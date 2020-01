Drecun za Pink: Vlada Srbije je činjenicama dokazala da se takozvani masakr u Račku nije dogodio, za razliku od Albanaca koji isključivo koriste LAŽI!

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je gostujući na TV Pink, osvrćući se na dolazak Vilijama Vokera na godišnjicu u Račak posle 20 godina, da je on zločinac koji je izmislivši masakr počinio užasan zločin nad istinom.

- Zločinac se pre ili kasnije, uvek vrati na mesto zločina. On jeste zločinac jer je počinio užasan zločin nad istinom. Izmislio je masakr i time otvorio vrata za zločinačku agresiju i bombardovanje naše zemlje, tadašnje SRJ od strane NATO pakta - rekao je Drecun u emisiji Pravac, autora i voditelja Aleksandra Vasića i dodao kako taj zločin ne smemo da zaboravimo.

''Zločin koji nikada neću oprostiti''

- Ja mu to nikada neću oprostiti. Da nije bilo njega i tog izmišljenog masakra, pitanje je kakva bi bila najnovija istorija u vezi sa događajima na Kosovu i Metohiji, i da li bi Srbija mogla da izbegne bombardovanje. Voker je, nema nikakve dileme, za Albance veoma zasužan - kaže Drecun i dodaje kako su Albanci mnogim ulicama dali nazive po Vilijamu Vokeru.

On je objasnio da Vilijam Voker na Kosovu, poput Medlin Olbrajt i Velsija Klarka ima polsovne interese.

- Pokrenuli su toliku vojnu mašineriju, brutalnu kampanju laži, aktivirali NATO i ceo Zapadni blok da bi satrli jednu malenu Srbiju, i po tome su sazlužni. Sad treba da naplate te svoje zasluge, a Albanci su naravno velikodušni u tome, a pogotovo albanska mafija - rekao je on i naglasio da to sto Vilijam Voker radi nije ništa drugo nego pljačkanje novca.

Voker je politički lobista Albanaca na Kosmetu

- Vilijam Voker je, u neku ruku, politički lobista i politički aktivista albanskih stranaka na Kosmetu. On se nije zalagao i za nezavisno Kosovo, već se zalaže otvoreno i za stvaranje velike Albanije - kaže Drecun.

Prema njegovim rečima, za razliku od Albanaca, koji isključivo koriste laži, Vlada Srbije je činjenicama dokazala da se takozvani masakr u Račku nije dogodio.

- Trebalo bi da podignu stotine i stotine optužnica ne samo protiv nas u Srbiji, već i protiv mnogih uglednih ličnosti širom sveta koji takođe tvrde da se nije desio masakr - rekao je Drecun.

On je iskoristio priliku i objasnio razloge koji su iticali na to da se Račak dogodi, rekavši kako je to bila opravdana policijska akcija koja je imala za cilj likvidiranje jedne terorističke grupe.

Štab terorističke brigade u Račku za intervenciju policije

- Porodica Mujota, otac, dva sina i ćerka, svi pripadnici terorističke OVK. javno su se hvalisali da na duši nose šestoricu naših policajaca, da su ih oni ubili. Oni su identifikovani i otkriveno je gde se nalaze. Međutim, posle se ispostavilo da je tu bio štab terorističke brigade jer je tokom policijske akcije zaplenjena dokumentacija gde je bilo 126 terorista na spisku, među kojima je bilo prisutno i četiri engleska ili američka - ukazao je Drecun.

Kako je on upozorio, to je znak da su u Račku bili pristuni i instruktori specijalci.

Nova doktina NATO alijase

- Tada je u aprilu mesecu održan samit NATO-a gde su oni trebali da promovišu novu doktrinu NATO-a prema kojoj NATO može da interveniše u slučaju humanitarnih katastrofa, ali bez odobrenja Saveta bezbednosti - rekao je Drecun.

On je rekao da NATO alijansa nije uspela da to nametne kao promenu u Povleji UN, kojom grupi zemalja bilo omogućeno da interveniše iako nema saglasnost Saveta bezbednosti UN, i tako izbegne pravo veta drugih konkurentskih sila

- NATO je u tome uspeo u praksi. Bombardovanjem SRJ nametnuo je pravilo prema kom ova vojna organizacija može da interveniše bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN i na taj način nato je sebi otvorio vrata i za druge intervencije - zaključio je Drecun.