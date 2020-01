VESIĆ O RASKOLU U SAVEZU ZA SRBIJU: Nemaju odgovor ni na jedno pitanje, samo se svađaju, međusobno optužuju i prete - DALEKO IM LEPA KUĆA (VIDEO)

"Oni jedni o drugima najbolje znaju kada se optužuju međusobno za licemerstvo, izdaju, fašizam. Nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje je važno za građane Srbije, obećavaju mnogo, a sve što su radili dok su bili na vlasti ih demantuje", kaže za Pink zamenik gradonačelnika Beograda.

Komentarišući napade na Dragoljuba Mićunovića, čija je izjava da je bojkot besmislen podigla tenzije u opozicionom bloku, tačnije u Savezu za Srbiju, zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da ne bi puno komentarisao ponašanje opozicije, ali da je očigledno da je tačno sve ono što kažu jedni o drugima.

- Oni jedni o drugima najbolje znaju kada se optužuju međusobno za licemerstvo, izdaju, fašizam... Očigledno je sve tačno – kaže Vesić. Na pitanje da prokomentariše raskol u SzS, Vesić odgovara:

- Daleko im lepa kuća. Nisam čuo da imaju odgovor ni na jedno pitanje koje je važno za građane Srbije, da imaju odgovor na to kako će i da li će plate i penzije biti veće. Đilas obećava četiri posto za kulturu, a dva muzeja su mu bila zatvorena. S pravom se ljudi pitaju zašto nije ulagao u kulturu kada je bio gradonačelnik. Đilas govori da će da uloži u vrtiće, a onda ga ljudi pitaju zašto je roditeljima naplaćivao vrtiće duplo skuplje. Dakle, to kada Đilas obećava, njega demantuje ono što je radio – kaže zamenik gradonačelnika.

Dodaje da od SzS nije čuo odogovore na pitanja kako privući investicije, šta misle o odnosu sa Rusijom, sa NATO, sa EU...

- Nemaju odgovore ni na jedno pitanje, i samo se međusobno svađaju. Građani Srbije ne mogu da žive od svađa – kaže Vesić. Ističe i da će svi oni izaći na izbore, ali da će se Đilas maskirati kroz grupe građana.

- To rade naveliko. Primer je potpredsednik DS Saša Paunović, koji je glavni za bojkot u Paraćinu, i već 20 dana vodi kampanju. Izaći će na izbore kao neka grupa građana, i ne samo Paunović, već i ostali. To je Đilasov plan: da izađe na izbore sa nekim omladincima kao grupa građana, da uđe u opštinske skupštine i da tako ostavi sve druge bez odbornika i poslanika: i DS, i Vuka Jeremića, i sve druge partnere, ali ko sa Đilasom tikve sadi, obično tako i prođe – kaže Vesić.

Komentarišući učestale napade i pretnje preko društvenih mreža, Vesić kaže da je to nažalost politika Dragana Đilasa. Na sporni tvit zbog kojeg je Vesna Pešić bila i saslušana u policiji, Vesić kaže:

- To što je ona uradila je Đilasova politika i upravo je on uveo nasilje u politiku. Do povratka Đilasa u politiku nije bilo te vrste nasilja. Pošto nema odgovor ni na jedno pitanje, on se nada nasilju i da na taj način dođe na vlast – kaže Vesić, dodajući da će pretnji biti sve više kako se izbori budu približavali.

Pešićka je, kaže, saslušana u policiji što je normalno svugde u svetu.

- Bila bi saslušana i u Americi, da je napisala da Trampu treba staviti cev u glavu. Bila bi saslušana u bilo kojoj drugoj zemlji na svetu, a čujem da ima kritika na činjenicu da je bila u policiji zbog ovoga – kaže Vesić.