Predsednik Vučić, koji boravi na 5. svetskom forumu "Sećanje na Holokaust" u Jerusalimu, istakao je da su ovo mesta na kojima se uvek razgovara sa onima koji su važni za našu zemlju i dodao da je razgovarao sa mnogim zvaničnicima.

Predsednik Vučić izjavio je da je na svečanoj večeri koju je u Jerusalimu organizovao predsednik Izraela razgovarao sa brojnim evropskim zvaničnicima, između ostalog i sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, koji je zafebruar najavio skup lidera Zapadnog Balkana.

- Očekujemda Mišel uskoro organizuje nekakav skup u februaru, na kojem će se okupiti svilideri na Zapadnom Balkanu i da nastavimo da razgovaramo - rekao je Vučić.

Kako kaže, sa je njim razgovarao o poziciji Srbije i Crne Gore, koje su zemlje predvodnici u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu.

Vučić je rekao da je tokom večere u čast održavanja Petog svetskog foruma o Holokaustu "Sećanje na Holokaust - borba protiv antisemitizma", razgovarao sa predsednikom i premijerom Izraela, predsednicima Kipra i Grčke, premijerom Češke.

Kako je rekao, večeras će imati bilateralni sastanak sa predsednikom Izraela Ruvenom Rivlinom, a razgovarao je i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je posebno zahvalio zbog isticanja zastave sa Davidovom zvezdom na zgradi Predsedništva Srbije.

Vučić kaže da je razgovarao i sa liderima zemalja u regionu, bugarskim predsednikom Rumenom Radevom, Kolindom Grabar Kitarević, Slovenije Borutom Pahorom, kao i sa predsednikom Portugalije.

- Razgovarao sam i sa premijerom Češke, razgovarao sam i sa Pahorom i Grabar Kitarović, a najviše sam razgovarao sa Đukanovićem - dodao je on.

Teško je, ali ni Srbiji ni Crnoj Gori ne treba sukob

Vučić je napomenuo da je razgovor sa Milom Đukanovićem najteži i najduži razgovor koji je sinoć vodio, jer su im stavovi potpuno različiti, ali da su kao ozbiljni ljudi svesni da Crnoj Gori ne treba sukob sa Srbijom niti sa Srbiji sa Crnom Gorom, da je njegov posao da učini sve za bolju poziciju srpskog naroda u Crnoj Gori kao i da postoji mogućnost za saradnju kad je reč o evropskom putu ka EU.

- Moj posao je da brinem o poziciji srpskog naroda u regionu. Crna Gora je danas nezavisna država i radim sve što mogu i da ličnim autoritetom, na pametan, ozbiljan i odgovoran način poboljšam položaj srpskog naroda u Crnoj Gori - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Crna Gora i Srbija moraju da budu ne samo prijateljske već i bratske zemlje u budućnosti.

- Ne isključujem mogućnost da ubuduće zajednički tražimo bolju poziciju za obe zemlje u međunarodnoj zajednici. Po tom pitanju možemo imati bližu saradnju - rekao je Vučić, istakavši da mu Mitropolit Amfilohije nije „trn u oku“, kako kažu njegovi politički neistomišljenici.

- Mitropolit Amfilohije mi nije nikakav trn u oku, ali,on je njegov kum i to je ta politika Dveri i Dragana Đilasa, koji su potpunošizofreni i ne znaju ni šta da traže, ni šta da rade - rekao je Vučić.

On je dodao da nikada nije na uvredljiv način odgovorio na teške reči i uvrede.

- Sva se politika svela na to - izdaćeš Kosovo. I to slušam, već osam godina, a na KiM dobijam oko 90 odsto glasova, jer ti ljudi dobro razumeju ko brine o njima i ko zastupa njihove stavove - rekao je Vučić.

Kako je rekao, dogovor je, bez obzira što se sa Đukanovićem nije složio ni oko čega što se tiče srpskog pitanja u Crnoj Gori - da nastave da razgovaraju.

- Srećan sam što smo zemlju izvukli iz bankrotstva, ponosan sam na pruge i puteve koje smo izgradili, ali i to što sam uspeo da sačuvam mir i stabilnost. Takođe, što smo uspeli da ne izgubimo ni jednu teritoriju, niti da se neka teritorrija otcepljuje od nas kao što je bio slučaj u vreme Đorđevića, Đilasa, Jeremića, Tadića i ostalih - rekao je Vučić.

Neophodno je ukinuti takse za ekonomski napredak

Predsednik je, komentarišući sastanak koji očekuje sa Ričardom Grenelom, rekao da je njihov entuzijazam veliki i značajan u cilju da se ubrza nastavak dijaloga, ali ističe da to ne ide tako lako i da najpre moraju biti ukinute takse.

- Besmisleno je da pričamo o avio-saobraćaju, a da ne možemo da prevozimo robu. Uvek sam oprezan, ali poštujem nameru i energiju gospodina Grenela - rekao je Vučić, dodavši da je to čovek koji ima posebnu vrstu strasti kada se bavi politikom.

Rekao je da ceni ogromnu energiju Grenela i podsetio da je imao dobre razgovore u Davosu i sa savetnikom predsednika SAD za bezbednost Robertom O' Brajanom.

