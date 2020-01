RAJIĆ ZA PINK: Delu opozicije koji je okupljen oko Dragana Đilasa jedino je bitno da napadne vlast (VIDEO)

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, povodom izjave potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić da se na dobru Vojne ustanove Morović kod Šida nalaze plantaže marihuane, kaže da ni njoj ni njenom šefu Draganu Đilasu nije bitno da li je to istina.

- Đilasu je još manje bitno što će se Marinika Tepić ovakvim nastupima diskreditovati. Ukoliko se ona diskredituje do kraja, on će naći novu Mariniku Tepić. Nije Đilasu važno što će ona svoju karijeru zapečatiti time što izlazi sa takvim izmišljotinama i nebulozama – rekao je Rajić za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, njemu je to nebitno i taj deo opozicije okupljen oko Dragana Đilasa pokušava na ovakav senzacionalistički način koji, prema njegovim rečima, ima obrise patologije da napadne vlast.

- Tome više nema granica – naglasio je Rajić i dodao da je pomenutom delu opozicije jedino bitno da napadne vlast, kada god i koliko god, sa nadom da će to proći.

Rajjić kaže da ukoliko je neko sklon tome da poveruje da se na farmi živine prave zasadi narkotika i da se neko ubije zbog vlasti, a ako to prođe, onda će izmišljotine biti sve gore.

Lažne vesti i dezinformacije postale su jedan od glavnih instrumenata takozvane opozicije

Višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela, na kraju i ubica, pa samoubica Vlastimir Šever na društvenim mrežama postao je heroj mrzitelja aktuelne vlasti, na šta Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, kaže da nije ovo prvo ubistvo ispred Skupštine.

- Ne može se to svrstati u neku vrstu specifku. Međutim, te lažne vesti i dezinformacije u ovom momentu postale su jedan od glavnih instrumenata te takozvane opozicije ili ljudi koji se bave tim vestima – rekao je Spasić.

Kako kaže, to nisu samo korisnici Tvitera, već se te vesti šire dalje i zloupotrebljavaju.

- Postoji metoda specijalnog rata u kojem se koristi svaka prilika da se napakosti i da se napadne režim, pa makar on nemao nikakve veze. Postoje određeni udžbenici za sve to, tako da je to jedna veoma opasna kategorija – naglasio je Spasić.

Prema njegovim rečima, ovde je došlo do morbidne situacije u kojoj se koristi mrtav čovek.

- Mi često mislimo da je Marinika sama smislila taj kokošinjac, ili to što Vesnu Pešić žele da predstave kao slobodnog strelca. Ne, tu se stvara atmosfera u kojoj se traži da se takve stvari čine – kazao je Spasić i dodao da se radi o udžbeničkom specijalnom ratu koji je fantastično urađen.

