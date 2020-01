View this post on Instagram

"Ovde u Davosu imamo priliku da govorimo o našem investicionom ambijentu, o rezultatima koje smo postigli, o jednoj od najviših stopa rasta u celoj Evropi i da pozovemo privrednike da investiraju u Srbiju, da popravimo standard i kvalitet života naših građana i da vidimo šta su sledeći potezi koje moramo da uradimo. Za Srbiju je veoma važno da budemo prisutni ovde u Davosu i da budemo dobro predstavljeni. - Predsednik Vučić i Ursula fon der Lajen, predsednica EK, pred ceremoniju zvaničnog otvaranja ovogodišnjeg @worldeconomicforum u Davosu. #WEF2020