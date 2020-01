Miletić o pretnjama Vesne Pešić: To su prevaziđeni pristupi politici, i oni ne nalaze utočište kod našeg naroda! (VIDEO)

Ponašanje Vesne Pešić, koje je pokazala objavljivanjem tvita u kome preti Aleksandru Vučiću, je sumanuto i neozbiljno, a korisnici Tvitera ohrabruju jedni druge da budu primitivniji i brutalniji, rekli su gosti TV Pink.

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, rekao je za Pink kako je loše unošenje nasilja kroz medije i društvene mreže.

- Pokušaj da se unose destabilizacija i nemiri su neprestani pokušaji. Kad je Vesna Pešić u pitanju, ona je sve faze prošla. Ja mislim da je to žena u godinama koja želi određenu pažnju, ali to ne umanjuje svest o tome da je to nedopustivo - kazao je Miletić i dodao kako je pretnja Vesne Pešić upućena predsedniku Srbije Alekasandru Vučiću iracionalan potez.

Kako je on rekao, za nekoga ko se iz politike povukao, ovakvo ponašanje deluje, kako kaže, sumanuto i neozbiljno.

- Ja to vidim kao jedan trend gde pokušavaju da se istaknu - ko je više za, a ko je više protiv. To su malo prevaziđeni pristupi politici, i čini mi se da to ne nalazi utočište u javnom mnjenju našeg naroda - ukazao je Miletić.

Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnjik, rekla je kako je Tviter jedna zagađena sredina.

- Tamo se svi takmiče da budu što brutalniji, što grozniji zato što ga valjda ne doživljavaju ispravno. Stvarno ne znam da li bi Vesna Pešić ili bilo ko drugi na televiziji rekla to. Kad čovek zaviri u taj Tviter naježi se od onoga što tamo ljudi govore - ukazala je Milinčić.

Kako je ona potvrdila, korisnici tvitera ohrabruju jedni druge da budu primitivniji i brutalniji, kao i da neki tviter doživljavaju kao izvor informacija, poput TV emisija.

