Karanović za Pink: Aljbin Kurti je svoju političku karijeru počeo kao TERORISTA i to je za njega PATRIOTIZAM! (VIDEO)

Nije nikakva novost to što je Vilijam Voker odlikovan ordenom u Prištini, a njegovo najvažnije čedo na Kosovu je Kurti koji je tamo pravio ''cirkus'', rekli su gosti TV Pink.

Ljubiša Ristić, reditelj, rekao je za Pink da nije nikakva novost to što je Ramuš Haradinaj odlikovao Vilijama Vokera ordenom Skenderbega tokom posete Prištini za godišnjicu obeležavanja takozvanog masakra albanskih civila u Račku.

- Tamo se ništa ne događa bez ovih s polja. Nešto pregovaraju, nešto se dogovaraju, rade ono što ima na kraju kažu. Sada imaju razne tačke sa kojima govore i nikako da shvate koja je važna. Da li je to iz Evropske unije, Engleske, da li iz Rusije. Ko zna šta im ko sve govori - kaže on.

Ristić je objasnio kako je veoma teško sastaviti Vladu na takozvanom Kosovu kada tamo imate marionete.

- To je marionetsko pozorište. Nije to ozbiljno pozorište, nego za decu. Vlada na Kosovu će biti sastavljena onda kada se Srbi i Albanci dogovore - zaključio je on.

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da po Ustavu takozvanog Kosova predsednik uručuje ordenje i odlikovanja, kao i da Vilijamu Vokeru predsednik Tači nije uručio orden, već Ramuš Haradinaj.

- Možete biti opozicija, to nije sporno. Ali opozicija državi i državnoj politici koja je uspela da odvrati 17 država od daljeg priznavanja Kosova i Metohije sa tendencijom daljeg rasta takvih država, e onda se to drugačije zove - upozorio je on.

Karanović je rečenicu Vuka Jeremića da je Kurti patriota prokomentarisao, rekavši da u njegovom vrednosnom sistemu to i jeste patriotizam.

- Aljbin kurti je jedan običan terorista. On je svoju političku karijeru i počeo u redovima terorista, a on to razume kao patriotizam - ukazao je on.

Zoran Anđelković, bivši šef Izvršnog veća Kosova, rekao je kako je Vilijam Voker pre dve godine odbio da primi orden od Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja.

- Sada, pošto je video da mu ovi pregovori koje je pravio ne idu baš od ruke prihvatio je od Haradinaja da primi orden, a ne od Tačija, zato što je njega nazvao onako kako ih je nazvao pre dve godine kada je rekao da treba da odu sa političke scene - kaže Anđelković i navodi da je Voker sada rekao da je Tači dovoljno osedeo i da treba da ode.

Kako je on rekao Vokerovo najnažnije čedo na Kosovu je Kurti, a njegov prevashodni cilj je bio da ubedi sve da je Kurti perspektiva na Kosovu i Metohiji.

- Ja ovde već dva - tri meseca pričam da su se previše zaleteli da će Kurti biti predsednik. To nije baš lako, a ni jednostavno imajući u vidu šta je Kurti svima njima radio. Bacao je bombe, dimne bombe, suzavac u parlamentu, organizovao im je one gadne demonstracije da upada u skupštinu. Pravio je cirkus - ukazao je Anđelković.