆEVIĆ: Politika Saveza za Srbiju isključivo je mržnja i destrukcija! Čim ih uhvatimo u laži, odmah izmišljaju nove afere! (VIDEO)

Đilas sa svojim najbližim saradnicima mesecima unazad društvene mreže i javnost u Srbiji puni najstrašnijim lažima i lažnim aferama, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik "Informera".

Vučićević je komentarišući izjavu Marinike Tepić, koja je rekla da je vojna farma koka nosilja u Moroviću državna plantaža droge, rekao da je to očigledna, najnovija i najstrašnija laž Đilasove prve saradnice.

Kako kaže, Marinika je juče na tviteru objavila snimak farme, tvrdeći da je to tajna plantaža marihuane.

“Nju su odmah demantovale čak i njene stranačke kolege, a mi smo danas poslali novinare tamo i proverićemo šta se tamo nalazi. Juče je ministar odbrane Aleksandar Vulin pozvao i Mariniku da dođe i lično se uveri šta je to tamo. Ali, to je sve samo pokazna vežba onoga što oni rade već godinama unazad”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, oni mesecima unazad društvene mreže i javnost u Srbiji pune najstrašnijim lažima i lažnim aferama.

“Tome nema kraja. Ovo što je danas Moravić, to je juče bila Jovanjica. Nekada je to bio i Franš… A sve same laži. Koju god aferu da su otpočeli, utvrdilo se da su sve bile laži. A kada ih uhvatimo u jednoj laži, oni otvore novu laž”, rekao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, Mariniku su demantovali najviši funkcioneri Demokratske stranke, a ona nije, dodaje Vučićević, ni pomislila da izbriše tvit ili da se za njega izvini.

“Ona je nastavila da laže, jer je njihova politika samo laž, i to sada postaje i više nego očigledno, a sve zato što nemaju ništa konkretno čime bi se borili protiv politike Aleksandra Vučića. Ne mogu ništa da mu nađu, nikakav dokaz kriminala o kome non stop pričaju. O tome čitamo svakoga dana, u njihovim medijima, stalno pričaju o navodnoj mafiji koja vlada Srbijom. Već godinu dana svakodnevno plasiraju prljave kampanje, a ni jedan dokaz nisu našli”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, nemaju ni jedan konkretan dokaz ni za jednu njihovu tvrdnju.

Dodaje da nemaju nikakvu ideju, neko rešenje, politiku.

“Oni pričaju priču kako nam ne trebaju koridori ni auto-putevi. Hteli su da ruše i Beograd na vodi i fontanu na Slaviji. Njihova politika je laž, mržnja i destrukcija”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, oni će sada pokušati da se izvuku iz te priče raznim izmišljotinjama.

“Danas ćemo svakako proveriti šta se tamo nalazi, ali siguran sam da nema ničega od toga što pričaju. A sve zato što žele da dovedu do stanja nestabilnosti, kako bi u toj nametnutoj nestabilnosti pokušali da otmu vlast bez izbora. Znaju da na izborima nemaju nikakve šanse. Prema poslednjim istraživanjima su pali ispod 8 posto, ceo Savez za Srbiju ima manje od 8 posto podrške. Znaju da takvi ne mogu na izbore i otuda i priča o bojkotu, i donošenje stalnih afera i laži”, rekao je Vučićević.

Vučićević je komentarišući novonastale odnose na relaciji Dragan Đilas-Jovo Bakić, njihovu svađu i otimanje mesta na opozicionom političkom frontu, rekao da sve to samo pokazuje da oni nemaju nikakvu politiku.

“Ni jedan od njih nema nikakvu politiku. Spore se oko toga da li ljude sa kojima se ne slažu treba bacati u Dunav, Savu, vešati na Terazijama ili streljati. To je otprilike njihovo mimoilaženje. To je ta politika”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, tu se samo radi o tome da oni jedan drugog optužuju, a suština je dodaje Vučićević zapravo u jajima, kokama nosiljama i drogi.

“Njihova politika se najbolje vidi kroz lažnu aferu koja je juče lansirana”, zaključuje Vučićević.

On takođe ističe da je interesantno da danas ovo nije glavna tema ni za jedne dnevne novine, osim za Informer.

“Nažalost, većina medija na ovaj ili onaj način radi za njih. Zamislite da je neko iz vlasti uhvaćen u sličnoj laži, o tome bi brujala cela Srbija i digla bi se afera do Brisela”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, njima je samo stalo do politike nasilja i plasiranja laži.

“Njihova poliitka je da se eliminišu oni koji se ne slažu sa njima i koji imaju drugačije mišljenje od njih”, rekao je Vučićević.

Dodaje da ga ne bi čudilo da od Marinike Tepić dođe još laži, jer, kako kaže, toliko su ih i do sada plasirali.

Vučićević je istakao da je Boško Obradović megafon Dragana Đilasa i da u javnosti izgovara ono što ovi drugi misli.

“Kada Obradović kaže da se zalaže za uvođenje smrtne kazne za novinare koji mu nisu po volji, to su, budite sigurni, reči Dragana Đilasa. Oni sada pričaju o slobodi medija i tabloidima. On koji je uveo rijaliti u Srbiju i format najprljavijih tabloida u zemlji”, rekao je Vučićević.

Ono što je sigurno, dodao je Vučićević, politika napredna Aleksandra Vučića smeta onima koji ne mogu više da kradu po Srbiji.

“Njima treba država koju bi pljačkali. Sada to više ne može. Sada imamo Srbiju koja ima najveći rast BDP-a i najveći rast u istoriji. To žele da sruše, dođu na vlast i da ponovo kradu. Stanje u budžetu je tako da kada bi sada došli na vlast mogli bi mesecima da kradu, ne daj Bože”, rekao je Vučićević.

Komentarišući najavljivani bojkot izbora od strane dela opozicije, Vučićević kaže da je to zapravo alibi za one koji ne smeju da izađu na izbore.

“Ne smeju da izađu jer će se videti koliko zapravo nemaju podršku građana. Oni nemaju nikakvu priču”, rekao je Vučićević.