Predrag Jeremić, urednik portala "Embargo", povodom posete specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričarda Grenela i kaže da američka spoljna politika ima ogroman problem na Balkanu.

Jeremić kaže da sa jedne strane SAD ne žele da povuku ono što su uradili ranije.

- Sada postoji drugi problem, a to sa taksama bi mogli da reše jednim telefonskim pozivom. To je samo zamajavanje kako oni tamo ne mogu da utiču… Oni su verovali da srpska opozicija može na neki način da zaustavi srpsku spoljnu politiku i predsednika Vučića – rekao je Jeremić za Novo jutro TV Pink.

Kako dodaje, zatim su videli da od toga nema ništa, a primer za to je i poseta američkog ambasadora Entonija Godfrija Šapcu.

- Šta brani on u Šapcu? Niko u Americi ne zna da postoji Šabac... Oni su tamo fascinirani rezultatima koje je grad postigao, a on je to postigao samo zahvaljujući sredstvima iz republičkih fondova. Tamo je samo država uradila, a ne vlast. To pokazuje da oni nemaju podršku iznutra - ocenio je Jeremić.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, povodom posete Beogradu i Prištini specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričarda Grenela ističe da se ne može relirati priznavanje, odnosno povlačenje priznavanja, sa nelegalnom jednostranom odlukom kao što su takse.

Vuković ističe da je povlačenje priznanja strategija koja je dala rezultate i donela nervozu kod naših oponenata.

- Dvocifren broj zemalja je depriznao Kosovo. Suština je da se to može relirati samo sa prestankom lobiranja za priznavanje. Reč je o kontinuiranom lobiranju koje ima svoj smisao i svoju ideju. Administrativne takse možete ukinuti danas, sutra, a to je Grenel mogao da obeća čak i bez konsultacija sa bilo kim – rekao je Vuković.

Kako kaže, kontinuirano lobiranje podrazumeva da postoji određena razrada, a ono se ne može konstantno pokretati zaustavljati.

- Ono što država Srbija radi je potpuno prirodno i moj je dubok stav da to ne treba zaustaviti – naveo je Vuković.