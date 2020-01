Gosti ovonedeljnog Hit Tvita bili su premijerka Srbije Ana Brnabić i američki ambasador Enroni Godfri.

U studiju TV Pink ove nedelje bili su predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri.

Komentarišući sukob „Telekoma“ i „SBB“, premijerka Srbije kaže da je reč o poslovnom pitanju i komercijalnom ugovoru između „United grupe“ i „Telekoma“, a da je zapanjujuće „do koje mere je N1 sve ovo predstavila kao političko pitanje i političku kampanju“.

- Od svih političkih stranaka koje su opoziciono nastrojene, najbolju kampanju vodi televizija N1, koja je praktično postala politička stranka sa dosta dobrog ugla za plasiranje kampanje – kaže Brnabić.

Dodaje i da, kada se govori o zabrani N1, ovu televiziju je na „Telekomu“, odnosno na „Supernovi“ zabranila „United grupa“.

- Ja ovde imam pismo Aleksandre Subotić, glavne i izvršne direktorke kompanija „United grupe“, a koja je 16. januara Vladimiru Lučiću iz „Telekoma“ tražila gašenje signala „United Media“ kanala do kraja dana. Dakle, N1 je na „Telekomu“ zabranila upravo „United grupa“ – kaže premijerka pokazujući pismo koje je Subotićeva uputila pre deset dana.

„Telekom“ je, kaže premijerka, prihvatio sve uslove sem zabrane daljeg širenja mreže, pa i cenu.

- Ovo je nečuveno. Vladimir Lučić odgovorio je: „podsećam da sam vam juče ponudio i produženje ugovora na 2-3 meseca, gde bi se videlo da li bismo mogli da dođemo do celovitog dogovora. Dakle, „Telekom“ se po svaku cenu trudi da nađe način kako da se dogovore i da produže ugovor na makar dva do tri meseca dok razgovori traju oko stvari koje su nečuvene u komercijalnom smislu – kaže premijerka.

Subotićeva na to traži gašenje signala „United Media“ kanala do kraja dana.

- Nakon toga počinje kampanja „ne damo N1“ koja je čisto politička. Ne znam da li je gore to što jedan medij vodi političku kampanju ili to što se jedan medij koristi da natera drugu kompaniju da prihvati bilo koje uslove, što znači da je reč o klasičnoj uceni – kaže Brnabićeva.

Ovakva kampanja je, kaže, do sada neviđena i nečuvena i o njoj će, dodaje, razgovarati i sa evropskim institucijama.

- Ne razumem kako je moguće da vam neko zabrani N1, a onda kada zabrani, plasira priču da ste ga vi zabranili i da je to dokaz cenzure pred izbore – kaže premijerka.

Predlog broj 1 - Grenel i Vučić

Govoreći o poseti Ričarda Grenela Beogradu američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri rekao je da je veoma srećan što je Grenel posetio Beograd i dodao da on u svoj rad unosi dosta strasti i koliko je ova tema važna SAD i Trampu.

- Ova stvar je dosta stagnirala i Grenelov pristup je taj da vidi kako se preko privatnog sektora nešto može uraditi, da politiku ostavi po strani i da uradi nešto konkretno da pokaže koliko je to važno da se stvari pomere sa mrtve tačke - smatra Godfri.

Brnabić je istakla da SAD jesu jedna od zemalja koja na najotvoreniji način podržava tzv. Republiku Kosovo, ali ono što se jeste promenilo od kada je Tramp predsednik je ta da, kako naglašava, da mi imamo drugačiju komunikaciju sa administracijom SAD.

-Imamo sa kim da razgovaramo. Ranije ste govorili skoro kao sa zidom - istakla je Brnabić.

-Iako imamo potpuno dfrugačija mišljenja po pitanju KiM neke stvari se čuju i neki argumenti se razumeju - dodala je.

Kako kaže, ovi razgovori oko avio-linije Beograd-Priština, su bili izuzetno teški.

-Grenel je težak pregovarač, ali smo nekoga ko je čuo koje su naše crvene linije - istakla je ona.

- Dakle, imali smo isti cilj, i uspeli smo to da izguramo i napravimo prvi korak, naš tim je već sad u Berlinu predvođen Markom Đurićem i sutra se nastavljaju razgovori. Ti razgovori su teški, ali to je borba za svaku tačku, svaki zarez - ističe Brnabić, dodajući da je jedini način da razgovaramo i imamo bolju ekonomsku saradnju.

