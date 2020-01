Predsednik Udruženja kidnapovanih i ubijenih na KiM Simo Spasić

- Kad god sam u Beogradu, a čujem da deo opzicije, pogotovo na N1 postavlja pitanja predsedniku Vučiću ''Šta imate da kažete na proteste građana''. Ja njima kažem - nisu to protesti građana, to su članovi, pristaslice, simpatizeri bivšeg režima, konkretno Demokratske stranke - kazao je Spasić i dodao kako je on godinama na braniku istine i pravde.

On je ukazao na to da lideri prethodne vlasti žele ponovo na jedan podmukao način da dođu na vlast.

- Ja kad god imam prilike, ja uzmem megafon. Jedino oružje je moj megafon. Odem među njih ili preko puta njih. Ako budu kod Javnog servisa - ja preko puta njih, ili kada idu pored Skupštine - ja pored ''Zida plača'' samo njima kažem, i to doslovce hrabro, jer treba hrabrosti to reći, da je Savez sa Srbiju zlo za Srbiju. To je bivši režim koji je u crno zavio porodice kidnapovanih Srba na KiM - rekao je on i osvrnuo se na to kako je za vreme Vlade Zorana Đinđića i Savezne Vlade Vojislava Koštunice iz srpskih zatvora oslobođeno 2.108 šiptarskih terorista i zločinaca.

Podsetio je i kako su u tom periodu oslobođena i ozloglašena braća Mazreku.

- Braća Mazreku su priznala da su ubijala srpske civile i da su silovali srpske devojčice. Ja njima kažem na megafon ''Gde ćete veću izdaju kada vi dok ste vladali u ime države Srbije uhapsite, isporučite na Vidovdan predsednika države, vrhovnog komandanta. Uhapsite, isporučite sve general-e JNA, a pogotovo generale Srbije isporučite, prodate Haškom tribunalu, a onda oslobodite zločince i teroriste UČK'' - rekao je Spasić i dodao da od te izdaje ne postoji veća.

On je objasnio da je njima Zapad pomogao da, kako je rekao, pučem dođu na vlast, i da su potom odradili sve što je taj isti Zapad od njih tražio.

- Ja sam njima milion puta rekao. Ja sam šakom lupao u Siminoj ulici na sednici DOS-a Đinđiću, gde su svi bili dosovski lideri, govorio da su oni u crno zavili naše porodice. Da je njima dete, sin ubijen ili ćerka silovana, da li bio oni oslobodili te zločince - rekao je Simo i dodao kako je njegov jedini vid borbe sa liderima pretohdne vlasti da im do znanja da su oni Srbiju zavili u crno tokom njihove vladavine.

Spasić se takođe osvrnuo i na nedopustivo ponašanje lidera i pristalica opozicije.

- Ja vam dajem časnu reč, u to vreme nisu nam dali da idemo sa slikama kidnapovanih Srba ili ubijenih, kosmetskih žrtava glavnom ulicom. Išli smo trotoarom gde su išli prolaznici. Zar vi mislite da bi nama dozvolili da mi blokiramo centar grada, a sad vidite šta se dešava. Blokiraju bilo koji deo grada, blokiraju zgradu predsednika, blokiraju vrhovnog komandanta. Odu, na Trgu republike, popnu se na buldožer kao Bastać, ne daju ljudima da rade svoj deo posla - zaključio je Simo.