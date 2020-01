Jovanov: Đilas bi opet Srbiju da baci na kolena

Đilas nije rekao ni reč o tome kako bi zaradio za Srbiju, već samo kako bi da potroši ono što je dražva zaradila i uštedela zahvaljujući Vučiću, rekao je Jovanov.

Potpredsednik Glavnog odbora SNS Milenko Jovanov izjavio je da je Dragan Đilas danas kao svoju ekonomsku politiku predstavio sve ono što je radio i dok je bio na vlasti - smanjenje javnih prihod i povećanje rashoda, a da bi rezultat bio apsolutno isti kao onaj koji su već jednom postigli, a to je dovođenje Srbije do bankrotstva, otkazi za pola miliona zaposlenih, potpuno uništavanje privrede i bukvalno bacanje Srbije na kolena.

Ni reč Đilas nije rekao o tome kako bi nešto zaradio za Srbiju, kako bi napunio budžet, već samo kako bi da potroši sve ono što je država zaradila i uštedela zahvaljujući Vučiću i narodu, koji je razumeo i podržao njegovu politiku, navodi Jovanov.

On u pisanoj izjavi ističe da je ista ovakva obećanja, po sistemu "lako ćemo", Đilas davao kao gradonačelnik Beograda, a da je rezultat bio zaduženost Grada Beograda za 1,2 milijarde evra, dugovi trudnicama i porodiljama od 390 miliona dinara, dugovi javnih preduzeća, ali, istovremeno, nije bilo ni dinara duga za reklame i sekunde koje su od javnih preduzeća i ustanova naplaćivale njegove kompanije.

Nisu potrebne, kaže Đilas, građanima Srbije pruge, ne trebaju ni auto-putevi, ne treba ništa. I to ne treba nikoga da čudi, jer ni kada je bio na vlasti, Đilas nije gradio, već se više bavio ugrađivanjem. Posledica toga je da Srbija nije imala nijedan kompletno završen auto-put, da su na prugama vozovi išli brzinom "ćire", ali da su njegove kompanije prihodovale 619 miliona evra, tvrdi Jovanov.

"Dakle, građani mogu da biraju. Ili putevi i pruge za narod i Srbiju, ili fabrike, pogoni i nova radna mesta, ili odgovorna, štedljiva i domaćinska ekonomska politika, ili novo bankrotstvo države, otkazi za radnike ali, naravno, opet milioni evra za Đilasove kompanije. A, uveren sam da će i Đilas ubrzo shvatiti da je narodu mnogo više stalo do Srbije, nego do toga da on od milionera, postane milijarder u evrima i da svoje namere ne može da sakrije šarenim lažama" rekao je Jovanov.