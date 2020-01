'SAD se žuri da se dođe do rešenja po pitanju Kosova' (VIDEO)

Gosti "Novog jutra" komentarišući posetu Trampovog izaslanika za Kosovo Ričarda Grenela Prištini i Beogradu, istakli su da se Amerikancima žuri da se dođe do nekog rešenja, pre izbora u SAD.

Diplomata Zoran Milivojević istakao je da postoji jedan kontinuitet interesa američke administracije da se direktno uključi u rešavanje kosovskog pitanja, a drugo da direktno rukovodi procesom normalizacije odnosnosa između Beograda i Prištine.

- Početak toga svega je 14. decembar 2018. godine i pismo predsednika Trampa u kome je jasno interes administracije promovisan. Posle je usledilo imenovanje specijalnih izaslanika od kojih je ovaj koga pominjemo (Grenel) izaslanik direktno predsednika Trampa. Nesporno je da ova administracija Trampa ima interes da za njena mandata, dakle do izbora, dovede do nekog rešenja - smatra Milivojević.

Kako kaže, to što je Grenel došao u Prištinu, znači da administracija ima u vidu to da vrši uticaj da dođe do formiranja Vlade, jer je to pretpostavka za nastavak dijaloga.

- Vlada jedino može da skine takse, a uslov Srbije se ne menja u tom pogledu. Dakle, ukidanje taksi je uslov da se nastavi dijalog. Drugi interes je da se proces ubrza zbog izbora u SAD - ističe on.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije, prof. dr Dejan Miletić kaže da mi uviđamo da Albanci sve negiraju, a da Srbija uvek traženje rešenja i da je uvek za razgovor.

- Šta se zapravo dešava na terenu? Nemamo za šta da se uhvatimo kao bilo kakvu garanciju da će bilo šta dogovoreno imati ikakvog smisla. Ne može preko noći ništa da se reši - smatra Miletić.

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša ističe da će to da li će biti dogovora oko formiranja vlade da će se to videti za dva dana, ocenivši da Grenelova poseta nije slučajna.

- SAD se žuri da se dođe do rešenja - ističe Beriša i dodao je da će Kurtija njegovo neiskustvo koštati mesta premijera, kao i da on misli da svu vlast treba da koncentriše u njegovoj partiji a zapravo on ima svega 26 odsto biračkog tela.