GRENEL STIGAO KOD VUČIĆA: Počeo sastanak u Predsedništvu (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom. Sastanak je počeo u 9 časova.

Grenel je na Andrićev venac stigao desetak minuta ranije, u crnom terencu Ambasade SAD, u pratnji kolege Entonija Godfrija, američkog ambasadora u Srbiji. Ovako je Godfri juče dočekao Grenela na aerodromu.

Welcome back to Serbia 🇷🇸 Special Presidential Envoy Grenell! A new year is a perfect opportunity for a fresh start to @POTUS goal of unleashing the region’s economic potential. I wish you success in your meetings with business and political leaders. Now is the time for progress. pic.twitter.com/GOEYmMJ3JW