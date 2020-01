VUČIĆ NAKON SASTANKA SA DODIKOM: Potreba srpskog naroda na Balkanu je očuvanje mira i mi se za to borimo! Raduje me poseta Drvaru 29. januara (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom istakao da je zajednički zaključak da je nasušna potreba srpskog naroda očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu.

- Naš dogovor je da uradimo sve što je u našoj moći da taj mir i očuvamo - rekao je Vučić.

Dejtonski mirovni sporazum je od istorijskog značaja za to, jer je to bilo jedino moguće rešenje u kome su svi gubili i svi pomalo dobijali i jedino takav sporazum mogao je da occuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekao je predsednik i naglasio da niko ne može da menja volju tri naroda.

On je posle sastanka sa Dodikom preneo da su razgovarali o saradnji Srbije i RS, te o sprovođenju u delo zajedničkih planova.

Uskoro ratifikacija kreditnog aranžmana sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd - Sarajevo

Predsednik Vučić je podsetio da uskoro sledi ratifikacija kreditnog aranžmana sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd - Sarajeva.

- I krećemo u fizički rad na deonici Kuzmin - Rača, a pošto Srbija gradi most prema RS i BiH, spremni smo da vidimo kako da pomognemo partnerima iz RS i BiH da se gradi put do Bijeljine - rekao je Vučić.

"29. januara posetiću Drvar"

Predsednik Vučić najavio je danas da će 29. januara posetiti opštinu Drvar u Federaciji BiH, kao i Mrkonjić grad u Republici Srpskoj.

- Ono što smo obećali, to smo i ispunili, a tog dana posetiću i Mrkonjić grad da vidimo šta to još možemo da uradimo, posebno vezano za škole. Mrkonjić grad je nekoliko kilometara od Jajca, strateški važnog mesta za Republiku Srpsku - rekao je Vučić.

- Srpski narod živi veoma siromašno tamo i zato je naša zajednička obaveza da uradimo sve što možemo da pomognemo našim ljudima - dodao je predsednik.

Vučić je istakao da će biti Dodikov gost povodom otvaranja pogona tekstilne industrije, kompanije "Jumko" u Drvaru, dodajući da će u toj opštini i Komercijalna banka otvoriti svoju poslovnicu.

-Obećano smo ispunili i ti ljudi će imati nešto lakši život - rekao je Vučić.

Kako je dodao, zahvalan je zbog otvaranja fabrike u Drvaru, jer u Federaciji BiH, kaže, živi srpski narod, koji je veoma siromašan.

-Zajednička je obaveza i Dodikova, i moja, Željke Cvijanović, Radovana Viškovića, Zorana Tegeltije, Ane Brnabić, da uradimo sve i da našim ljudima pomognemo - rekao je Vučić.

Kako dodaje, razgovarali su o očuvanju mirovnog sporazuma.

- Dejtonski sporazum je od istorijskog značaja, to je bilo rešenje u kojem su svi gubili, ali i dobijali, jedino tako je bilo moguće očuvati mir - kazao je Vučić i dodao da će se Srbija složiti sa onim što žele tri naroda u BiH.

Predsednik Vučić kaže da ništa ne može biti učinjeno bez saglasnosti tri naroda.

Razgovarali smo o situaciji u regionu i podržali zalaganje SPC za očuvanje naših svetinja u Crnoj Gori.

Dodik je potvrdio dobru saradnju dveju zemalja.

- BiH ima određenih problema oko definisanja granica - naveo je Dodik.

- Radićemo na tome da se to pitanje reši što pre. Rešili smo konačno pitanje vezano za izgradnju infrastrukture za most u Bratuncu i očekujemo da će u narednih godinu i po dana biti stavljen u promet. Razgovarali smo i o Drvaru i želim da izrazim predsedniku za podršku i Drvaru i u celini narodu u Republici Srpskoj - dodao je on.

Kako kaže, razgovarali su i o Drvaru i dodao da se tamo otvara fabrika "Jumko", koja već zapošljava 70, a zaposliće još 30 radnika.

- Ponosno možemo otići tamo i pojaviti se među našim ljudima - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da napredak koji se ostvaruje ne bi mogao biti postignut bez podrške Srbije.

- Stvari se odvijaju dobro. Raduje me što se gradi most na Rači - dodao je Dodik.

Dodik dodaje da su razgovarali i o Dejtonskom sporazumu.

- Mnogi se drznu da o njemu govore, za nas je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, a Srbija je odstranjena iz Veća za implementaciju mira - rekao je Dodik.

Dodik se složio sa stavom Vučića o SPC u Crnoj Gori.

- Mislim da pristup koji je ovde zauzet od strane predsednika i sa naše strane je održiv, što znači podrška SPC gde god se ona nalazi - rekao je Dodik.

- Ovo je bio uspešan i dobar razgovor - naglasio je Dodik i napomenuo da je Vlada Srbije donirala 500 digitalnih učionica RS.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li Srbija i RS imaju plan ukoliko se razgovori o reviziji Dejtonskog sporazuma intenziviraju Dodik kaže da svaka vrsta priče o promeni Dejtona, koji je već promenjen, krši međunarodno pravo.

- Naše čvrsto opredeljenje je čvršće nego što je bilo 1991. godine da se očuvaju naša nacionalna prava, nama pokušavaju da uruše identitet - kazao je Dodik.

Kako kaže, srpski narod u BiH samo hoće svoja prava.

- Treba da se usmerimo na mir i saradnju - istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o tome što hrvatska žuri da postavi novog ambasadora Hidajeta Biščevića u Srbiji Dodik kaže da je on radio sve što je mogao protiv Srba i da je poznat kao Tuđmanov čovek.

- Kada dođe on u Srbiju treba ga pitati svašta - rekao je Dodik.

Vučić je rekao da promena Dejtona ne bi bila u interesu hrvatskog naroda.

- Mislim da je njihov interes poštovanje Dejtonskog sporazuma, možda i više nego Srbima - ocenio je Vučić.

Kako kaže, nije isključena mogućnost da oni na te stvari gledaju drugačije.

- Što se Srba tiče, naš interes je opstanak Dejtonskog sporazuma. Mi želimo puni poštovanje Dejtonskog sporazuma, a svaka izmena mora da ima podršku srpskog naroda - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je upitao i koja prava imaju Srbi u Crnoj Gori u odnosu na Albance u Severnoj Makedoniji i dodaje da mu više niko nikada neće zabraniti da govori o broju Srba u CG.

- Nisu meni zabranjivali, ali znam mnoge koji ni danas o tome ne mogu da govore - rekao je Vučić.

Govoreći o Biščeviću Vučić kaže da poštuje izbor Hrvatske i da je naše da sve znamo o njima i da treba da gledamo kako da unapredimo saradnju.

Vučić je dodao da zbog teške političke situacije u BiH ta država teško može da privuče strane investicije i dodaje da Srbija zbog svog dobrog stanja može da pomogne.

- Koliko možemo mi ćemo da pomažemo, a njima alal vera kako mogu da opstanu - kazao je Vučić i dodao da se raduje posetu Drvaru.

Kako kaže, Tito nije otišao do Drvara, a on je srećan što ide tamo drugi put od kada je predsednik Srbije.