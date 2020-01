NE PROPUSTITE! HIT TVIT na TV PINK bira najvažniju objavu nedelje!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gosti Verice Bradić su ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, marketinški stručnjak Nebojša Krstić i Srđan Đoković.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Pisci Miro Vuksanović, Vladimir Tabašević, Muharem Bazdulj, Vladimir Kecmanović, Emir Kusturica, Dejan Stojiljković, neki su od 18 potpisnika otvorenog pisma javnosti u kojem od svojih izdavača traže da svoja dela više ne prijavljuju za NIN-ovu nagradu i pozivaju na njen bojkot, jer je, kako tvrde, izgubila smisao.

Nebojša Krstić marketinški sutračnjak rekao je da je ovo iznenađujuća vest.

- NIN-ov anagrada je prevazišla NIN i to nema veze sa Ćulibrkom. Mislim da greše što ne slušaju glas drugih. Oni treba da izaberu u sastavu žirija ljude koji neće da izazivaju reakcije pisaca. Okrnjena je cela ta stvar, meni je to žao kao čoveku. Sve će to da umanji značaj još jedne stvari, i sve zajedno je to proizvod nedostatka sluha jednog nedeljnika koji je u svom žaru političke borbe da se to dalje reflektuje – kazao je Krstić.

"Nije lako biti otac Novaka Đokovića"

Srđan Đoković, otac tenisera Novaka Đokovića, kaže da su očekivanja velika.

- Očekujem uspeh – rekao je on.

Kako kaže, nije lako biti otac prvom teniseru sveta.

- Svi misle da je to eldorato, ali ima tu puno stvari koje se ne vide. Nije to tako sjajno i banjo kako izgelda – kazao je on, ističući da nekada roditelje više pogađa sve što senjihovog sina.

Predlog broj 1 - Marš na Melburn

Ambasador takozvane države Kosovo u Bugarskoj Edon Cana putem društvene mreže Tviter napao je jednog od najboljih tenisera ikada, Novaka Đokovića.

Ono što je isprovociralo Albanca jeste proslava srpskih tenisera nakon osvajanja ATP kupa i pevanje čuvenih srpskih pesama.

Cana je prokomentarisao proslavu teniske reprezentacije Srbije koja je prvi šampion ATP kupa u istoriji tog takmičenja, bacajući akcenat na Novaka Đokovića.

- Naši teniseri, uključujući i Novaka, osvojili su prvenstvo sveta u tenisu. Nije samo Novak pevao, radovali su se uz naše rodoljubive pesme koje ne vređaju nikoga, već podižu moral našeg naroda. Ne znam zbog čega je to izazvalo uznemirenje javosti, naročito Cana, ali mislim da oni time nikoga nisu uvredili. Mi smo vaspitavani da su nam komšije važnije od rođaka koji su nam daleko. Komšije su oni sa kojima živimo i treba da se pomažemo - prokomentarisao je Đoković ponašanje srpskih tenisera.

Kako je rekao, u srpskom duhu je pokazivanje patriotizma.

Đoković je kazao da je i jedna kolumniskinja u dnevnom listu prozivala Novaka u negativnom kontekstu.

- Postoje ljudi i unutar zemlje koji ne misle dobro. Treba da se saberemo i da znamo koji je naš interes. Novak ni jednim svojim gestom ili izjavom ne da razloga da ga neko ne voli. Oni koji ga ne vole, onda znači da nešto tu nije u redu - dodao je Đoković.

Krstić ističe da Đoković i njeogova sportska karijera dosta pomažu pozitivnom imidžu Srbije u svetu. On je tenisera okrakterisao kao pravi reprezent svoje države.

- Novak je čovek koji je najviše kao pojedinac učinio za popravljanje imidža Srbije u svetu nakon 90-tih godina. On najviše doprinosi da ta slika u svetu bude promenjena. Primedbe na njegov račun, i zbog pesama koje on peva, nisu na mestu - dodaje Krstić.

Ministar životne sredine Goran Trivan kaže da se uspeh u Srbiji ne prašta.

- Kada neko doživi uspeh, to ne prolazi najbolje. Momci osvoje svetsko prvenstvo u tenisu, pevaju nacionalne pesme, stavaljaju se u politčki kontekst. Mi sami sebe ne možemo da dovedemo u red - kazao je Trivan.