Vučićević za Pink: Javno osuditi poziv na ubistvo predsednika. Poziv na ubistvo predsednika je poziv na HAOS I RUŠENJE DRŽAVE! (VIDEO)

Glavni urednik lista “Informer” Dragan J. Vučićević poručuje da poziv na ubistvo predsednika, koji je putem društvene mreže Tviter uputila Vesna Pešić, treba javno osuditi, ocenivši da je to istovremeno poziv na haos i rušenje države.

- To je najstrašnija moguća pretnja, za koju bi u zemlji sa tužilaštvom i sudovima koji rade svoj posao moralo da se odgovara. Nažalost, ovde je tužilaštvo reagovalo nakon određenog pritiska javnosti i to ne pritiska javnosti koja podržava Vučića, nego one koja podržava opoziciju, ali im je ovo bilo previše –rekao je Vučićević za Pink.

On je podsetio da je Vesna Pešić bez ikakvog dokaza i dokumenta osumnjičila predsednika države da se sprema za doživotni mandat i rekla da je u tom slučaju rešenje samo “cev u glavu”.

- To je otvoren poziv na ubistvo od žene koja je bila lider opozicije svojevremeno u ovoj zemlji, koja je profesor Univerziteta, nekakav sociolog… Ne da nije naišla na osudu svih u državi, i to u državi u kojoj je pre 17 godina ubijen premijer, već je postala junak u tim žutim Đilasovskim medijima – naveo je Vučićević.

On je Pešićevu pitao zašto je obrisala tvit ako tvrdi da je sve u redu.

- Kako je moguće da bilo ko normalan to podržava? Da Milan Antonijević, prvičovek Fonda za otvoreno društvo, koji bi trebalo da se bavi unapređenjem ljudskihi političkih prava, izbornih uslova kaže kako Vesni Pešić treba odati priznanje za pretnje koje je uputila Vučiću? – pita Vučićević.

- Za šta joj treba odati priznanje? Za to što poziva na ubistvo predsednika? Zamislite šta bi bilo da je neko napisao na Tviteru “Haiku za danas: Samo mrtvi Đilasi su dobri Đilasi”? Da li mislite da bi svi ćutali kao što ćute na haiku za danas Slavka Tatića: “Samo mrtvi Vučići su dobro Vučići?” Reč je o visokom funkcioneru DS, ocu predsenika opštinskog odbora DS na Vračaru, najmoćnije organizacije DS. Niko ga nije osudio. Niko se nije iz DS ogradio od ovih pretnji – dodao je Vučićević.

Da li Đilas izašao i rekao da je strašno to što je napisala Vesna Pešić? Nije, jer je to njegova politika. To je njihova politika, ostalo su prazne priče.

Kako je dodao, ono što oni sebi dozvoljavaju i izgovaraju u javnosti, drugima zabranjuju.

Pešić i Tatić su samo vrh te priče, šlag na torti njihovog beščašća i nemoralnog i kriminalnog odnosa prema državi u kojoj žive. Kada pozivate na ubistvo predsednika, pozivate na haos i rušenje države. Oni žele na silu da otmu vlasti, to im ne uspeva i iz tih neuspeha se rađa frustracija koja kulminira na ovaj način

Vučićević je rekao da mi nije jasno kako je Pešić pretvorena u heroja, ocenivši da su još gori oni koji to prećutno podržavajuu iz vrha Saveza za Srbiju.