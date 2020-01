Očigledno je da se svaka priča spinuje kako bi se napao predsednik Vučić i Srpska napredna stranka, navodi urednik lista "Alo!". Direktor Centra za društvenu stabilnost ističe da, prema anketama, Đilasa očekuje podrška od 9 odsto, što ga tera na političko nasilje i manipulacije.

Miroljub Jevtić, direktor “Infrastruktura železnice Srbije” prema pisanju medija u tužilaštvu je promenio iskaz. Naime, policajcima je nakon hapšenja prvo rekao da je muž ministarke Zorane Mihajlović, Vladimir Atanacković, uzimao milione nameštajući tendere, a onda je pred tužilaštvom izjavio da je novac zajmio i da nije reč o mitu.

Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, ističe Veljko Nestorović urednik političke rubrike dnevnog lista “Alo”. Iako je Jevtić uhapšen na delu, sa gomilom novca u koverti, podseća da su mnogi u Srbiji “padali” zbog ovakvih stvari, ali da većina nikada nije odgovarala.

- Videli smo nedavno da je bivši ministar Predrag Bubalo ponovo oslobođen, a epilog ovog slučaja ostaje da se vidi – kaže Nestorović. Komentarišući Jevtićev izmenjeni iskaz, Nestorović kaže:

- Pozajmljivati 10.000 evra u kešu je neobično. Postoje banke, krediti, posebno za ljude na tako visokim pozicijama. Videćemo kojim će tokom slučaj ići i kakav će sudski epilog dobiti. Svakako, smatram da ovo treba isterati do kraja – kaže urednik “Aloa”. Podseća da se oglasila i ministarka Mihajlović sa demantijem, ali da je činjenica da je i ona pomenuta u ovom slučaju, od strane direktora “Železnica”.

Mnoge od pljačkaških privatizacija koje su se dogodile od 2000. pa sve do 2012. godine dobile su sudski epilog, kaže Ognjen Karanović, direktor Centra za društvenu stabilnost, kao primer navodeći slučaj Miroslava Miškovića.

- Činjenica je da nadležni državni organi rade svoj posao, pa je tako direktor jedne važne organizacione jedinice u “Železnicama” uhapšen. Da li je kriv ili nije, utvrdiće organi. Posebno je važno to da ovaj slučaj ne bi smeo da naškodi “Železnicama Srbije”, njihovom statusu i ugledu. U proteklim godinama, “Železnice” su doživele transformaciju i veliku reformu. U njih nije ulagano decenijama is vi znamo na šta su nam ličile pruge i železnička mreža. Na sreću, to danas nije tako i država je mnogo uložila i mnogo radila na njihovom unapređenju – kaže Karanović za “Novo jutro”.

Ministarka Mihajlović demantovala je umešanost, a pojedini mediji navode da je krajnji cilj napasti predsednika Vučića da vodi političke obračune. S tim u vezi, Nestorović kaže da, ako je neko član vlade, ne znači i da je oslobođen odgovornosti i da može da radi šta mu se prohte.

- Zakonu podležu i oni, kao i svi ostali. Ovde nije slučaj da stranka nekoga štiti, ali je očigledno da se svaka priča spinuje kako bi se napao predsednik Vučić i Srpska napredna stranka. Sada ne valja ni spuštanje izbornog cenzusa i nijedan ustupak im neće biti dovoljan da odustanu od ideje bojkota izbora – ocenjuje Nestorović.

Karanović, nadovezujući se na bojkot izbora, podseća da je iz Saveza za Srbiju rečeno da “oni nemaju o čemu da razgovaraju, a da se može govoriti samo o napuštanju funkcije predsednika Vučića, iako ga je narod izabrao”.

- Takav manir i ponašanje opozicije nisam video nigde u svetu! Ovo je dokaz velike nemoći i slabosti, jer ankete govore da SNS u ovom trenutku uživa najveće poverenje, preko 50 procenata. Možemo očekivati veliku izlaznost na izbore, čak i bez ažuriranja biračkih spiskova. U takvim konstalacijama, Đilas sa svojom koalicijom može da računa na podršku svega devet procenata, pa se okreće političkom nasilju, manipulacijama, budalaštinama, veštačkim aferama i slično – kaže Karanović.