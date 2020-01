ČOVIĆ: Na Kosovu i Metohiji je previše kriminalnih grupa koje počinju da se sudaraju, čeka ih unutrašnji obračun! (VIDEO)

Ne verujem da će do kraja januara nešto dogovoriti u Vladi KiM, a ne bih isključio ni nove izbore, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink Nebojša Čović, bivši šef Koordinacionog tela za KiM.

Komentarišući to što je Vilijem Voker dobio odlikovanje “Skender beg” od Ramuša Haradinaja, Čović je rekao da to nije iznenađujuće, jer je Voker zadužio kriminalnu organizaciju OVK.

“Mislim da ipak, njihovo vreme prolazi. Haradinaj je prošlost u mnogo čemu. Da je Aljbin Kurti došao na mesto predsednika Vlade, došlo bi do obračuna i čišćenja tih bivših komandanata OVK. Kurti je anarhista, prisutan u politici od 1987. godine, dosta je edukovan, ali njegova ideologija je direktno Velika Albanija”, rekao je Čović.

Kako kaže, Kurtijev plan je određene krugove u međunarodnoj zajednici pomalo uplašilo, pa sada dodaje, manervišu i pokušavaju da Isa Mustafa, tačnije njegovi ljudi, zauzmu ključne pozicije.

“Ne mislim da će Kurti i Samoopredeljenje zauzeti visoku poziciju, ono što znam jeste da njemu nude da bude predsednički kandidat kada Tači bude otišao, a da sada Vladu kadrovski slože na neki drugi način. Ne verujem da će do kraja januara bilo šta završiti, a ne bih isključio ni nove izbore na KiM”, rekao je Čović, dodavši da njih čeka unutrašnji obračun.

“Toliko je bandi i kriminalnih grupa koje počinju da se sudaraju”, rekao je Čović.

Kako kaže, Voker je prošlost, i dodaje da njemu savest nije mirna.

Čović je, komentarišući to što Haradinaj najavljuje odlazak u Hag kao svedok, rekao da taj sud nova prevara i nova kupovina vremena.

“Ono što me iznenađuje jeste to što je skoro uhvaćen jedan od njih u centralnoj Srbiji, čovek koji je optužen za ratne zločine. On sada treba da bude pušten uz kauciju, a učestvovao je u mnogim zločinima. Sada treba da ga pustimo uz kauciju da se brani sa slobode. Treba da se setimo šta su oni uradili sa Oliverom Ivanovićem”, rekao je Čović.

Kako kaže, ako imamo ozbiljne podatke moramo demonstrirati punu ozbiljnost i takve zločince procesuirati.Čović podseća na 2100 teroristu sa kojima je napravljena neka vrsta razmene, da oni odsluže svoje zatvorske kazne na prostoru KiM, a Srbi sa prostora KiM da služe svoje zatvorske kazne u Srbiji.

“Kada je to sve urađeno i potpisano, Štajner je od toga napravio feštu. Doveo ih je u Prištinu, napravio tamo veliku proslavu, čak evidentne zločince je pusti. To je još jedna prevara međunarodnog faktora. On je potpisao sporazum sa nama. Njima ne može da se veruje”, rekao je Čović.

“KFOR, UMNIK i EUPOL odgovaraju za bezbednost na teritoriji Kosova i Metohije. Srbija tu ne može ništa, to je sve međunarodna bezbednosna struktura. Čak je sa ulaskom KFOR-a dogovorena i demilitarizacija, a oni ne da se nisu razoružali, već su se samo prepakovali i ušli u parlament”, rekao je Čović.

Kako kaže, ono što ga brine jeste sporazum albanskih partija za jug Srbije.

“Ne mogu više da pričam o tim ljudima, te njihove fore i fazoni su već prepoznatljivi. Mislim da će se pritisci pojačavati sa više strana. Evo, dokaz tome su i događaji u Crnoj Gori. Kada jednom narodu uzmete njegovu veru i crkvu, sa sve svetinjama i kulturnom baštinom koji taj narod ima, tako pokušavate da uništite identitet jednog narod”, rekao je Čović.