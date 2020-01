Vučević o smanjenju izbornog cenzusa: Želimo što bolju zastupljenost partija u parlamentu

Inicijativa za smanjivanje izbornog cenzusa na tri odsto govori o tome da Srpska napredna stranka (SNS) želi što bolju atmosferu u društvu i što bolju zastupljenost u parlamentu svih političkih partija koje učestvuju na izborima, izjavio je danas Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Glavnog odbora SNS-a.

- Srpska napredna stranka želi da to preslikavanje izborne volje, odnosno glasanja, bude zastupljeno ili što zastupljenije u parlamentu i da vratimo dijalog u parlament a ne na trgove i ulice gde im nije mesto - kazao je Vučević.

On je rekao da je Srpska napredna stranka spremna za predstojeće izbore, ocenjujući da će i izborna kampanja i izbori biti vrlo teški za SNS.

Vučević kaže da će ta stranka u izbornoj kampanji predstaviti svoje rezultate, ali da će u prvom planu biti planovi za budućnost.

- Kampanja je uvek teška, ako želite da pobedite, kampanja može biti laka samo za one koji ne idu da pobede ili ne očekuju da dobiju veliku podršku građana, odnosno da preuzmu još veću odgovornost za državu, gradove i opštine. Tako da stranka koja se sprema da izađe odgovorno pred građane i traži njihovu podršku i izađe sa programom i rezultatima za budući period, mora i treba da očekuje da će kampanja biti teška - ocenio je Vučević.

On navodi da činjenica da je neko danas popularniji u odnosu na druge ne znači da će se to reflektovati u formiranju vlasti posle izbora i da nema dileme da će, ako se desi da SNS nema većinu, doći do objedinjavanja ostalih političkih subjekata protiv te stranke.

Dodao je da SNS želi da pokaže da se menja i da je kao politička organizacija spremna da preuzme odgovornost, kao i da je svesna obaveza koje ima kao stranka s najvećom podrškom građana.

- Želimo da budemo još agilniji u našem radu, da one koji se nisu dobro pokazali, promenimo i damo šansu mladim ljudima - zaključio je Vučević.