Godfri kaže da se ideja Vučića preko inicijative mini šengen popravi regionalna saradnja dobra i SAD to podržava.

Godfri kaže da je razumeo kada je Vučić rekao da se obustavljanje kampanje povlačenja priznanja i povlačenje taksi ne mogu izjednačiti, ali da bi ova aktivna kampanja naškodila daljem toku dijaloga. Brnabić ističe da su takse doprinele da Srbija izgubi milion evra dnevno, a kada bismo prihvatili Grenelove uslove, Priština bi sebi dijalogom kupila vreme i učlanjivala bi se u jednu po jednu međunarodnu organizaciju.

- Takse nemaju veze ni sa čim i nema razgovora do njihovog ukidanja. Jedino bi bilo fer da se one ukinu, jer one imaju veze samo sa taksama. Mi kampanju možemo da zamrznemo dok traje dijalog, znači, ako nema kampanje za prizavanje ili za učlanjivanje u međunarodne organizacije, onda nema ni priznavanja. To je kompromis – kaže premijerka. Godfri kaže da ceni fleksibilnost s koje god strane dolazila, ali ocenjuje da ne bi bilo u redu napraviti jedan korak, čekati mesecima, praviti drugi i slično.

- Moramo da iskoristimo zamah, da pravimo atmosferu u kojoj se obe strane brže kreću. Nadam se formiranju vlade na Kosovu, one vlade koja će omogućiti upravo to da se stvari pokrenule napred – kaže ambasador.

Predlog broj 2 - Boško protiv opozicije

Izjava Boška Obradovića nije ništa novo i Mićunović je samo jedan od ljudi koje je on uvredio, to je i politika SzS, kaže premijerka. Obradović, dodaje, ne radi ništa što ne radi Đilas.

- Opelo za Demokratsku stranku - kaže Brnabić.

Dodaje da je čudi reakcija DS, ali da je opet to njihova stvar. Što se tiče bojkota, kako kaže, niko danas ne može da kaže da danas izborni uslovi nisu potpuno drugačiji u odnosu na 2012.

- Oni i danas mogu da se poboljšaju, ali su neuporedivo bolji u 2012. Tada nije bilo opozicionih medija, a danas ih ima. Tu su i društvene mreže na kojima je 90% Srbije, a koje svakako ne mogu da se kontrolišu. Dakle, ne mislim da ima razloga za bojkot, osim ako neko nema plan i program - kaže Brnabićeva.

Ističe da opozicija zna da su izgrađeni putevi, da su plate veće nego pre, da se završava Klinički centar i slično.

Godfri kaže da ohrabruje slobodnu i otvorenu debatu, kao i izborni proces gde će moći da se predstavi svaki kandidat. Nijedan bojkot, ocenjuje, nije doveo do pozitivnog ishoda po narod.

Ističe da nije u redu, s obzirom na to da je strani diplomata, da staje na bilo čiju stranu što, kako kaže, i ne čini.

Kaže da je kritikovan od strane Đilasa jer gostuje u „Hit Tvitu“, pa bi voleo da čuje njegove primedbe.

- Suštinski se ne slažemo kako bi trebalo da budu izraženi stavovi, ja smatram da bi to moralo da ide preko izbornih kutija, dok on ne smatra isto – kaže Godfri. Premijerka očekuje "toplog zeca", na osnovu čega će videti "kako se provedu svi koji se ne slažu sa Draganom Đilasom".

- On se usuđuje da govori ambasadoru gde sme da gostuje, a gde. Pink je zabranjen od strane SzS i ambasador ovde ne treba da dođe očigledno - kaže premijerka.

Predlog broj 3 - Pravoslavlje na Cetinju

Komentarišući dešavanja u CG, ovo je, kaže premijerka, vrlo kompleksna tema.

- Moramo odati poštovanje suverenoj državi sa kojom moramo da imamo bliske odnose. S druge strane, moramo voditi računa o našem narodu u CG koji nije u lakoj situaciji. Reći ću vam samo da srpski jezik nije zvanični u CG i o tome praktično ne sme ni da se govori. Poštovaćemo suverenitet CG, ali ćemo štititi interese srpskog naroda i SPC - kaže premijerka.

