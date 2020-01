Brnabić razgovarala sa Ivankom Tramp

„Bila je privilegija razmeniti stavove sa Ivankom Tramp Davosu. Vi ste zaista inspiracija. Uživala sam u razgovoru sa Vama i nadam se da ćemo se naredni put sresti u Srbiji“, napisala je premijerka Brnabić na društvenoj mreži tviter.

It was a privilege to share views with @IvankaTrump in #Davos2020. Inspiring woman. I thoroughly enjoyed our conversation and I hope that we will meet next time in #Serbia. Thank you @JaredCohen and @borgebrende for bringing impressive group of people together last eve. #WEF20