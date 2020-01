PREDSEDNIK VUČIĆ: Izbori će biti održani 19. ili 26. aprila

Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji održaće se 19. ili 26. aprila, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da će izbori biti krajem aprila, i precizirao da će to biti 19. ili 26. aprila.

- Ili 19. ili 26. aprila. Verovatnije 26. aprila - kazao je Vučić.

Imali smo rekordnu godinu, posvetiću se tome kako da rastu penzije

Vučić je istakao da Srbija više ne stoji u mestu i da danas nabrže napredujemo.

- Naša stopa rasta biće jedna od najvećih u Evropi sa 4 odsto rasta, a 3,5 odsto su bile prognoze. Borim se za radnike i da povećamo minimalac. Srbiji pada nivo javnog duga, a istovremeno su nam investicije sve veće. Nezaposlenost je jednocifrena. Posvetiću se tome kako penzije da nam rastu. Moj posao je da govorim o važnim nacionalnim pitanjima. Imali smo rekordnu godinu što se tiče investicija, najbolja godina u istoriji Srbije, kao što danas imamo najveće plate i penzije, ali to nije dovoljno, zato nastavljamo da radimo. Svakoga dana otvaramo novi pogon - istakao je Vučić.

Postoji problem zagađenosti, ali i groteskna kampanja - Ne želim da tražim opravdanje, želim da tražim rešenje

Predsednik Vučić je govoreći o zagađenju vazduha u Srbiji rekao je da postoji panika jer je pojedini mediji šire i dodao da postoji realan problem, ali da postoji i groteskna kampanja.

- Postoji realan problem koji nije za zanemarivanje, taj problem postoji više decenija. Postoji i u Milanu, koji je jedan od najrazvijenijih gradova. Ne želim da tražim opravdanje, želim da tražim rešenje. Troje moje dece živi na Novom Beogradu, najzagađenijem delu grada, pa Vukana redovno izvodimo napolje, kao što su i mene moji - kazao je Vučić.

Kako dodaje, danas postoji globalno zagrevanje, ali i povećan broj drumskog saobraćaja.

- Danas u Beogradu imate 650.000 automobila, uvećan je standard, pa i broj automobila. U centralnoj Srbiji imamo najveći broj automobila sa lošijim tipom motora - euro 3 i euro 4. Trebalo je da se zabrani njihov dalji uvoz ali da se ljudima ne oduzimaju ta vozila jer standard nije još na tom nivou - rekao je Vučić.

Vučić kaže da ga napadaju svi kada nemaju koga drugog Beriša, Fajon i ostali.

- Juče me je napao Salji Beriša da sam ja naredio Ediju Rami da podnese tužbu protiv Haradinaja, i to još jednom pokazuje da sam ja svima kriv. Napada me Tanja Fajon, napadaju me iz Sarajeva, svima sam ja kriv. Kako god da okrenete svi mene napadaju. Ja sam kriv i za maglu. Sad naši ljudi kažu da magla više nije magla - rekao je Vučić, i dodao da je uvek spreman da odgovara i na najteža pitanja.

Vučić kaže da je zamolio premijerku Brnabić da reaguje i da ju je pitao da li je ministar Trivan živ jer nije reagovao.

- Da li uvek svi rade svoj posao? Ne rade. Nema mesta bilo kakvoj panici. Moje krivice tu nema nikakve. Važno je da vidimo šta možemo da uradimo u budućnosti. Najveća su gasna zagađenja i to su nam bili problemi kod Bora, Kostolca, Obrenovca - rekao je Vučić dodajući da je već ugovoreno odsumporavanje TENT u Obrenovcu zahvaljujući čemu će situacija biti neuporedivo bolja kao što je danas u Kostolcu posle takvog odsumporavanja.

Prema njegovim rečima, u Kragujevcu u sred grada postoji termoelektrana i vazduh zbog toga ne može da bude čist.

Vučić je zamolio ministre da ne beže od odgovornosti i da se uhvate u koštac sa problemom.

Odgovarajući na pitanje da li je problem što je Trivan iz SPS-a Vučić kaže da smatra da je on trebao da bude aktivniji, da ministre ne deli po tom osnovu.

Vučić je naveo primer Nemačke koja će uložiti milijarde u železnički saobraćaj, sa ciljem rasterećenja drumskog i dodao da će Srbija slediti njihov primer.

Za Novu godinu sam bio u Beogradu, nigde nisam ni mrdnuo

- Za Novu godinu sam bio u Beogradu, nigde nisam ni mrdnuo, a pričali su oni Đilasovi da je Suzana u Madridu pa mora da je tu negde i Vučić... Mene je sramota da idem da se odmaram jer mi je data najveća čast da budem predsednik Srbije... Od čega da se odmaram, od čega sam umoran? Šta treba da protraćim vreme na kupanje i sunčanje - kazao je Vučić i dodao "što ne znači da sam ja normalan".

PROMENE U VLADI SRBIJE

Predsednik Vučić kaže da će, ukoliko SNS dobije poverenje građana, biti velikih promena u Vladi Srbije.

- Bilo je značajnih promena ali nedovoljnih, biće ih više u narednom periodu - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je prokomentarisao takozvanu "čistku" u okviru Srpske napredne stranke, i naglasio da će novi ljudi voditi stranačku politiku na lokalu.

- Više od 60 odsto lista na lokalu će voditi potpuno novi ljudi. To su velike promene, i mi radimo sistemski i sistematski u okviru naše stranke. Mi ulažemo u naše ljude - stranka nisu prostorije, već ljudi - rekao je Vučić, i naglasio da štiti mnoge ministre kada ih svi napadaju.

AFERA JOVANJICA

Govoreći o slučaju Jovanjica Vučić je upitao šta je afera u tome i šta je suština, šta je biće krivičnog dela jer on nije imao kontakt sa tim čovekom.

- O čemu se ovde radi, na osnovu čistih laži, nikada nisam bio u kontaktu sa tim čovekom. Slučajno se dogodilo da Andrej nikada nije bio u kontaktu sa njim. Sada vas ja pitam, šta ćemo da radimo sa tom notornom izmišljotinom - upitao je Vučić.

Kako dodaje, on nije tužio nijedan mediji za milione laži.

- Ja ću od laži da se odbranim, jer ljudi znaju da je ovo što pričam istina. Nemoguće je u današnje vreme sakriti telefonski poziv - naveo je Vučić.

NARKO DILERI TRUJU NAŠU DECU

Predsednik Vučić kaže da njega brine tema narko dilera o kojoj je mnogo teže govoriti nego o smogu i zagađenju vazduha.

Kako kaže, sit je Tužilaštva i sudova koji su oslobodili Filipa Koraća.

- Ja znam da je za jedno ubistvo Tužilaštvo dobilo sve što je trebalo, a onda su rekli da taj neko ne može da bude svedok saradnik - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se svi uključe u problem i njegovo rešavanje.