Ne razumem ideju o uvođenju zabrane rada nedeljom

Da bi ljudi u Srbiji sagledali situaciju šireg konteksta istakao je da je naše da pokušamo da ukidamo barijere, jer nasa ekonomija napreduje.

- Ukidanje svih barijera pomaže i dodatno jača srpsku ekomiju, i sve druge. Moramo da budemo srećni ako svi oko nas žive bolje, jer i mi onda živimo bolje. Mi jačamo brže od drugih u ovom trenutku. Dajte da to iskoristimo, da ne zastanemo sada - podvukao je on.

Prema njegovim rečima, nije realno ukidati rad nedeljom, kao i da takve odluke ne treba donositi.

- Ljudi su nekada išli u pet na posao, pa im nije bilo teško - rekao je Vučić.

Istakao je da ne razume ni pomeranje radnog vremena, i da to zamera ministru Zoranu Đorđeviću.

- Najbolje da ne radimo ništa, a da plate budu velike. Ne mislim da je to realno i nikada nisam voleo da obmanjujem narod, takve odluke ne treba da donosimo to, rekao je Vučić.

Verujem u pobedu našeg kandidata, kao i u demokratske i fer izbore

Upitan da prokomentariše navode pojedinih analitičara da Boris Tadić želi da bude zajednički kandidat na predsednickim izborima 2020. godine, Vučić je za rekao da je Tadić, koji je jednom pobedio, a jednom izgubio na predsedničkim izborima, odličan kandidat.

- Ja sam mislio da je on prošlost imajući u vidu šta je ostavio iza sebe, ali biće važan takmac nekome koga mi budemo predložili. Ja verujem u pobedu našeg kandidata 2022. godine, jer imamo još mnogo toga da ponudimo i predložimo narodu - rekao je Vučić.

Izbori su, ističe, demokratska utakmica i nikada se ne zna.

Neće Đilas na izbore, zna da ima malu podršku

Komentarišući bojkote opozicije, Vučić je rekao da ne zna ko izlazi a ko ne, i podsetio da su izbori demokratska tekovina i da se održavaju u redovnog toku.

- Dužnost građana je da svoje opredeljenje pokažu - rekao je Vučić, i dodao da Đilas neće na izbore ni za šta na svetu, da ne bi video koliko bi malo glasova dobio.

Komentarišući sukob Boška Obradovića i Dragoljuba Mićunovića oko stava po pitanju bojkota izbora, Vučić je rekao da ne želi da ulazi u to.

- To je Đilas rekao Obradoviću, i to svi znaju. Nisam se nikada slagao sa Mićunovićem, ali porediti njihove intelektualne kapacitete ,to je... - rekao je Vučić.

-Verujem u pobedu našeg kandidata, imamo još mnogo toga da ponudimo i uradimo, ali biće to demokratska utakmica - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da je govorio o tome da postoje ljudi koji su bili volji da svedoče o ubistvima pojedinih kriminalaca, kao što je Korać, a da je zatim rekao da pojedini u Tužilaštvu nisu bili voljni da koriste neke svedoke.

- Onda se dogodilo to da pojedini mediji koji koriste svaki trenutak da me napadnu, rekli, kako je njemu ugrožen život. Da raščlanimo - on je rekao da mu je život ugrožen zato što su neki svedoci hteli da svedoče protiv njega, a ja nisam ni u jednom trenutku rekao o kom slučaju se radi. Ne znam što mu je život ugrožen. Evo ja nemam ni trunku straha šta može da mi se desi. Činjenicu da je neko kriminalac i ubica ne može niko da promeni. Ja ne želim da vladam ni sudijama ni tužiocima, nikada ih u životu nisam pozvao niti sam ikoga tužio, jedino što me interesuje jeste to da počnemo da se borimo protiv narko dilera i ubica na što bolji način - rekao je Vučić.

Kako kaže, hoće da ljudi mogu bezbedno da izvode svoju decu i da im deca neće dobiti drogu u školama.

- Vodićemo računa o tome da saradnici najmoćnijih ubica i narko dilera imaju najmanje moći. Situacija mora da bude još bolja - rekao je Vučić.

Vučić boravi u Jerusalimu povodom održavanja 5. svetskog foruma o Holokaustu - "Sećanje na Holokaust, borba protiv antisemitizma", na kojem učestvuju i brojni svetski zvaničnici.

Vučić će prisustvovati i ceremoniji obeležavanja 75. godišnjice oslobođenja koncentracionog logora Aušvic, koja će biti održana u Memorijalnom centru "Jad Vašem".

Tokom boravka u Jerusalimu, Vučić će imati sastanak sa predsednikom Izraela Ruvenom Rivlinom, a planiran je susret i sa predsednikom Moldavije Igorom Dodonom.

Vučić je u Jerusalim stigao juče popodne, na poziv predsednika Rivlina.

Više od 40 lidera okupilo se u Jerusalimu povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na Holokaust i 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila Aušvic, logor smrti u kojem su nacisti ubili oko 1,3 miliona ljudi, među kojima više od milion Jevreja.

Vučić je sinoć prisustvovao večeri koju je za svetske lidere organizovao izraelski predsednik Ruven Rivlin.