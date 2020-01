Predsednik Srbije je izjavio da je sa specijalnim Trampovim izaslanikom imao veoma dobar, otvoren i iskren razgovor, koji se, kaže, pre svega ticao, unapređenja životnog standarda ljudi i boljeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja u regiona. Srbija je, ističe Vučić, spremna da razgovara i nađe kompromis. Grenel je potom poručio da takse moraju biti ukinute, te je dodao da kampanja povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova mora da se zaustavi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom. Sastanku Grenela i Vučića, u Predsedništvu Srbije, prisustvao je i ambasador SAD Entoni Godfri.

Nakon sastanka, oni su se obratili medijima.

Predsednik Srbije je zahvalio Grenelu jer je odvojio vreme za Srbiju i njene razgovore sa Prištinom.

- Hvala na trudu i entuzijazmu, to jako cenimo. Imali smo veoma dobre razgovore, koji su se ticali pre svega unapređenja životnog standarda za ljude, kao i infrastrukturnih povezanosti. Lakih razgovora nema i zahvalan sam Grenelu jer je na racionalan način uz snažnu agendu i veliku želju da napredujemo u odnosima, jer je razumeo potrebe Srbije - rekao je Vučić.

Srbija je zbog prištinskih taksi pretrpela štetu od 435 miliona evra za godinu dana, rekao je Vučić. Posebno su, kaže, pogođene prehrambene kompanije, a platili smo i cenu u ukupnoj unutrašnjoj trgovini u okviru CEFTE.

- To je nanelo štetu i ljudima u Prištini, koliko i u Beogradu i svim mestima širom Srbije - rekao je Vučić.

Vučić je rekao na pres konferenciji da je veoma zahvalan Grenelu što je uz racionalan pristup, snažnu orijentaciju i veliku želju da napredujemo, razumeo potrebe Srbije i naših građana koji žele da vide da su poštovani, a ne ponižavani, rekao je predsednik Srbije.

Takođe je, kako je istakao, zahvalan američkom diplomati što je razumeo koliko je važno da napravimo dogovore i prevazilazimo barijere.

- U odnosima Beograda i Prištine, međutim, nema lakih razgovora i koju god temu da pokrenete uvek dolazite do politike - primetio je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji.

Bilo je govora, kaže, i o kampanji Srbije za povlačenje priznanja Kosova.

- Rekao sam da nam je to važno i da smo Prištini nudili da napravimo pauzu, ali da ona nije htela da prihvati. Pričali smo i o drugim temama, a u ponedeljak Grenel organizuje sastanak sa ekspertima za železnice i puteve. Biće na stolu i nelaka pitanja, a kada je reč o avio-liniji, imamo četiri koraka do pokretanja iste i ovo će za nas biti veoma važno. Sličan postupak biće i za železnicu - rekao je Vučić.

Uspostavljanje železničke linije i auto-puta Beograd-Priština, Vučić kaže da će desetine hiljada ljudi imati najbrži pristup južnim gradovima u našoj zemlji.

- Ne krijem da je za nas ovo od izuzetne važnosti za Srbe na KiM. Spremni smo da povezujemo i gradove koji su na KiM sa centralnom Srbijom. Želimo što razvijeniju infrastrukturu - rekao je Vučić, dodajući da je razgovor bio otvoren i iskren.

Zahvalio se Trampu na pažnji koju je posvetio Srbiji, na tvitu i na tome što je u sedam dana odvojio pet minuta za Srbiju.

Grenel: Takse moraju biti ukinute, povlačenje priznanja zaustavljeno

Grenel je, obraćajući se okupljenima, preneo Trampove pozdrave.

- Tramp je izuzetno ponosan na američku ekonomiju i posebno se fokusira na privatni sektor. Zato ćemo se i ovde fokusirati na ekonomiju. Nemam ideje, već ću da "poguram" obe strane na razvoj ekonomije. Novi poslovi i nove prilike za mlade treba da budu prioritet za obe strane - kaže Grenel i dodaje:

"Ostaviću politiku vama."

Rekao je i da je dogovoreno otvaranje železničke linije i da bi strane trebalo da sednu i da dogovore sporazum o železnici. Grenel, koji je i ambasador SAD u Nemačkoj, kaže da mu je drago što je ponovo u Beogradu, koji je, navodi, pun života i energije, a medijima je preneo i da se sinoć lepo proveo.

On je pozdravio i premijerku Anu Brnabić, za koju je rekao da je njegova prijateljica i dodao da zna da je sinoć u Davosu razgovarala sa Ivankom Tramp.

- Hvala vam na gostoprimstvu u Beogradu i želeo bih kad sledeći put budem došao da i Ana bude tu - kazao je Grenel.

Grenel je podsetio da je razgovarao sa čelnicima Prištine i zamolio da se stvori dogovor oko pokretanja železnice.

Grenel je rekao i da takse moraju biti ukinute, te dodao da kampanja povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova mora da se zaustavi.

Grenel je rekao da je i juče u Prištini na sastancima sa svim liderima i poslovnom zajednicom preneo da takse od 100 odsto na srpsku robu moraju da budu ukinute i da su neprihvatljive.

- Isti zahtev prenosim i ovde, a to je ono što se tiče kampanje za povlačenje priznanja, koja mora da se zaustavi - rekao je Grenel.

