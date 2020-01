VUČIĆ NAKON SASTANKA SA DODIKOM: Potreba srpskog naroda na Balkanu je očuvanje mira i mi se za to borimo! Raduje me poseta Drvaru 29. januara (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom istakao da je zajednički zaključak da je nasušna potreba srpskog naroda očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu.

- Naš dogovor je da uradimo sve što je u našoj moći da taj mir i očuvamo - rekao je Vučić.

Dejtonski mirovni sporazum je od istorijskog značaja za to, jer je to bilo jedino moguće rešenje u kome su svi gubili i svi pomalo dobijali i jedino takav sporazum mogao je da occuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekao je predsednik i naglasio da niko ne može da menja volju tri naroda.

On je posle sastanka sa Dodikom preneo da su razgovarali o saradnji Srbije i RS, te o sprovođenju u delo zajedničkih planova.

Uskoro ratifikacija kreditnog aranžmana sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd - Sarajevo

Predsednik Vučić je podsetio da uskoro sledi ratifikacija kreditnog aranžmana sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd - Sarajeva.

- I krećemo u fizički rad na deonici Kuzmin - Rača, a pošto Srbija gradi most prema RS i BiH, spremni smo da vidimo kako da pomognemo partnerima iz RS i BiH da se gradi put do Bijeljine - rekao je Vučić.

"29. januara posetiću Drvar"

Predsednik Vučić najavio je danas da će 29. januara posetiti opštinu Drvar u Federaciji BiH, kao i Mrkonjić grad u Republici Srpskoj.

- Ono što smo obećali, to smo i ispunili, a tog dana posetiću i Mrkonjić grad da vidimo šta to još možemo da uradimo, posebno vezano za škole. Mrkonjić grad je nekoliko kilometara od Jajca, strateški važnog mesta za Republiku Srpsku - rekao je Vučić.

- Srpski narod živi veoma siromašno tamo i zato je naša zajednička obaveza da uradimo sve što možemo da pomognemo našim ljudima - dodao je predsednik.

Vučić je istakao da će biti Dodikov gost povodom otvaranja pogona tekstilne industrije, kompanije "Jumko" u Drvaru, dodajući da će u toj opštini i Komercijalna banka otvoriti svoju poslovnicu.

-Obećano smo ispunili i ti ljudi će imati nešto lakši život - rekao je Vučić.

Kako je dodao, zahvalan je zbog otvaranja fabrike u Drvaru, jer u Federaciji BiH, kaže, živi srpski narod, koji je veoma siromašan.

Dejton se ne menja bez saglasnosti sva tri naroda

Kako je predsednik Vučić naglasio, razgovarali su i o očuvanju mirovnog sporazuma.

- Dejtonski sporazum je od istorijskog značaja, to je bilo rešenje u kojem su svi gubili, ali i dobijali, jedino tako je bilo moguće očuvati mir - kazao je Vučić i dodao da će se Srbija složiti sa onim što žele tri naroda u BiH.

Predsednik Vučić kaže da ništa ne može biti učinjeno bez saglasnosti tri naroda.

On je poručio da je za Srbiju naročito važan stav našeg naroda u Republici Srpskoj i da će Srbija slediti stav srpskog naroda u RS i BiH.

-Nijedan od tri naroda u BiH ne može da nameće odluku o promeni Dejtonskog sporazuma, niti bilo ko sa strane može da utiče na Dejtonski sporazum bez saglasnosti sva tri naroda koji žive u BiH - zaključio je Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da je sa Dodikom razgovarao i o završetku izgradnje mosta Bratunac - Ljubovija i konstatovao da će taj most mnogo značiti za istočni deo BiH i RS i za zapadni, siromašniji, deo Srbije.

-Srbija i BiH imaju dobre uslove za dalje unapređenje trgovinske razmene i još mnogo toga možemo zajednički da uradimo, a infrastrukturni projekti su od suštinskog značaja i tu dubinsku saradnju niko više ne može da spreči i zaustavi - rekao je Vučić.

Razgovarali smo, kako je naveo, i o situaciji u regionu i podržali zalaganje SPC za očuvanje naših svetinja u Crnoj Gori.

Dodik je potvrdio dobru saradnju dveju zemalja.

- BiH ima određenih problema oko definisanja granica - naveo je Dodik.

