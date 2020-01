Vučić: Iz Izraela poruka protiv mržnje, ponosan sam na ugled Srbije

Vučić, koji se ranije danas poklonio žrtvama Holokausta u Memorijalnom centru "Jad Vašem" u Jerusalimu, kaže da je imao čast da predstavlja Srbiju na važnom događaju obeležavanja ulaska Crvene armije u Aušvic i de fakto pobede nad fasizmom, kao i obeležavanja teških i užasnih godina Holokausta.

"Mislim da ste svi vi, kao i mi u delegacijama, bili ponosni na ugled koji naša zemlja ima u Izraelu i na posebno poštovanje koje smo dobili od predsednika Izraela Rivlina i premijera Netanijahua", rekao je Vučić novinarima po završetku posete Jerusalimu.

Kaže da je Srbja posebno poštovanje dobila i od izraelske javnosti i da su i obični ljudi, na primer, oficiri za vezu, novinari, bezbednjaci i svi drugi, videli vesti o zastavi sa Davidovom zvezdom koja je postavljena na zgradi Predsednistva Srbije.

"I svi su to komentarislai i govorili hvala, hvala, mi to nećemo da zaboravimo. Čini mi se da teško da smo mogli nešto bolje da uradimo za bolje poznavanje Srbije", napomenuo je Vučić.

Ističe da se na ceremoniji govorilo o vrednostima i šta mora da se uradi i za šta da se bori u budućnosti.

"Da vrednosti nacizma i fašizma ne budu nikada deo vrednosti bilo kojeg, ne samo našeg, već i bilo kojeg društva u našem okruženju. I da se borimo protiv svake vrste jednostranosti, mržnje i borbe protiv ljudi samo zato što drugačije misle ili mi mislimo da drugačije izledaju ili mislimo da su grugačiji od nas. Mislim da je to jedinstvo poruke koju smo danas mogli da vidimo, što je od ogromnog značaja za budućnost", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije dodaje da je, sa druge strane, video i snažne poruke Izraela i SAD, kako je rekao, protiv jedne zemlje.

"Nešto drugačije poruke drugih predsednika i insistiranje Putina da se ne zaboravi da je 27 milona Sovjeta stradalo, a Amerikanci da je dva miliona njih učestvovalo u borbi i oko 125.000 poginulo u Drugom svetskom ratu".

Vučić kaže da je svako isticao neku svoju ulogu.

"Nemački predsednik Frank Valter Šatajnmajer govorio je kako se stidi i kako nikada neće prihvatiti da je bilo ko i bilo šta u ime Nemačke ispravno uradio protiv Jevreja ili bilo kog drugog naroda tokom Drugog svetskog rata", kazao je Vučić.

On je preneo i da je tokom boravka u jerusalimu imao mnogo važnih kontakata i dodao da je na kratko razgovrao i sa Pensom, kao i sa Putinom, dok je sa Markonom nešto duže razgovrao.

Dodao je da je i sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom ponovo danas razgovarao, kao i sa svim ljudima iz regiona.

"Verujem da su i ovo prilike u kojima gradite poziciju svoje zemlje na jedan dobar i decentan način i da Srbiju bez obzira koliko smo mali u odnosu na velikeĆ, istakao je Vučić.On je naveo da je Putin govorio o velikoj petorci u UN, neki drugi su govorili o nekim drugim velikim silama, a da Srbija nije ni u jednoj od te dve grupe."A

Uskoro novi razgovori, odnosi Srbije i Crne Gore ne smeju biti loši

Vučić je ponovio da su on i predsednik Crne Gore Milo Đukanović u razgovoru izneli različite argumente po pitanju Zakona o slobodi veroispovesti, ali da su se saglasili da treba da nastave da razgovaraju, jer odnosi dve zemlje nikada ne smeju da budu neprijateljski i loši. Vučić je novinarima, na kraju posete Jerusalimu, rekao da će se uskoro znati novi datum njegovog razgovora sa Djukanovićem, te da je njemu svejedno gde će se to i na koji način dogoditi. Predsednik je napomenuo i da ga brine popis stanovništva u Crnoj Gori 2021. godine, jer bi, ocenjuje, bila katastrofa ako bi se pokazalo da Srbi u toj zemlji nestaju. "Imali smo jedan veoma kompleksan i težak razgovor", rekao je Vučić. On je naveo da u Crnoj Gori živi 28,73 odsto Srba, te da je njegova obaveza i pravo da brine o sunarodnicimna i o srpskoj crkvi, o sve četiri eparhije koje pokrivaju tertoriju Crne Gore. Preneo je da je Djukanović iznosio drugačije argumente po pitanju Zakona o slobodi veroispovesti, ali da je siguran da se ni jedan ni drugi nisu radovali njihovom dubokom neslaganju po tim pitanjima, što je, kaže, činjenica koju su obojica danas morali da iskažu. "Ono što je pozitivno je da smo se dobro razumeli i misilm da smo se dogovorili da nastavimo da razgovaramo, da dobro razumemo da odnosi Srbije i Crne Gore nikada ne smeju da budu neprijateljski i loši i da moramo zajednički, sa svim drugim akterima, u ovom slučaju SPC, da dođemo do nekakvih rešenja u budućnosti", rekao je Vučić. Predsednik Srbije je rekao da je za njega od ključnog značaja popis stanovništva u Crnoj Gori 2021. godine, jer bi, ističe, bila katastrofa da se pokaže ono sto neki misle - da Srbi u Crnoj Gori nestaju. "Ja ne mislim da je to istina i da je to tačno. Mi ćemo dati sve od sebe da ohrabrimo srspki narod da se izjasni kako su se njihovi očevi i dedovi izjašnajvali", naglasio je Vučić. Preneo je i da su sinoć on i Djukanović slučajno sedeli jedan preko puta drugog, što je stvar protokola, ali da su iskoristili tu priliku da razgovaraju o ozbiljnim temama, ozbiljno i odgovorno. Vučić je rekao da je druga tema njihovog razgovora, mnogo lakša, bila bolja koordinacija u delovanju i razumevanju poruka EU, i u odnosu prema EU. "Kao i u našim zahtevima koje, ako imaju pravo da ispostavljaju sve druge zemlje, koje su dalje od EU od Srbije i Crne Gore koje su najdalje otišle u procesu evrointegracija... Da mi koordinisemo svoje poteze i da tražimo od Saveta i EK određene stvari zajedno. Tako bismo mogli da imamo širu, ozbiljniju i značajniju podršku unutar EU", rekao je Vučić.