On je naveo da "moramo da se krećemo u pravcu privrede", otvaranja novih radnih mesta, a to znači i ukidanje taksi koje će dovesti do većeg bogatstva i normalnije situacije kad je u pitanju trgovina.

Grenel je rekao da se i u Prištini susreo sa privrednicima na Kosovu koji se, kaže, slažu da takse moraju da se ukinu.

- Svi smo se na to usmerili i uveren sam da idemo u tom pravcu - rekao je Grenel.

Mislim da smo krenuli napred i želimo da ostanemo na tom putu, rekao je Grenel i dodao da će se, ako obe strane ne sednu i ne dođu do razumnog rešenja, SAD povući.

Grenel je, na pitanje misli li da je fer njegov zahtev za reciprocitetom - Priština da ukine takse, a Beograd zauzvrat da zaustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova, kao i šta znači njegova izjava da predsednik Tramp neće dozvoliti da rešavanje odnosa Beograda i Prištine traje predugo ako nema napretka, kazao da nije na njemu da odluči šta je fer.

- Želim da približim dve strane, a na stranama je da odluče. Strane će mi reći šta misle i šta žele. Ja pokušavam da se usmerim na bolju budućnost ljudi na Kosovu i Srbiji. Da prenesem nešto od one energije koju imamo u SAD, da politička pitanja stavimo u stranu i da se usresredimo na privredu - objasnio je on.

Istakao je da se mora učiniti sve da se prevaziđe ono što svi vide kao konflikt.

- Verujem da ćete kada to uspemo videti još veći procvat vaše privrede, a kada to učinimo, ostavljam na drugima da odluče da li je nešto fer - kazao je on.

Grenel je, kad je reč o rokovima, podsetio je da je imao rak, a da je još tu, ali da ne zna šta će se desiti sledeće nedelje, idućeg meseca, te da ga zanima ono što je danas.

- Ne mogu da predviđam budućnost. Mogu da kažem da zaista osećamo određeno uzbuđenje i enegriju kada se kreće napred. Mislim da smo krenuli napred i da ostajemo na tom putu - podvukao je on.

Grenel je istakao da će obe strane sesti, a ako ne sednu i ne dođu do razumnog rešenja, onda će se SAD povući.

Predsednik Vučić je izjavio da ne prihvata povlačenje jednakosti između nelegalnog uvođenja taksi na srpsku robu i kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova.

- Imamo državni stav po pitanju nezavisnosti Kosova, koji se razlikuje od stava Sjedinjenih Američkih Država i Prištine. Oni žele što više priznanja, mi ne želimo i naš posao je da radimo na tome - rekao je Vučić posle razgovora sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Ričardom Grenelom, koji je trajao oko sat vremena.

On je to rekao na zajedničkoj pres konferenciji na pitanje šta je odgovorio na Grenelovu ponudu takse za prestanak povlačenja priznanja.

- Za mene to nije isto, jer su takse uvedene bez ikakvog razloga. Ne može da bude tante za kukuriku, kako se to u našem narodu kaže, nego mora tante za tante - rekao je Vučić.

- Ponovio sam i Grenelu da smo mi imali stari predlog koji je bio fer, da napravimo pauzu, da Priština ukine takse, a mi da zaustavimo kampanju za povlačenja priznanja nezavisnosti. Rekao sam mu i danas da, ako će to da snizi tenzije u celom regionu, možemo da razgovaramo o tome. Ali, ne možemo da radimo ako će posle toga iz Prištine da nam kažu sledeće nedelje 'e, mi hoćemo u tu i tu međunarodnu organizaciju', jer mi moramo da radimo svoj posao - rekao je predsednik Vučić.

- Ostavimo sve po strani. Nije sporno da probamo da pronađemo rešenje i razgovaraćemo. Grenel je barem fer i u lice govori sve, dok drugi jedno govore u Prištini, drugo u Beogradu. To moramo da cenimo - rekao je Vučić.

Ističe i da Srbija od pojedinih dogovora može da ima samo koristi, kao što su infrastrukturni projekti.

- Za nas Srbe nema lakih dana i lakih situacija, ali je Grenel rekao da moramo da napredujemo ekonomski, da guramo što jače i snažnije. Tramp je u Davosu ceo svoj govor posvetio ekonomskim uspesima i rezultatima, tako bih i ja želeo da jednog dana u zemlji koju volim najviše na svetu mogu da se pohvalim tako impresivnim rezultatima - rekao je Vučić.

Podsetimo, Grenel je u Beograd doputovao iz Prištine, gde je rekao da oni moraju da ukinu takse, a Beograd da prestane kampanja za povlacenje priznanja Kosova.

- To mora da se dogodi u isto vreme i, da budem iskren, mislim da će se to uskoro desiti. Poslovna zajednica želi da se to dogodi, obični ljudi pozivaju na to. To je ono što želimo da postignemo. Da se ljudi pokrenu napred, da se otvaraju nova radna mesta u živahnoj ekonomiji i da ostave političke stvari u prošlosti - rekao je Grenel.

Inače, Grenel je ranije najavio da će mu u fokusu razgovora biti ekonomski razvoj, pogled u budućnosti i ostavljanje političkih tema u prošlosti.

Trampov "čovek od poverenja", na ovu funkciju imenovan je u oktobru i ovo mu je drugi dolazak na Andrićev venac.