- Radićemo na tome da se to pitanje reši što pre. Rešili smo konačno pitanje vezano za izgradnju infrastrukture za most u Bratuncu i očekujemo da će u narednih godinu i po dana biti stavljen u promet. Razgovarali smo i o Drvaru i želim da izrazim predsedniku za podršku i Drvaru i u celini narodu u Republici Srpskoj - dodao je on.

Kako kaže, razgovarali su i o Drvaru i dodao da se tamo otvara fabrika "Jumko", koja već zapošljava 70, a zaposliće još 30 radnika.

- Ponosno možemo otići tamo i pojaviti se među našim ljudima - rekao je Dodik.

"Promena Dejtona bi značilna smrtnu presudu za BiH"

Dodik je istakao da je sa predsednikom Srbije razgovarao i o Dejtonskom sporazumu.

Dodik je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, rekao je da je taj mirovni sporazum već promenjen u nekim delovima i to je, rekao je, učinila međunarodna zajednica, Veće za implementaciju mira zajedno sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom i njegovim prethodnicima.

- Mnogi se drznu da o njemu govore, za nas je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, a Srbija je odstranjena iz Veća za implementaciju mira - rekao je Dodik.

Istakao je da su te promene činjene aroganciom i silom međunarodne zajednice i vosikih predstavnika".

-Republika Srpska neće ostati u BiH izvan okvira Dejtonskog sporazuma i Ustava. Oni koji misle da mogu da sprovedu svoje političke koncepcije, varaju se - poručio je Dodik i istakao da bi bilo kakvi razgovor za promenu Dejtona značio "smrtnu presudu" za BiH. Jer, kako je naglasio, Republika Srpska nema razloga da ostaje u okviru BiH, ako Dejtonski sporazum bude promenjen, jer, kako je naglasio, Banjaluka i danas poštuje, kako je rekao ostatke Dejtonskog sporazuma.

Dodik je rekao i da znanje o kršenju i načinu na koji se krši Dejtonski sporazum nemaju ni oni koji bi morali to da znaju.

- Mislim da treba da bude jasno svakome da RS ima dovoljno kapaciteta da ne dozvoli promenu Dejtonskog spoazuma. Promene nisu moguće, jer taj sporazum predviđa da BiH ima tri konstitutivna naroda i dva entiteta, koji o svemu tome moraju da se dogovore - rekao je Dodik.

Samo poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma mogao bi na neki način da obezbedi spas opstanku BiH. Sve drugo će, istakao je, značiti da Republika Srpska nije u okviru BiH

On je rekao da Srbija i Republika Srpska imaju plan u slučaju da bude pokrenuto pitanje revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dodik je potvrdio dobru saradnju koja u kontinuitetu traje sa Srbijom i najavio da će, uprkos nekim problemima, vezano za definisanje granice sa Srbijom to pitanje uskoro biti rešeno.

-Mi u Republici Srpskoj smatramo da je zahtev Srbije opravdan i radićemo na tome da to pitanje što pre bude rešeno - rekao je Dodik, uz podsećanje da je rešeno pitanje izgradnje mosta u Bratuncu i da očekuje da ti radovi budu gotovi u narednih godinu i po dana.

Predsedniku Srbije zahvalio je za pomoć ukazanu Drvaru i srpskom narodu generalno koji živi u BiH.

Govoreći o značaju pomoći Srbije Drvaru i svim drugim gradovima u Republici Srpskoj, odnosno BiH, gde žive Srbi, Dodik je rekao da s pravom može da kaže da će se "vreme meriti od kada on i Vučić bili u Drvaru, i posle te posete".

Istakao je i da je sa srpskim predsednikom ima mnogo tema za razgovor, pre svega o projektima od kojih su neki tek započeti, a neki završeni, kao što je, na primer, dečji vrtić u Brčkom, koji nosi naziv "Beograd".

Sve u vezi sa tim projektima se, kazao je, odvijaju dobro a u okviru toga i radovi na deonici auto-puta Kuzmin- Rača napreduju, kao i mosta na reci Rači.Dodik je zahvalio Srbiji predsedniku Vučiću na pomoći koju Beograd pruža u projektima koji se ealizuju na teritoriji Republike Srpske.

Očekuje, naglasio je, da će u narednih pet godina biti završena i deonica puta od Doboja do Rače, što, dodao je nije samo komunikacijska priča, već znači poveznicu između Banjaluke i Beograda, a život svim građanima će biti pristupačniji.

