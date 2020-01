KRATKI I ZNAČAJNI RAZGOVORI U JERUSALIMU: Vučić se u Jerusalimu sastao sa Pensom i Makronom, evo šta im je poručio (FOTO)

View this post on Instagram

Predsednik Vučić i potpredsednik SAD @vp Mike Pence - u Memorijalnom centru Holokausta „Jad Vašem“ pred početak programa 5. Svetkog foruma o Holokaustu „Sećanje na Holokaust, borba protiv antisemitizma“. #UnitedinMemory75🇷🇸 🇮🇱