- SAD podržavaju poštovanje verskih sloboda i pratimo situaciju u CG. Poštujemo stav i ponašanje i predsednika i premijerke u Srbiji jer priznaju da je važno priznavanje suvereniteta CG, da vrednuju dobre odnose i ovo je najvažnija stvar. Mislim da nikome nije od koristi da doliva strasti, mržnju ili čak da objavljuje klipove kako bi se neko ponizio. Smatram da bi najbolje bilo izraziti stav da se ne sme ometati pravo ljudi da biraju kako će i gde iskazati svoju veru, te da se ne smeju narušavati odnosi između Srbije i CG - kaže ambasador.

Predlog broj 4 - Tviter diplomatija

Komentarišući nekonvencionalno ponašanje, Godfri kaže da uživa u hrani inače, a da mu hrana u Srbiji jako odgovara.

- Moja supruga je inače odlična kuvarica, a ja uživam u interakciji sa ljudima i razgovoru o hranu. Putovao sam Srbijom, sreo sam mnoge ljude, a na jugu se ljudi suočavaju sa dosta problema. Treba raditi kako bi zemlja postala i ostala primamljivija i kako bi ljudi ostajali u njoj - kaže ambasador. Ističe da mu se u Pirotu dopao sir, ali i peglana kobasica. Iznenadio ga je, kaže, kvalitet vina u Srbiji.

- Nisam znao da je toliko kvalitetno! Prošle nedelje sam se susreo sa tri vlasnice vinarije, a probali smo i vina sa Fruške Gore. Po tome Srbija ranije bila poznata, ali sada jeste - kaže ambasador.

Brnabićeva kaže da obožava našu hranu, da često sa svojim timom jede pljeskavice, da vina mnogo ne pije, da više voli pivo, ali da je srećna jer naša vina postaju sve bolja i dobijaju sve više nagrada.

Predlog broj 5 - Korona virus

Govoreći o korona virusu, premijerka kaže da su preduzete sve neophodne mere i da je Ministarstvo zdravlja reagovalo na vreme.

- Uveli smo senzore na aerodromu za merenje telesne temperature, obezbeđen je i karantin ako je potreban, imamo i reagense za 4 tipa tih virusa, otvorena je i telefonska linija za ljude koji dolaze iz Kine, a koji se možda ne osećaju dobro. Zabrinuti smo, ali radimo na ovome 24 časa. Pratimo uputstva i Svetske zdravstvene organizacije i radimo sve u najkraćem mogućem roku - kaže premijerka.

Ministarstvo zdravlja će u narednim danima izaći sa dodatnim instrukcijama, dodala je ona.

Kada je reč o navodima da je ovo virus iz laboratorije, Godfri kaže da je ovo ozbiljna tema i da Srbija radi dobro i vodi računa o zdravlju svojih građana.

- Nije vreme za besmislene teorije zavere. Od njih nema korisoti, a ovo se mora shvatiti ozbiljno. Radi se o nauci, a ne o politici - kaže ambasador.

Glasanje:

Dragana iz Sombora glasala je za predlog broj 2, ističući da "Đilas i njegova kompanija napadaju sve, pa i svoje ljude".

Vesna iz Beograda glasala je za predlog broj 1, komentarišući da je američki ambasador jedinstven i "simpatičan u promovisanju Srbije".

Sandra je glasala za predlog broj 2.

Ivana je dala svoj glas za predlog broj 1.

Premijerka Brnabić je takođe dala glas za predlog broj 1.

- Cela ova nedelja bila je obeležena odnosima Srbije i Amerike - rekla je Brnabićeva. Dodaje da nema ničeg prirodnijeg, od zaključivanja nedelje razgovorom sa ambasadorom, navodeći da joj je neverovatno da neko u ovome vidi nešto loše.

- Čast mi je i zahvalna sam ambasadoru jer je tu - kaže premijerka.

Milica iz Lučana glasala je za predlog broj 1, ističući da joj je drago jer danas može da se razgovara otvoreno, bez predrasuda.

Katarina iz Prokuplja glasala je za predlog broj 2. Ističe da "napadi i afere govore o Đilasovoj nemoći".

Ambasador Godfri slaže se da je predlog broj 1 bio najznačajniji.

- Želimo napredak i zalet da se stvari pokrenu. Nadam se da će tim uspeti da sastavi sporazum i da se krene napred. Bilo bi sjajno kada bismo mogli da održimo taj zalet - kaže Godfri.

Najveću pažnju javnosti ove nedelje privukao je predlog broj 3, pravoslavlje na Cetinju, sa 1163 glasova, dok je za predlog broj 1 glasalo 962, čime je on zauzeo drugo mesto na ovonedeljnoj tabeli.