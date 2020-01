Orlić: Tanja Fajon da objasni stavove, jer su nejasni

Zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Vladimir Orlić rekao je danas komentarišući izjavu evroposlanice Tanje Fajon o smanjenju cenzusa i o situaciji u Srbiji, da ona "mora sa sobom da raščisti neka pitanja", jer njeni stavovi, kako kaže, nisu do kraja jasni.

"Kada kaže da postoji neka zabrinutost s njene strane zbog smanjenja cenzusa za izbore, svi su očekivali da će reagovati potpuno drugačije, pošto je to čin kojim se pravila liberalizuju i podstiče pluralizam. Zašto reaguje tako nije do kraja jasno, jer se ni ne trudi da pruži dodatni argument", rekao je Orlić za Tanjug.

On kaže da Tanja Fajon treba otvoreno da kaže ako je suština njenog neslaganja sa smanjenjem cenzusa to što smeta bojkotu, ali istovremeno, kaže Orlić, ona poziva da se na izbore izađe.

"To pre svega mora u svojim stavovima da razjasni", poručio je Orlić.

On je dodao da je Fajon pogrešno navela da neko hoće da smanji cenzus bez javne rasprave, jer, kako kaže, o toj temi se u javnosti vodi debata nedeljama, zakon ide u redovnom postupku, tako da ima vremena i za debatu u plenumu i za javnu raspravu koja će biti organizovana.

"Ono što je problematično za one koji to hoće da ospore što ne može da objasne šta je sporno. To je liberalizacija pravila, a ne donošenje rigoroznijih mera", ponovio je Orlić.

Kada je reč o stanju u medijima, kritike su, kaže Orlić, još manje razumljive, jer Fajon zna da su izabrana tri nedostajaća člana REM-a, onako kako je dogovoreno u dijalogu, pokrenuta je procedura za izbor još dva člana, a formiran je i Nadžorni odbor Skupštine Srbije.

"Nemoguće je da o tome nije informisana. To su neposredna poboljšanja situacije u medijima, kako su tražili ovi koji zagovaraju bojkot", ocenio je Orlić.

Takođe, nastavlja Orlić, neobično je da Fajon izađe sa stavom 'da su svi preostali iz opozicije' odlučili da bojkotuju.Kako kaže, ispada da Tanja Fajon hoće da poruči svima koji su učestvovali u dijalogu i koji jesu opozicija da ih ne smatra opozicijom, samo zato što hoće da izađu na izbore.

"Pošto je rekla i da se sa posebnom pažnjom brine za manjine, pozivamo je da se založi za zaštitu prava srpske nacionalne manjine u Sloveniji", poručio je Orlić.