Rekao je i da je sa Vučićem razgovarao i o događaji sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori i istakao da Republika Srpska u potunosti podrzava SPC, koja je, kazao je, napadnuta sa svih strana, što je slučaj i Makedoniji, gde je imovina već oduzeta.Srbi iz Republike Srpske u potpunosti podržavaju pristup pedsednika Vučića u odnosu na status SPC i njenu imovinu, rekao je.

-Koliko mi to možemo, sa stanovišta Srba iz RS nećemo oklevati da tu imeovinu zaštitimo u skladu sa međunarodnim pozitivnim propisima - poručio je Dodik.

Cilj Srba iz RS i BiH je da je to jedan narod, jedna kultura, jedna vera i jedan jezik i da imamo pravo da živimo integrisani i da učinimo sve da sva pitanja koja se nas tiču budu rešena na identičan način.

Tražio je, rekao je Dodik, i uspostavljanje većeg stepena saradnje između Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH, koja bi, prema njegovim rečima, mogla da bude dinamičnija.

Odgovarajući na pitanje o tome što hrvatska žuri da postavi novog ambasadora Hidajeta Biščevića u Srbiji Dodik kaže da je on radio sve što je mogao protiv Srba i da je poznat kao Tuđmanov čovek.

- Kada dođe on u Srbiju treba ga pitati svašta - rekao je Dodik.

Vučić je na pitanje da li Srbija i RS imaju plan ukoliko se intenziviraju razgovori o reviziji Dejtona, kao i da li Hrvatska ima moć da pokrene to pitanje revizije Dejtona i da li je to u njenom interesu, rekao da ne želi da tumači njihove interese, ali da želi da primeti, kao neko ko prilično dobro poznaje situaciju u regionu, da to ne bi bio interes Hrvatske.

-Što se tiče hrvatskog naroda prioritetni interes je poštovanje Dejtonskog sporazuma, kao i Srbima, a možda i više. Ne vidim kakav bi našla interes koji bi vodio ka ukidanju prava naroda i entiteta, ali ne isključujem mogućnost da to tumače drugačije - objasnio je on.

-Želimo RS kao entitet u okviru BiH, istakao je, puno poštovanje Dejtonskog sporazuma, a svako rušenje I izmena mora da dobije saglasnost srpskog naroda I RS."Ako ne bude saglasnosti srpskog naroda I RS nema izmene - poručio je je on.

Vučić je ukazao da bi bilo bolje da niko ni ne pokušava da u to ulazi ili šta nameće.Dalje je ukazao da će jedno pitanje iznositi na svakom mestu i na svakom susretu, zbog čega će, kako je konstatovao, u narednom periodu verovatno imati manje susreta jer ne mogu da mu na to pruže valjane odgovore.

-Kakvo prava na jezik i predsavljanje ima 28,75 odsto Srba u Crnoj Gori u odnosu na 25,3 odsto Albanaca na teritoriji Severne Makedonije ? Može li bilo ko da pruži odgovor na to pitanje? - upitao je on.

Vučić je konstatovao da je do juče bilo zabranjeno da se govori o broju Srba u Crnoj Gori, I poručio da njemu neće niko moći da to zabrani, dok neki drugi ni danas ne smeju da govore o tome.

-Kako neka prava imaju Albanci na Kosovu, a kako nemaju Srbi prava, po kom to kriterijumu i principu? - upitao je on.

Vučić je na kraju naglasio da je za Srbiju I srpski narod najbolje da sačuvamo RS u okviru BiH, jer tako garantujemo stabilnost I mir, a da pitanje koje postavlja, postavlja kako bi se videle zamene teza.

"Poštujem izbor Hrvatske"

Govoreći o Hidajetu Biščeviću Vučić kaže da poštuje izbor Hrvatske i da je naše da sve znamo o njima i da treba da gledamo kako da unapredimo saradnju.

-Njihov je izbor, kao što je njihovo da sve znaju o nama, kao i naše da znamo sve o njima, ali da gledamo kako da gradimo bolje odnose u budućnosti - rekao je Vučić , upitan o šta srpsko-hrvatskim odnosima može doneti Hidajet Biščević, jedan od najbližih saradnika Franje Tuđmana, koji je predležen za budućeg ambasadora Hrvatske u Srbiji.

Vučić je istakao da će brzo dati agreman Biščeviću, da će ga dočekati u Beogradu i poželeti mu da unapredimo odnose, jer su srpsko-hrvatski odnosi kako je rekao, uz srpsko-albanski i srpsko-bošnjačke, ključni za očuvanje mira i regionalne stabilnosti.